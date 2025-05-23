İlişkileri sorgulayıp geçmişe gidiyoruz

Haberin Devamı

‘Ağaç ve Şehir’

Luca Tortolini (Can Yayınları) Mayıs 2025

Çağdaş masal gibi

Ekolojik mesajıyla etkileyici bir hikâye sunan ‘Ağaç ve Şehir’ Andersen Ödüllü yazar Luca Tortolini’nin imzasını taşıyor. Nehir kıyısında filizlenen kadim bir ağacın gözünden doğanın zamanla nasıl değiştiğini ve insan eliyle nasıl tehdit altında olduğunu anlatan kitap doğayla ilişkimizi sorguluyor. Modern dünyanın ortasında yeşeren bir çağdaş masal gibi...

‘Ormandaki Kalpsiz Ceylan’

Mine Söğüt (Can Yayınları)

Mayıs 2025

Sade ama etkileyici

Pamuk Prenses masalından ilham alan hikâyede, kraliçeye sunulan kalp aslında bir ceylana aittir. Kalbini kaybeden ceylan ormanda hayatta kalmaya çalışırken ona Mantıklı adında bir yol arkadaşı eşlik eder. “Kalpsiz bir ceylan nasıl yaşar” sorusuyla başlayan masal, kayıplar ve dayanışma üzerine sade ama etkileyici bir yolculuğu anlatıyor.

Haberin Devamı

‘Ankara’da Mekân, Kültür ve Eğlence’

Şerife Geniş, Aksu Akçaoğlu, Osman Özarslan (İdealkent Yayınları)

Mayıs 2025

Geçmişin izleri...

Kitapta bir araya getirilen makaleler kültür ve eğlence temelinde Ankara’nın yıllar içindeki değişimini detaylı bir şekilde sunuyor. İlk tiyatro mekânlarından stadyumlara geçmişin izlerini sürmek ve şehrin tarihine farklı bir perspektiften bakmak isteyenler için...

‘Annem Öldü Mü’

Vigdis Hjorth (Siren Yayınları)

Mayıs 2025

Anne-kız ilişkisi

Ailesi tarafından dışlanan bir ressamın, yıllar sonra annesini aramasıyla başlayan hikâye, cevapsız bir çağrının tetiklediği derin bir yüzleşmeye dönüşüyor. 'Miras' romanıyla tüm dünyada tanınan Norveçli yazar Vigdis Hjorth, yeni kitabında anne-kız ilişkisini, aile içi hesaplaşmaları ve bastırılmış geçmişi cesurca ele alıyor.