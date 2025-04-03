‘İlişki durumu karışık’

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6 yeni şarkı

Ariana Grande, Grammy’ye aday olan, 2024 tarihli yedinci stüdyo albümü ‘eternal sunshine’ın 6 yeni şarkıyla genişletilmiş versiyonunu yayımladı. Yaşadığı boşanma sürecinin ardından çıkardığı albümde sanatçı yaşadığı ayrılık sürecinin acısını ve yeniden âşık olabilmeye ilişkin umudunu anlatıyordu.

‘eternal sunshine deluxe: brighter days ahead’ (Albüm)

Ariana Grande

Universal Music Türkiye

‘Rüya gibi’

Yaz festivallerinin vazgeçilmez isimlerinden Lost Frequencies yeni teklisinde şarkıcı ve söz yazarı Bandit ile çalışmış. ‘Dance in the Sunlight’ta Bandit’in vokali adeta melodiyle bütünleşiyor. DJ/prodüktör bu konuda “Bandit’in vokalleri bir enstrüman gibi sesin içine işlenmiş durumda. Bu da şarkıya rüya gibi bir atmosfer katıyor” diyor.

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‘Dance in the Sunlight’ (Tekli)

Lost Frequencies

Sony Music Türkiye

Dupduru yorum

Hande Mehan usul usul akan bir nehir duruluğundaki sesiyle bu kez ‘İki Kadın Bir Adam (Yalan mı?)’ şarkısını söylüyor. Mehan’ın yorumu bu duygusal şarkıya çok yakışmış. Yıldız Tilbe’nin 2003 yılında yazıp bestelediği kült eserin yeni düzenlemesi Miraç Yavuz imzalı.

‘İki Kadın Bir Adam’ (Tekli)

Hande Mehan

Sony Music Türkiye

Ütopik şehir

‘Şehrimin Işıkları’nı dinlerken bir hayal dünyasına giriyor, bir yandan da geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Indie elektronik ve alternatif rock tarzında çalışmaları olan JÖN, bu melankolik şarkıyla dinleyicilerini ‘hem geride bıraktığı anılara hem de kaybolduğu sokaklara’ geri götürmek istiyor.

‘Şehrimin Işıkları’ (Tekli)

JÖN

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Universal Music Türkiye

Kültürel köprü

Geleneksel Türk müziklerini Batı altyapılarıyla harmanlayan DJ Bey bu kez ‘Felek’i kendi tarzında yorumlamış. Ünlü şairlerin şiirlerinden, Yeşilçam sineması ve onun unutulmaz melodilerinden ilham alan DJ Bey, setlerinde ülkemizin müzikal mirasını günümüz dinleyicisiyle buluşturuyor.

‘Felek’ (Tekli)

DJ Bey

Avrupa Müzik