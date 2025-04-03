‘İlişki durumu karışık’

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6 yeni şarkı
Ariana Grande, Grammy’ye aday olan, 2024 tarihli yedinci stüdyo albümü ‘eternal sunshine’ın 6 yeni şarkıyla genişletilmiş versiyonunu yayımladı. Yaşadığı boşanma sürecinin ardından çıkardığı albümde sanatçı yaşadığı ayrılık sürecinin acısını ve yeniden âşık olabilmeye ilişkin umudunu anlatıyordu.
‘eternal sunshine deluxe: brighter days ahead’ (Albüm)
Ariana Grande
Universal Music Türkiye
‘Rüya gibi’
Yaz festivallerinin vazgeçilmez isimlerinden Lost Frequencies yeni teklisinde şarkıcı ve söz yazarı Bandit ile çalışmış. ‘Dance in the Sunlight’ta Bandit’in vokali adeta melodiyle bütünleşiyor. DJ/prodüktör bu konuda “Bandit’in vokalleri bir enstrüman gibi sesin içine işlenmiş durumda. Bu da şarkıya rüya gibi bir atmosfer katıyor” diyor.
‘Dance in the Sunlight’ (Tekli)
Lost Frequencies
Sony Music Türkiye
Dupduru yorum
Hande Mehan usul usul akan bir nehir duruluğundaki sesiyle bu kez ‘İki Kadın Bir Adam (Yalan mı?)’ şarkısını söylüyor. Mehan’ın yorumu bu duygusal şarkıya çok yakışmış. Yıldız Tilbe’nin 2003 yılında yazıp bestelediği kült eserin yeni düzenlemesi Miraç Yavuz imzalı.
‘İki Kadın Bir Adam’ (Tekli)
Hande Mehan
Sony Music Türkiye
Ütopik şehir
‘Şehrimin Işıkları’nı dinlerken bir hayal dünyasına giriyor, bir yandan da geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Indie elektronik ve alternatif rock tarzında çalışmaları olan JÖN, bu melankolik şarkıyla dinleyicilerini ‘hem geride bıraktığı anılara hem de kaybolduğu sokaklara’ geri götürmek istiyor.
‘Şehrimin Işıkları’ (Tekli)
JÖN
Universal Music Türkiye
Kültürel köprü
Geleneksel Türk müziklerini Batı altyapılarıyla harmanlayan DJ Bey bu kez ‘Felek’i kendi tarzında yorumlamış. Ünlü şairlerin şiirlerinden, Yeşilçam sineması ve onun unutulmaz melodilerinden ilham alan DJ Bey, setlerinde ülkemizin müzikal mirasını günümüz dinleyicisiyle buluşturuyor.
‘Felek’ (Tekli)
DJ Bey
Avrupa Müzik