‘İleride sadece kendi bestelerimi çalacağım’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

M üziği tek bir enstrümanla sınırlamayı sevmiyor Egemen Tosunbaş. Gitar onun ana enstrümanı ama beste yapabilmek için piyano, mızıka, bağlama çalıyor; klarnete de hâkim. Saksofon, trompet, ut, kontrbas ve perdesiz gitara da icra biçimini anlayacak kadar aşina. Tosunbaş “Bir müzisyenin önüne nota koyduğumda, yazdığım şeyin gerçekten çalınıp çalınmadığını bilmem gerekiyor. Bunu da enstrümanları tanıyarak yapabilirim” diyor. Henüz 25 yaşında ama hem besteci hem aranjör. İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenen Caz Vapuru etkinliğinde dinlediğim Eggmann and Friends’i konuşmak üzere Tosunbaş’la bir araya geliyoruz.

Oyunlardan caza...

Grubun temelleri 2023 yılında düzenlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Genç Caz yarışmasıyla atılıyor. Tosunbaş çocukluk yıllarında bilgisayar oyunları oynarken kullandığı takma ismi ‘Eggmann’i grup adında da kullanıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nden yakın arkadaşları basgitarist Cenk Koç ve baterist Berkay Sümbül’le okulun müzik kulübü orkestrasında çalıyor, caz müzik üzerine çalışıyorlar. Tenor saksofoncu Kemal Ergün ekibe katılınca ortaya Eggmann Quartet çıkıyor.

Haberin Devamı

Tosunbaş aynı yıl şefliğini üstlendiği Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Orkestrası’yla da yarışmaya katılıyor ve iki projeyle başarı kazanıyor. Eggmann Quartet yarışmanın ardından Akra Caz Festivali ve İstanbul Caz Festivali’nin sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz’da sahneye çıkıyor. Fakat Kemal Ergün gruptan ayrılıp bazı özel projelerde ekibe katılmaya başlayınca grubun adı da Eggmann and Friends’e evriliyor. Bova ve Nardis gibi İstanbul’un önemli caz mekânlarında konserler veren ekip Tosunbaş’ın kendi kuşağından farklı müzisyenlerle oluşturduğu değişken kadrolarla bugün de yoluna devam ediyor.

Tosunbaş’ın müzikal kariyeri sadece cazdan ibaret değil. Müzisyen bağımsız ve akustik çalışmalarıyla tanınan Güler Özince’nin yeni albümünün düzenlemelerini üstlendi. Boğaziçi Üniversitesi’nden arkadaşlarıyla kurduğu Shaker grubundaysa 1990’lar ve 2000’lerin Türkçe pop şarkılarını çalıyor. Kendini caz müzisyeni olarak tanımlamayı da kısıtlayıcı buluyor. “Sadece gitar çalarak bu işten geçinmek zor. İnanılmaz bir gitarist değilseniz bestecilik, aranjörlük, icracılık alanlarında da kendinizi geliştirmelisiniz. Hepsi müzisyenliğin parçası. Bu yüzden kendime gitarist, besteci, o ya da bu demek yerine ‘müzisyen’ demeyi daha doğru buluyorum” diyor.

Haberin Devamı

‘9-5 çalışmak istemedim’

Tosunbaş için müzisyenin kendi sesini bulması, iyi çalmak kadar önemli: “Bir yerlere gelmiş hangi müzisyene baksam onları yazdıkları müziklerle ve imza sesleriyle sevdiğimi fark ettim. Elbette farklı eserleri uyarlıyorum ama ileride çok özgün bir eser olmadığı sürece sadece kendi bestelerimi çalacağım.”

Bu hedefi de yalnızca Türkiye’yle sınırlı değil. Tosunbaş tam burslu kabul edildiği Berklee College of Music’in özel programıyla eğitimine ABD’de devam edecek. Programa kabul edilen ikinci Türk (ilki flüt sanatçısı Yağmur Soydemir), aynı zamanda ilk Türk gitarist.

Tosunbaş, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden mezun oldu ama “Kreatif tarafı olmayan bir mesleği yapmak zor. 9-5 çalışan bir beyaz yakalı olmak istemedim” diyor. Kendini ileride nerede hayal ettiğini sorduğumdaysa: “Sevdiğim insanlarla sevdiğim işi yapmak istiyorum.”

Haberin Devamı

‘Uçakları kanadından tanırım’

Egemen Tosunbaş’ın müzik dışında yolcu uçaklarına da özel bir ilgisi var: “Kanadından görüp tanırım” diyor. Evde yemek yapmayı, özellikle sebze yemekleri hazırlamayı seviyor. Kahveyle yakından ilgileniyor; çekirdeklerini zaman zaman kendisi kavuruyor. Ancak günlerinin büyük bölümü yine müzikle geçiyor. Gitar çalıyor, beste yazıyor, düzenleme yapıyor, farklı kadrolar kuruyor ve her projede başka bir müzikal ihtimalin peşine düşüyor.