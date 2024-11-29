İkisi bir arada eğlence

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Kulüplerde canlı müzik çoğu zaman 23.00’ten sonra başlıyor. Öncesinde bir yerde bir şeyler yemek, içmek istiyorsak gece için en az iki program yapmak gerekiyor. Yemek servisinin de olduğu canlı müzik yapılan mekânları o yüzden seviyorum. Hem bir yerden diğerine geçmekle vakit kaybetmiyorum hem de oturduğum yerden müziğimi dinliyorum, saatlerce ayakta kalmıyorum. Aynı zamanda şık bir ortamda yemek yemiş oluyorum. Şehirde sezonun başlamasıyla bu konseptte yeni yerler açıldı, klasikler ve yenilenenler de tam gaz eğlencesine devam ediyor.

YENİ

Ünlüler geçidi

Nuit Blanche

Etiler’de haftanın dört gecesi hizmet veriyor. 20.30’da yemekle başlayan gece 23.30’da canlı müzikle devam ediyor. Birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıyor. Program hafta başında mekânın sosyal medya hesabı (@nuitblancheistanbul) üzerinden duyuruluyor. Bu gece Ercan Saatçi, yarın gece Sakiler sahnede olacak. Fiyatı yemek dahil, içkisiz 5.000 liradan başlıyor. Masanız sahneye yaklaştıkça fiyat yükseliyor. (0538) 413 49 40

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YENİLENDİ

Yemek 20.00’de, program 23.00’te...

Oda By Venge

Levent’teki mekân bu yıl baştan aşağı yenilendi. Çok sevdiğim yemekli konseptteki canlı müzik mekânları arasında Oda By Venge de. Dicle Olcay, Aybüke Albere, Özlem Başar ve Ezgi Gergin gibi isimler sahneye çıkıyor. Yemek 20.00’de, program 23.00’te başlıyor. Çarşamba ve perşembe kişi başı 3.500, cuma ve cumartesi 4.000 lira. Yemek ve sınırlı içki dahil. (0554) 198 05 12

Bu sezon yükselişte

Nossa Costa

Ataköy Marina’daki Nossa Costa’nın nostaljik bir ambiyansı var. Son birkaç sezondur zayıf olan programları bu yıl yükselişte. Merve Özbey, Selami Şahin, Fatih Ürek, Çelik, Mehmet Erdem, Rubato gibi isimler sahnede. Kişi başı 4.000 liradan başlıyor, sahneye çıkan isme göre değişiyor. Yemek ve sınırlı içecek dahil. Yemek 20.00’de, canlı müzik 22.30’da başlıyor. (0212) 560 17 17

POPÜLER

Kışın İstanbul’da

888 Private İstanbul

Ortaköy’deki kulüp son yılların en sevilen canlı müzik mekânlarından. Yazın Bodrum’a taşınıyor. Yemek 20.00’de, canlı müzik 23.00’te. Haftanın üç gecesi Cenk Eren, Gökhan Tepe, Alya gibi isimler sahnede. Fiyatı yemek ve sınırsız içki içinde minimum 4.000 lira, çıkan isme göre değişkenlik gösterebiliyor. Masanızın konumuna göre fiyat artıyor.

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Rezervasyonlar hemen doluyor

Boáz Live

Kuruçeşme’deki mekân İstanbul’a kendini sevdirdi, programları açıklandıktan hemen sonra doluyor. Salıdan pazara her akşam sahnede ünlü bir isim var. Sakiler, Yaşar, Emre Altuğ, Fettah Can, Mert Davran, Özgün…

Yemek 20.30’da, canlı müzik 23.00’te. Sanatçıya ve masanızın sahneye yakınlığına göre fiyatlar değişiyor. Yemek dahil minimum 2.000 lira. (0532) 154 25 87

Konser alanı gibi…

Yeni Gazino

Maslak’ta, koskocaman, oturmalı bir konser alanı gibi. Haftanın iki veya üç günü programları oluyor. Yemek 20.00’de başlıyor, performans 22.30’da. Hülya Avşar, Ebru Yaşar, Merve Özbey, Linet gibi isimleri dinleyebiliyorsunuz. 5.000 liradan başlıyor, masanızın sahneye konumuna göre fiyat yükseliyor. Bu fiyata yemek ve sınırsız içecek dahil. (0532) 500 28 69

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İzmir’in favorisi

Mumlu

Alsancak’taki mekân şehrin yemekli canlı müzik konseptindeki popüler yerlerinden. İrem Derici, Ayta Sözeri, Derya Bedavacı, Altay gibi isimler sahneye çıkıyor. Yemek 20.00’de başlıyor, canlı müzik 23.00’te… Minimum 3.000 liradan başlayan fiyat, sahneye çıkan isme ve masanızın sahneye yakınlığına göre artıyor. Yemek ve sınırsız içki dahil. (0532) 493 00 06

KLASİK

Gazino kültürünü yaşatıyor

Günay Restoran

Mecidiyeköy’deki yerinde tam 44 yıldır hizmet veriyor. Günay Restoran’da Ziynet Sali, Mahsun Kırmızıgül, Selami Şahin ve Funda Arar gibi ünlü isimleri dinleyebilirsiniz. Yemek konusunda çok iddialı olduğunu söyleyemem ama hizmet konusunda başarılı. Yazın Çeşme ve Bodrum’a taşınıyor. Ankara’da şubesi var. Yemek servisi 20.00’de, program 22.30’da… Minimum 6.000 liradan başlıyor, çıkan isme ve masanızın konumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Fiyata sınırlı yemek ve içki dahil. (0532) 443 33 33

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Şov deyince...

Cahide Palazzo

Bir İstanbul klasiği. Maslak’ta ama yaz sezonunda Alaçatı’ya gidiyor. Cahide meşhur şovlarının yanında yıldız isimleri dinleyebileceğiniz ve iyi yemek yiyebileceğiniz bir mekân. Özcan Deniz, Sibel Can, Gülşen, Mert Demir, Berkay sahnede… Yemek 20.00’de başlıyor, canlı müzik 23.00’te. Yemek ve sınırsız içki dahil minimum 5.000 lira. Masanız sahneye yaklaştıkça fiyat da artıyor. (0850) 711 44 33

AH GECELER

◊ Cafer Palamut bu gece 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

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◊ Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Ara Kat Suadiye’de. (0533) 604 71 74

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Bora Garip yarın akşam 21.00’de Scatola’da setin başında olacak. (0507) 718 93 75

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Özgür Cankardeş 3 Aralık Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Kaan Yorulmaz 4 Aralık Çarşamba 23.30’da Aztek’te setin başında. (0212) 247 59 01

◊ DJ Serhat Yılmaz 5 Aralık Perşembe 00.00’da Next Door’da. Rezervasyon: @nextdooremirgan

◊ Begüm Obiz yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

7/24 YETMEZ





◊ Pixi’nin içindeki Ladies Room’da ‘Ladies’ Red Lipstick Disco’ konsept partisinin ilki geçen çarşamba yapıldı. Etkinlik her ay bir defa düzenlenecek ve gelenekselleşecek. Geceden elde edilecek gelirin bir kısmı sanat alanında hayallerini gerçekleştirmek isteyen kız çocuklarına bağışlanacak. Unutmayın, geceye katılırken kırmızı ruj sürmek zorunlu… (@ladiesroombypixi)

◊ Yaz boyunca Swissôtel The Bosphorus’un bahçesindeki Chalet Garden’da gerçekleşen 90’lar partileri kış boyunca otelin içindeki Gabbro’da devam edecek. İlki 7 Aralık Cumartesi akşamı… Giriş ücreti 350 lira. passo.com.tr