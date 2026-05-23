İki azim hikâyesi, iki şampiyonluk

Türkiye Güreş Milli Takımı Bulgaristan’ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı. Altın madalya kazanan Kıymet Rümeysa Tezcan 2025 yılında Üsküp’te düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’na diz sakatlığı nedeniyle katılamamıştı. Özdenur Özmez’se geçen yıl finale kadar gelmiş, son müsabakasında Rus rakibi karşısında öne geçip altın madalyaya çok yaklaşmıştı. Ancak bitime 20 saniye kala tuş oldu. Aradan geçen bir yılda pes etmediler, hedef büyüttüler ve bu yıl ikisi de altın madalya kazandılar.

‘Geçen yıl 20 saniyede kaybettim, bu yıl 20 saniyede kazandım’

Özdenur Özmez, 17

◊ Güreşe ne zaman, nasıl başladın?

12 yaşımdan beri güreş yapıyorum. Küçük yaşlarda büyük bir hevesle başladım. İlk başta sadece spor yapmak istiyordum ama zamanla minderin üstünde kendimi buldum. Başarı geldikçe hedeflerim de büyüdü.

◊ Ailende güreşle ilgilenen başka biri var mıydı?

Ablam (Büşranur Özmez, 20) küçük yaşlardan beri spora yatkındı. Önce o güreşe başladı. O madalya kazandıkça ben de onu örnek aldım, “Ben de yaparım” dedim. Şu an buradaysam bunda ablamın büyük payı var. O da şu an aktif olarak milli takımda.

◊ Kaç kardeşsiniz?

6 kardeşiz.

◊ Sadece ikiniz mi güreşle ilgileniyorsunuz?

Bir küçük kız kardeşim de güreşiyor. O da 15 yaşında ve milli sporcu.

◊ Geçen yıl altın madalyayı kıl payı kaçırmıştın. O an neler hissetmiştin?

Çok üzülmüştüm. Önde giderken son 20 saniyede talihsiz bir tuşla kaybettim. Zordu ama bana çok büyük tecrübe kazandırdı.

◊ Bu yıl final müsabakasında ilk 20 saniyede Avrupa şampiyonu oldun...

Evet, çok güzel bir hikâye oldu benim için. Geçen yıl son 20 saniyede kaybetmiştim, bu 20 saniyede Avrupa şampiyonu oldum. Şampiyon olacağıma inanıyordum ama bu kadar kısa süreceğini düşünmüyordum. İstiklal Marşı’nı okutacağıma çok inanıyordum. Maç başladı ve bir anda bitti, gerçekten büyük bir şok yaşadım.

◊ Kıymet Rümeysa Tezcan da Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kategoride misiniz?

Kilo farkımız var. Ben 61 kiloda güreşiyorum, o 69 kiloda. Ama ikimiz de U17 kategorisindeyiz.

◊ Kamp ortamları nasıl geçiyor?

Verimli geçiyor. Aramızda tatlı bir rekabet var. Birbirimizi sürekli motive ediyoruz. “Ben senden daha iyiyim” diye şakalaşıyoruz.

◊ Kadın güreşçilerle ilgili hâlâ önyargılar olduğunu düşünüyor musun?

Bazen oluyor ama biz başarılarımızla o önyargıları kırıyoruz. Kadınların da güreşte çok başarılı olabileceğini gösteriyoruz.

◊ Seni minderde en güçlü yapan özelliğin ne sence?

Son saniyeye kadar savaşabilmem. Minderde son ana kadar mücadele ediyorum.

◊ Şimdiki en büyük hedefin ne?

En büyük hedefim tabii ki Los Angeles Olimpiyatları. Ama şu an önümde U17 Dünya Şampiyonası var. Azerbaycan’ın Bakü şehrinde olacak ve şu an ona hazırlanıyorum. Aynı zamanda U20 Avrupa Şampiyonası için de çok iddialıyım.

◊ Başarındaki en büyük pay sence kimlerin?

Ailem her zaman bana inandı ve destek oldu. Antrenörüm Adem Uysal’ın da hayatımdaki yeri çok farklı. Bana sadece antrenörlük yapmadı, hep yanımda oldu. Beni kendi çocuklarından ayırmadı.

‘Daha iyi şekilde geri döndüm’

Kıymet Rümeysa Tezcan, 17

◊ Güreşle tanışman nasıl oldu? Ailede başka sporla ilgilenen var mı?

Ailemin tek çocuğuyum. Edirne, Uzunköprü’de yaşıyorum. 9 yaşımdayken Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilerek güreşe başladım.

◊ Ailenin verdiği desteğin kariyerinde önemli bir etkisi var... Biraz anlatır mısın?

Ailem bu konuda her zaman çok destek oldu. Babam antrenmanlar için beni her gün bir saatlik yola götürüp getirdi. Yurtiçi, yurtdışı fark etmeksizin maçlarımda hep yanımda oldular. Son Avrupa Şampiyonası’nda da vizeleri son anda çıktı ve maçıma geldiler. Şampiyonluk duygusunu birlikte yaşadık.

◊ Bundan önceki şampiyonaya diz sakatlığı nedeniyle katılamamıştın. O süreç nasıl geçti?

Evet, şampiyonaya yaklaşık bir ay kala antrenmanda bir sakatlık yaşadım. O dönem benim için hem fiziksel hem psikolojik olarak zor geçti. Tedavi süreci oldu. Hocalarımın ve arkadaşlarımın desteğiyle toparlanıp daha iyi şekilde geri döndüm.

◊ O süreçte ‘Bir daha güreşemezsem’ diye düşündüğün oldu mu? Kendini nasıl motive ettin?

O korku vardı. Düşündüğüm zamanlar oldu ama hiçbir zaman tamamen vazgeçmedim. Hocalarımın ve takım arkadaşlarımın desteği beni motive etti. Hedeflerime odaklanıp çalışmaya devam ettim.

◊ 69 kiloda Avrupa şampiyonu oldun... Daha önce Avrupa derecen var mıydı ve sonrası için hedeflerin neler?

Daha önce de Avrupa üçüncülüğüm vardı. Her başarılı sporcunun hayali olduğu gibi benim de en büyük hedefim olimpiyatlar. 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na katılmak istiyorum.

◊ ‘Güreş erkek sporu’ algısı var. Bu konuda önyargılarla karşılaşıyor musun?

Evet, hâlâ önyargıyla yaklaşan insanlar oluyor. Açıkçası ben de küçükken kadın güreşini çok bilmiyordum. Ailem hiçbir zaman önyargılı olmadı ama dışarıdan “Kadından güreşçi mi olur” gibi yorumlar duyabiliyoruz.

◊ Sence iyi bir güreşçi olmak için yetenek mi daha önemli, disiplin mi?

Bence hepsinin bir arada olması gerekiyor. Yetenek tek başına yetmiyor. Disiplin, çalışma ve kendine inanmak da çok önemli.

◊ Başarını neye bağlıyorsun?

Yetenek ve disiplin gerekiyor. Hedeflerime ve kendime inanıyorum. Yılmadan çalışmaya devam ediyorum. Motivasyon çok önemli.

◊ Genç yaşta Türkiye’yi temsil ediyorsun. Bu sana ne hissettiriyor?

Çok güzel bir duygu. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Sonuçta ülkemizi ve bayrağımızı temsil ediyoruz. En iyi şekilde temsil edebilmek de gurur verici oluyor.