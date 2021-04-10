İhtiyaç sahiplerini unutmayın!

Firma, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftar yemekleri ulaştıracak. Paketler muhtarlık ve belediyelerden alınan listelere göre teslim edilecek. 28 lira fitre bedeli üzerinden hesaplanan iftar menülerinin yanında altı çeşitten oluşan sahur paketi de hediye edilecek. Detaylı bilgi için www.gurmepack.com adresini ziyaret edebilirsiniz. (0850) 260 02 72

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?