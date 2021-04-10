MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleriİhtiyaç sahiplerini unutmayın!
GeriHürriyet Cumartesi İhtiyaç sahiplerini unutmayın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet Cumartesi
Haber Giriş: 10.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İhtiyaç sahiplerini unutmayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İhtiyaç sahiplerini unutmayın!

Paket yemek servisi GurmePack, ‘Bir Sofra da Sen Kur’ kampanyasıyla ramazanda kurulan geleneksel iftar çadırlarını evlere taşıyor.

Firma, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftar yemekleri ulaştıracak. Paketler muhtarlık ve belediyelerden alınan listelere göre teslim edilecek. 28 lira fitre bedeli üzerinden hesaplanan iftar menülerinin yanında altı çeşitten oluşan sahur paketi de hediye edilecek. Detaylı bilgi için www.gurmepack.com adresini ziyaret edebilirsiniz. (0850) 260 02 72

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi