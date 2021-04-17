İftara gidemiyorsak iftar bize gelsin

1) KLASİK TÜRK MUTFAĞI

Hünkâr Lokantası, İstanbul





Hünkâr, geleneksel Türk yemeklerini bulabileceğiniz bir adres. Hünkârbeğendisi, suböreği, kebapları, hoşafları ve sebze yemekleriyle bir klasik. Ebru Erke öneriyor. (0212) 225 46 65

2) ET SEÇENEKLERİ ÇOK

Uludağ Kebap Restoran, Ankara



Uludağ’ın başta döner olmak üzere et ürünleri çok meşhur. Erdal İpekeşen “Ramazan sofrası için her şeyi bulabileceğiniz bir mekân” diyor. (0312) 240 44 88

3) GAZİANTEP YEMEKLERİ

Ataköy Şark Sofrası, İstanbul



Mekânda Güneydoğu Anadolu mutfağından örnekler ve Gaziantep mutfağının tüm lezzetleri sunuluyor. Lahmacunuyla iddialı ama kebapları ve sıcak yemekleri de çok iyi. (0212) 559 71 73

4) KÖMÜR ATEŞİNİN LEZZETİ

Sade / Beş Denizler Lokantası, İstanbul

Sade, her gün belli yörelerin lezzetlerini kömür ateşinde pişiriyor. Ebru Köktürk Koralı “Şef Deniz Şahin’in pehli yemeği ve yemeğin suyuyla yaptığı pilavı mutlaka deneyin” diyor. (0212) 709 12 02

5) OSMANLI’DAN KAPIMIZA

Yanyalı Fehmi Lokantası, İstanbul







Yanyalı, Osmanlı mutfağından örnekleriyle unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yaklaşık 100 yıldır yaşatıyor. Klasiği ise ‘Yanya köfte’. Hülya Ekşigil öneriyor. (0216) 336 33 33

6) MALZEME KALİTESİ ÖNEMLİ

7 Mehmet, Antalya







7 Mehmet Usta’nın ünü artık tüm Türkiye’de biliniyor. Bol çeşitli bir menüsü var. Çiğdem Seferoğlu “Mutfağında en iyi malzemeleri kullanıyor” diyor. (0242) 238 52 00

7) İFTARDA TAZE BALIK

Balıkçı Hüseyin Usta, İzmir







Mekân ramazan boyunca sıcacık çorbası ve çiğ ya da pişmiş taze balıklarıyla paket servisi yapıyor. Salih Seçkin Sevinç: “Paket servisi hızlı ve lezzetli.” (0536) 822 23 36

8) KEBAPLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Tike Restoran, İstanbul





1998’de kurulan Tike, Türk mutfağının zenginliğini yansıtıyor. Aydan Üstkanat: “Hijyeninden de emin olduğum mekân, sık tercih ettiğim bir adres.” (0212) 352 85 46

9) KALORİ HESABI YAPANLAR İÇİN

Healin Foods, İstanbul







Sağlıklı yemek öncelikleri... Ebru Koralı “Taylan Kümeli işbirliğiyle hazırlanan detoks paketlerini, iftar ve sahur için iki öğün şeklinde ulaştırıyor” diyor. (0212) 260 08 08

10) ANNE PATATESİ DE VAR

Osmanaga Serpme Köfte, İstanbul







Meşhur köftelerini isteyene pişmiş, isteyene çiğ gönderiyorlar. Yanında ‘anne patatesi’ de var... Piyazıyla çorbasını da deneyin. Salih Seçkin Sevinç öneriyor. (0216) 410 10 25

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?