İDİL BİRET: Müzik bir iş değil, misyon

Beethoven’ın 250’nci yaşını kutlayacaksınız. Sizin için bu denli önemli olmasının nedeni nedir?

Müzikte 19’uncu asra girerken yeni bir çığır açan Beethoven’ı anlatmaya kalksam bütün söyleşinin konusu olur. Beethoven güçlü ve zayıf tarafları olan, sevinen, kederlenen bir insan; kusursuz bir kahraman değil. Kendisinden sonra gelen bestecilere yol göstermiş, ilham kaynağı olmuştur. Hocam Wilhelm Kempff, “Müzik icracılar için bir iş değil, bir misyon ve görevdir” derdi. Ben Beethoven’ın 32 piyano sonatını, beş piyano konçertosunu ve dokuz senfonisinin Liszt tarafından yapılan piyano uyarlamalarının tamamını konserlerimde çaldım. Daha da önemlisi, hepsinin kayıtlarını yaptım.

11 Mart’taki konserde bestecinin hangi eserlerini seslendireceksiniz?

Ben, Rengim Bey’in yöneteceği orkestra eşliğinde Beethoven’ın ‘5. Piyano Konçertosu’nu çalacağım. Konserin ilk yarısındaysa orkestra Beethoven’ın ‘7. Senfoni’sini icra edecek.

Bu eseri seçmenizin nedenlerini açıklayabilir misiniz?

Rengim Gökmen Bey, Beethoven’ın bu son ve büyük piyano konçertosunu bu konserde çalmak istedi. Bu eserlerin seçilmesinin bir diğer nedeni de Beethoven’ın doğumunun 250’nci yılı için özel olarak hazırlanan ve gelecek hafta Türkiye’de Türkçe kapakla (Beethoven - Seçmeler) ve mayıs ayında da dünya piyasasında İngilizce kapakla (Best of Beethoven) çıkacak olan dört CD’lik özel kutuda yer alıyor olması.

Birkaç gün önce Pembe Köşk’te müzik alanında genç yetenekleri tanıtmak ve eğitimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Gençlik Konseri’ne katıldınız. Siz de ‘Harika Çocuk Yasası’yla Avrupa’da eğitim almış biri olduğunuz için soruyorum: Genç yetenekleri desteklemek için yeterli adımlar atılıyor mu?

O devirde bu desteği ancak devlet verebilirdi. Bugün şartlar farklı. Devletten fazla bir şey beklememeli gençler. Ancak özel firmalar ve şahısların geniş imkânları var. Yetenekleri desteklemek için gerekli adımlar bu sektörden geliyor. Bunun en iyi örnekleri rahmetli Prof. İhsan Doğramacı’nın Bilkent Üniversitesi Müzik Fakültesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalar ve Sevda - Cenap And Vakfı’nın çalışmalarıdır...