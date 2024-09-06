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İddialı erkeklerin sonbaharı

Güncelleme Tarihi:

#Moda#Erkek#Stil
İddialı erkeklerin sonbaharı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 07:00

Mevsim değişti. Yavaş yavaş gardıroplarımızı yenilemek için alışverişler yapılmaya başladı. Peki, yeni sezonda erkekleri hangi tarzlar bekliyor? Deneysel olmayı sevenler için kovboy ve büyükbaba estetiği, klasiklerden vazgeçmeyenler için takımlar, renk sevenler için ise kırmızı başrolde olacak...

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Erkekler kadınlara oranla stillerinde genel olarak biraz daha güvenli bir alanda kalmayı tercih ediyor, klasik ya da spor parçalardan vazgeçmiyor. Sezonun erkek modasıysa iddialı parçalarla adeta bu yaygın duruma başkaldırıyor gibi. Gelin yeni sezonda öne çıkan trendleri mercek altına alalım.

İddialı erkeklerin sonbaharı

Kovboy stili: Tek başına bir marka, bir tarzın moda olmasını sağlayabilir mi? Bu marka Louis
Vuitton'sa cevabımız; evet. Tartışmalı kreatif direktör Pharrell Williams’ın önderliğindeki markanın 2024 Sonbahar/Kış sezonu kovboy temasıyla dolu. Şapkalar, püsküller, tokalı kemerler, İspanyol paça jean’ler ve kahverengi kadife ceketler... Elbette hepsini bir arada kullanınca kostüm giymişsiniz gibi görünebilir ancak tek bir parça seçip stilinize uyarlayabilirsiniz.

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İddialı erkeklerin sonbaharı

Takım elbisenin yeni hali: Geniş omuz, dar belli ceket takımlar bu sezon erkek modasında yeni bir silüet yaratıyor. Gucci’nin kruvaze ceketli takımları, Dior’un dar ama uzun paçalı pantolonları da dikkat çekici. Lacivert, bordo ve kahve tonları öne çıkan renkler arasında.

İddialı erkeklerin sonbaharı

Büyükbaba estetiği: Bu stil TikTok’la birlikte geçen yıl hayatımıza girmişti, sezonda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hacimli örgü hırkalar, süveterler, loafer’lar, kemerli yüksek bel pantolonlar bu stilin olmazsa olmazları. Kahve ve bej tonları ön planda.

İddialı erkeklerin sonbaharı

Kargo modası: 90’larda altın çağını yaşayan kocaman cepli kargo ceket ve pantolonlar, birkaç sezondur yeniden popüler hale geldi. Yeni sezona bakılırsa oldukça da kalıcı olacak. Uygulaması kolay ve stil sahibi bir görünüm sağlayan kargo parçalar, erkeklerin gündelik tarzlarında kullanılabilir. Spor ayakkabılar, jean’ler ve basic tişörtler bu stilin tamamlayıcı parçaları.

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İddialı erkeklerin sonbaharı

Kırmızı detaylar: Kırmızı, kadın modasının yanı sıra erkek modasında da popüler. Kırmızı pantolonlar, trikolar ve ceketler birçok markada karşımıza çıkacak. Şimdiden dolabınıza ekleyin. Dilerseniz ayakkabı, çanta ya da aksesuarlarda da kullanabilirsiniz.

Kadınlardan ödünç: Moda dünyasında cinsiyetsizlik akımının etkisi bu sezon tasarımlarında da göze çarpıyor. Gündelik hayatta uygulanır mı bilinmez ancak ama en azından podyumlarda bu akımı yansıtan parçalara rastladık. JW Anderson’ın külotlu çorapları, Louis Vuitton ve Fendi’nin erkek etekleri bu duruma sadece birer örnek.

HER TARZA UYGUN 

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İddialı erkeklerin sonbaharı

Markanın popüler SL72 modelinin kırmızısı tercih edilebilir. Adidas, 4.729 lira

İddialı erkeklerin sonbaharı

Kargo pantolonlar rahat ve stil sahibi görünüyor. Aroe (Shopigo), 2.290 lira

İddialı erkeklerin sonbaharı

İspanyol paçalar kovboy tarzına gönderme yapıyor. H&M, 1.399 lira

İddialı erkeklerin sonbaharı

Büyükbaba estetiğini yüksek bel pantolonlarla tamamlayın. Lufian, 1.999 lira

İddialı erkeklerin sonbaharı

Kruvaze takım ceketleri popüler. Zara, 3.990 lira

KISA KISA 

Popüler markalar Türkiye’de

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İddialı erkeklerin sonbaharı

Forever 21 ve Alo Yoga markaları yakın zamanda Türk müşterileriyle buluşmaya hazırlanıyor. İngiliz girişimci, yıldızların makyaj sanatçısı Charlotte Tilbury’nin kendi adını taşıyan ödüllü makyaj ve kozmetik markası da Sephora mağazalarında geçen hafta satışa sunuldu bile. Forever 21 ise 7 Eylül’de Vadiistanbul’da açacağı ilk mağazayla pazara giriyor. Genç ve dinamik kıyafet koleksiyonuyla sevilen marka, hemen ardından Mall of İstanbul ve Kentpark’ta da mağazalar açmayı hedefliyor. Amerika’nın popüler spor giyim markası Alo Yoga’nın ise Soho Group Middle East işbirliğiyle kasım ayı içinde Emaar Square Mall’da ilk mağazasını açması bekleniyor.

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#Moda#Erkek#Stil

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