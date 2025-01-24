İddialı erkeklerin sezonu

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Erkek modasının 2025 Sonbahar/Kış erkek koleksiyonlarının sergilendiği moda haftaları Milano’da açılışı yaptı. Böylece mart ortasına kadar sürecek yoğun moda haftaları maratonu başlamış oldu. Erkek defileleriyle başlayan maraton haute couture ve kadın hazır giyim koleksiyonlarıyla aralıksız devam edecek.

Tasarımcılar ve yüksek moda markaları şimdiden bir sonraki kış mevsiminin stil kodlarını belirlerken biz de 2025 İlkbahar erkek modasının trendlerine bir göz atalım.

Okul yıllarına özlem, ‘preppy’ stili: Kolejli tarzına gönderme yapan preppy stili, birkaç sezondur özellikle kadın modasını domine ediyor. Bu stil 2025 İlkbahar/Yaz sezonunda erkek koleksiyonlarını da ele geçirdi. Ekose ceket, pantolonlar, polo yakalar ve özellikle V yakalı trikolar bu trendin öne çıkan parçaları arasında. Fendi, Dior ve Dolce&Gabbana gibi moda devleri koleksiyonlarında preppy tarzına bolca yer verdi bu sezon.

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Fonksiyonel stil: Bahçıvan, postacı, avcı, balıkçı gibi farklı meslek dallarında giyilen kıyafetlerle safari ve askeri stilin bir karışımı olarak adlandırabileceğimiz ‘utility’ tarzı sezonun öne çıkan erkek modası trendlerinden biri. Bol cepli ceket ve yelekler, kargo pantolonlar ve hâki, bej gibi doğayı yansıtan renk tonlarının ön planda olduğu bu tarzın merkezinde fonksiyonellik var.

Depresyon değil, havalı görünme hırkası: Düğmeli, bol hırkalar artık depresyona değil, havalı bir görüntüye işaret ediyor. Özellikle düğmeleri tamamen kapatıp kazak gibi kullanmak çok popüler. İçine tişört ya da gömlek giyip ek bir katman yaratarak da kullanabilirsiniz. Bol bir pantolonla tamamlamayı unutmayın.

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Baştan aşağı deri: Deri ceketler, şortlar, bermudalar, pantolonlar... Şüphesiz, bir sonraki sezon erkek modasında en çok göreceğimiz kumaş türlerinden biri deri olacak. Siyah ve kahverengi tonları öne çıkarken ekru ve bej tonlarında olanlara da rastlıyoruz. Podyumlarda baştan aşağı deri görünümlere rastlasak da gündelik hayatta tek bir deri parça kullanmak daha garanti bir seçenek olabilir.

Kadın modasından ödünç alınanlar; transparan bluzlar ve taşlı işlemeler: Erkek modasında kadın stillerinde görmeye alışık olduğumuz iki trend de göze çarpıyor bu sezon. İlki transparan bluzlar. Dsquared2, Burç Akyol ve Dries Van Noten transparan bluzları erkek koleksiyonlarına ekleyen markalar arasında. Bir de taşlı işlemeleri görüyoruz. Özellikle Amiri markası bu tarz işlemeleri dış giyim ürünlerinde bol kullanmış.

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HER TARZA UYGUN





Deri ceketler yükselişe geçiyor. Beymen Club, 17.995 lira





Polo yakalar ‘preppy’ tarzının olmazsa olmazı… Nautica, 1.399 lira





Klasik hırkalar trend oldu. Tru. 10.595 lira





Kargo pantolonlar utility trendine gönderme yapıyor. Zara, 1.690 lira





Transparan gömlekleri bolca göreceğiz. Koton, 1.449 lira

KISA KISA





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MARKA-SANATÇI İŞBİRLİĞİ VE ZENDAYA...

Louis Vuitton ve Japon sanatçı Takashi Murakami’nin işbirliği yapmasının 20’nci yıldönümünü onurlandırmak için yeni, iddialı bir koleksiyon hazırlandı. Koleksiyon çantadan ayakkabıya, parfümden güneş gözlüğüne kadar uzanan 200’ün üzerinde parçadan oluşuyor. Louis Vuitton’un yaratıcılık, yenilik ve yüksek zanaatkârlığa olan sarsılmaz bağlılığını, Murakami’nin hayal gücünün renkli dünyasıyla bir araya getiriyor. Louis Vuitton × Murakami kampanyasında objektifin karşısında oyuncu ve şarkıcı Zendaya var.