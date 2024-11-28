İçimizi ısıtacak etkinlikler…

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*KONSER



-Aşkın Nur Yengi 30 Kasım Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 1.824 ila 17.000 (ikramlı 4 kişilik loca) lira.

-Grammy adayı Avustralyalı müzisyen RY X 30 Kasım 22.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.200 lira.

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-Hande Yener 1 Aralık Pazar 21.00’de Congresium Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 934 ila 3.850 (VIP) lira.

-Adamlar 10’uncu yıl özel konseri için 1 Aralık 21.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 ila 1.250 lira.

-Akın Sevgör 4 Aralık Çarşamba 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 450 lira.

-Arp sanatçısı Yonca Özkan Bilenoğlu ve duduk sanatçısı Zafer Taşdan’ın ‘Anadolu’dan ve Dünyadan Ezgiler’ konser programı 6 Aralık Cuma 19.00’da Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali’nde. Bilet fiyatı 560 ila 777 lira.

-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 6 Aralık 20.00’de CSO ADA Ankara’da Cemi’i Can Deliorman şefliği ve piyanist Honggi Kim solistliğinde konser verecek. Bilet fiyatı 100 ila 350 lira.

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-Anıl Durmuş 6 Aralık 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 684 ila 13.000 (4 kişilik VIP) lira.

-Derya Bedavacı 6 Aralık 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da olacak. Bilet fiyatı 2.280 ila 20.500 (4 kişilik ikramlı loca) lira.

-Pentagram 6 Aralık 21.00’de Milyon Performance Hall İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 330 ve 495 (avantajlı 2 bilet) lira.

-İngiliz metal grubu Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs 6 Aralık 21.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 700 lira.

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-Büyük Ev Ablukada 6 Aralık 21.30’da Holly Stone Beyoğlu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 690 lira.

-Jakuzi 6 Aralık 22.00’de Salon İKSV’de. Bilet fiyatı 650 lira.

*GECE



-Cafer Palamut 30 Kasım Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

-Bengü Beker 30 Kasım 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Anıl Durmuş 30 Kasım 00.30’da Ara Kat Suadiye sahnesinde. (0533) 604 71 74

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-Baran Bayraktar 30 Kasım 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Bora Garip 1 Aralık Pazar 21.00’de Scatola’da setin başında olacak. (0507) 718 93 75

-Begüm Obiz 1 Aralık 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Güven Yüreyi 1 Aralık 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Özgür Cankardeş 3 Aralık Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Kaan Yorulmaz 4 Aralık Çarşamba gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-DJ Serhat Yılmaz 5 Aralık Perşembe 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. Rezervasyon: @nextdooremirgan

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*SERGİ



- Dirimart Dolapdere, Sarkis’in ‘Gökkuşağı Renkleriyle Çocukların Yağmur Çağrısı’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sarkis’in Venedik ve Mardin bienallerinde gerçekleştirdiği çocuk atölyelerinden ilhamla şekillenen sergide Dolapdere semtindeki çocukların üretimlerinden oluşan eserler var. Yağmur betimlemelerini andıran 49 aynanın olduğu sergide cam yüzeylere parmak dokunuşlarıyla oluşan renk katmanlarıyla dokunmanın anlamı ve kolektif üretimin gücüne değiniliyor. 5 Ocak 2025’e kadar ziyaret edilebilir.

- Kalyon Kültür, Ian Berry’nin denim kumaşıyla ürettiği eserleri içeren ‘Denim Ötesi’ (Beyond Denim) isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Denim kumaşını çağdaş sanatla birleştiren sanatçının el yapımı bitkilerden oluşan ‘Gizli Bahçe’ (Secret Garden) eserinin yanı sıra bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlardan geniş bir seçki İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. 14 Şubat 2025’e kadar görülebilir.

*DJ



-DJ ve prodüktör Leyna 30 Kasım Cumartesi 19.00’da Pixel Ankara’da kabinde olacak. Bilet fiyatı 200 lira.

-Klein Phönix 30 Kasım 21.00’de Itzel Records’a özel birçok DJ’in sahneye çıkacağı geceye ev sahipliği yapıyor. Ede, Drumstone, Saruu, Paris With B’nin DJ performanslarının gerçekleşeceği gecede ayrıca Hidden Empire da çıkacak. Bilet fiyatı 550 ila 3.000 lira.

-Tuğçe Şenoğul ve Seda Erciyes 30 Kasım 23.45’te Blind İstanbul’da DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 200 ve 300 (avantajlı 2 bilet) lira.

-Fransız elektronik müzik ikilisi Acid Arab 6 Aralık Cuma Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 750 lira.

*TİYATRO



-Bambaşka bir Muhammed Ali

Yolcu Tiyatro’nun, Turgay Korkmaz’ın yazıp yönettiği yeni oyunu ‘Muhammed Ali’de Erdem Kaynarca tek kişilik performansıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Oyunda gerçek bir Muhammed Ali gibi yumruk vurmayı beklerken ringde bambaşka bir Muhammed Ali yaratan karakter üzerinden aile, toplum ve kayıplar irdeleniyor. 30 Kasım Cumartesi 20.30’da Beyoğlu Sahne Pulcherie’de. Bilet fiyatı 428 ve 535 lira.

-Tek kişilik etkileyici performans

Uğur Kanbay’ın yazıp yönettiği ‘Eylül’de yine Kanbay sahnede tek kişilik etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Oyun 28 yaşındaki genç bir trans olan Eylül’ün bir güldürüp bir ağlatan hikâyesini anlatıyor. 1 Aralık Pazar 15.00’te DasDas’ta izlenebilir. Bilet fiyatı 500 lira.

-Anadolu masallarından ilhamla

Firuze Engin’in kaleme aldığı, Güray Dinçol’un yönettiği ‘Çirkin’, tiyatro ve enstalasyon aracılığıyla, Anadolu masallarından ilhamla gerçeküstü bir ihanet hikâyesini sahneye taşıyor. Nihal Yalçın ve Onur Berk Aslanoğlu’nun sahneyi paylaştığı oyunda ölümsüzlükle lanetlenen Şiva ve tavuğu, izleyiciyi geçmiş ve bugün arasında ilginç bir yolculuğa davet ediyor. 6 Aralık Cuma 20.30’da Zorlu PSM Sky Lounge’da izlenebilir.

*ATÖLYE



-Finanskent Mahallesi’ndeki Harmony Gastronomi’de 1 Aralık Pazar 11.00’de ‘American Cookies’ atölyesi var. Çikolata parçalı Amerikan kurabiyesi yapımının inceliklerinin anlatılacağı atölyenin fiyatı 2.450 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi kendi hamburger menüsünü yaratmak isteyenler için 3 Aralık Salı 19.00’da ‘EKS Gurme Burger’ atölyesi düzenliyor. Atölyeye katılıp çedarlı burger, tavuk fajita burger, elma dilim patates ve sarımsaklı mayonez yapımının püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Bilet fiyatı 2.000 lira.