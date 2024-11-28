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İçimizi ısıtacak etkinlikler…

Güncelleme Tarihi:

#Uygar Taylan#Ajanda#Kültür Sanat
İçimizi ısıtacak etkinlikler…
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 16:51

Aşkın Nur Yengi, İstanbul’da; Hande Yener, Ankara’da konser verecek. Erdem Kaynarca’nın tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı ‘Muhammed Ali’ oyunu perdesini açtı. Kurabiye yapımının anlatıldığı atölye de bu haftaki etkinlikler arasında…

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*KONSER

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Aşkın Nur Yengi 30 Kasım Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 1.824 ila 17.000 (ikramlı 4 kişilik loca) lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Grammy adayı Avustralyalı müzisyen RY X 30 Kasım 22.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.200 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

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-Hande Yener 1 Aralık Pazar 21.00’de Congresium Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 934 ila 3.850 (VIP) lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Adamlar 10’uncu yıl özel konseri için 1 Aralık 21.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 ila 1.250 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Akın Sevgör 4 Aralık Çarşamba 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 450 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Arp sanatçısı Yonca Özkan Bilenoğlu ve duduk sanatçısı Zafer Taşdan’ın ‘Anadolu’dan ve Dünyadan Ezgiler’ konser programı 6 Aralık Cuma 19.00’da Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali’nde. Bilet fiyatı 560 ila 777 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 6 Aralık 20.00’de CSO ADA Ankara’da Cemi’i Can Deliorman şefliği ve piyanist Honggi Kim solistliğinde konser verecek. Bilet fiyatı 100 ila 350 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

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-Anıl Durmuş 6 Aralık 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 684 ila 13.000 (4 kişilik VIP) lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Derya Bedavacı 6 Aralık 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da olacak. Bilet fiyatı 2.280 ila 20.500 (4 kişilik ikramlı loca) lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Pentagram 6 Aralık 21.00’de Milyon Performance Hall İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 330 ve 495 (avantajlı 2 bilet) lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-İngiliz metal grubu Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs 6 Aralık 21.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 700 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

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-Büyük Ev Ablukada 6 Aralık 21.30’da Holly Stone Beyoğlu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 690 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Jakuzi 6 Aralık 22.00’de Salon İKSV’de. Bilet fiyatı 650 lira. 

*GECE

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Cafer Palamut 30 Kasım Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Bengü Beker 30 Kasım 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Anıl Durmuş 30 Kasım 00.30’da Ara Kat Suadiye sahnesinde. (0533) 604 71 74

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

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-Baran Bayraktar 30 Kasım 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Bora Garip 1 Aralık Pazar 21.00’de Scatola’da setin başında olacak. (0507) 718 93 75

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Begüm Obiz 1 Aralık 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Güven Yüreyi 1 Aralık 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Özgür Cankardeş 3 Aralık Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Kaan Yorulmaz 4 Aralık Çarşamba gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-DJ Serhat Yılmaz 5 Aralık Perşembe 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. Rezervasyon: @nextdooremirgan 

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*SERGİ

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

- Dirimart Dolapdere, Sarkis’in ‘Gökkuşağı Renkleriyle Çocukların Yağmur Çağrısı’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sarkis’in Venedik ve Mardin bienallerinde gerçekleştirdiği çocuk atölyelerinden ilhamla şekillenen sergide Dolapdere semtindeki çocukların üretimlerinden oluşan eserler var. Yağmur betimlemelerini andıran 49 aynanın olduğu sergide cam yüzeylere parmak dokunuşlarıyla oluşan renk katmanlarıyla dokunmanın anlamı ve kolektif üretimin gücüne değiniliyor. 5 Ocak 2025’e kadar ziyaret edilebilir.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

- Kalyon Kültür, Ian Berry’nin denim kumaşıyla ürettiği eserleri içeren ‘Denim Ötesi’ (Beyond Denim) isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Denim kumaşını çağdaş sanatla birleştiren sanatçının el yapımı bitkilerden oluşan ‘Gizli Bahçe’ (Secret Garden) eserinin yanı sıra bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlardan geniş bir seçki İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. 14 Şubat 2025’e kadar görülebilir. 

*DJ

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-DJ ve prodüktör Leyna 30 Kasım Cumartesi 19.00’da Pixel Ankara’da kabinde olacak. Bilet fiyatı 200 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Klein Phönix 30 Kasım 21.00’de Itzel Records’a özel birçok DJ’in sahneye çıkacağı geceye ev sahipliği yapıyor. Ede, Drumstone, Saruu, Paris With B’nin DJ performanslarının gerçekleşeceği gecede ayrıca Hidden Empire da çıkacak. Bilet fiyatı 550 ila 3.000 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Tuğçe Şenoğul ve Seda Erciyes 30 Kasım 23.45’te Blind İstanbul’da DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 200 ve 300 (avantajlı 2 bilet) lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Fransız elektronik müzik ikilisi Acid Arab 6 Aralık Cuma Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 750 lira. 

*TİYATRO

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Bambaşka bir Muhammed Ali

Yolcu Tiyatro’nun, Turgay Korkmaz’ın yazıp yönettiği yeni oyunu ‘Muhammed Ali’de Erdem Kaynarca tek kişilik performansıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Oyunda gerçek bir Muhammed Ali gibi yumruk vurmayı beklerken ringde bambaşka bir Muhammed Ali yaratan karakter üzerinden aile, toplum ve kayıplar irdeleniyor. 30 Kasım Cumartesi 20.30’da Beyoğlu Sahne Pulcherie’de. Bilet fiyatı 428 ve 535 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Tek kişilik etkileyici performans

Uğur Kanbay’ın yazıp yönettiği ‘Eylül’de yine Kanbay sahnede tek kişilik etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Oyun 28 yaşındaki genç bir trans olan Eylül’ün bir güldürüp bir ağlatan hikâyesini anlatıyor. 1 Aralık Pazar 15.00’te DasDas’ta izlenebilir. Bilet fiyatı 500 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Anadolu masallarından ilhamla

Firuze Engin’in kaleme aldığı, Güray Dinçol’un yönettiği ‘Çirkin’, tiyatro ve enstalasyon aracılığıyla, Anadolu masallarından ilhamla gerçeküstü bir ihanet hikâyesini sahneye taşıyor. Nihal Yalçın ve Onur Berk Aslanoğlu’nun sahneyi paylaştığı oyunda ölümsüzlükle lanetlenen Şiva ve tavuğu, izleyiciyi geçmiş ve bugün arasında ilginç bir yolculuğa davet ediyor. 6 Aralık Cuma 20.30’da Zorlu PSM Sky Lounge’da izlenebilir.

*ATÖLYE

İçimizi ısıtacak etkinlikler…

-Finanskent Mahallesi’ndeki Harmony Gastronomi’de 1 Aralık Pazar 11.00’de ‘American Cookies’ atölyesi var. Çikolata parçalı Amerikan kurabiyesi yapımının inceliklerinin anlatılacağı atölyenin fiyatı 2.450 lira.

İçimizi ısıtacak etkinlikler…


-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi kendi hamburger menüsünü yaratmak isteyenler için 3 Aralık Salı 19.00’da ‘EKS Gurme Burger’ atölyesi düzenliyor. Atölyeye katılıp çedarlı burger, tavuk fajita burger, elma dilim patates ve sarımsaklı mayonez yapımının püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Bilet fiyatı 2.000 lira. 

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#Uygar Taylan#Ajanda#Kültür Sanat

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