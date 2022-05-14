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İçimizi açan dokunuşlar

#Dekorasyon#Hürriyet Cumartesi#Yaşam
İçimizi açan dokunuşlar

Küçük ama etkili dokunuşlarla balkonlarımızın havasını bir anda değiştirmek mümkün. Her çıktığımızda içimiz açılsın diye birbirinden güzel ürünleri işin uzmanlarına sorduk, derledik.

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İçimizi açan dokunuşlar

Enerji tasarrufu yapın
Solvinden LED’li yer lambası, IKEA

Güneş enerjisiyle çalışan LED’li yer lambası enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. Normal ampule göre daha uzun ömürlü olan doğa dostu bu ürün için Fem Güçlütürk “Taşınabilir, güneşle şarj oluyor, ambiyans yaratmaya faydalı” diyor. 249 lira.

İçimizi açan dokunuşlar

Desen ekleyin
Seramik saksı, Ceramico By Zeliş

Farklı desenlerde tasarlanan seramik saksılarla balkonunuzun enerjisini yükseltebilirsiniz. Naz Irmak Saf öneriyor. 130 lira.

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İçimizi açan dokunuşlar

Rustik ambiyans
Arorik dekoratif aksesuar, IKEA

Sıcak ve rustik bir ambiyans yaratan ahşap aksesuarı duvara asabilir veya uzun bir vazoya yerleştirebilirsiniz. Huriye Doğruöz Sümer’in tercihi... 90 lira.

İçimizi açan dokunuşlar

Yer kaplamıyor
Katlanır sehpa, Tchibo

Küçük balkonlar için... Fem Güçlütürk “İhtiyaç halinde açılıp yer kaplamayacak ve dayanıklı bir ürün olması güzel” diyor. 919 lira.

İçimizi açan dokunuşlar

Fazlalıklar için
Hyllis raf, IKEA

Naz Irmak Saf “Balkondaki fazlalıkları koyun” diyor. 299 lira.

İçimizi açan dokunuşlar

Bohem tarzda
Hasır obje, Mudo

Melda Narmanlı’nın bohem bir stil için tavsiyesi. 445 lira.

İçimizi açan dokunuşlar

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Çok işlevli
Jutholmen tabure, IKEA

Hem tabure hem orta sehpa. Dicle Hökenek’in önerisi. 500 lira.

İçimizi açan dokunuşlar

Çift taraflı
Little Fish kilim, English Home

80x150 cm ölçülerindeki kilim çift taraflı.120 lira.

İçimizi açan dokunuşlar

Canlılık gelsin
Amerikan servis runner seti, Vivense

4 kişilik sarı pötikare set ortama canlılık katıyor. 99 lira.

İçimizi açan dokunuşlar

Ahşap sıcaklığı
Askholmen masa seti, IKEA

Şebnem Buhara’nın önerdiği ahşap set. 909 lira.

İçimizi açan dokunuşlar

 

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#Dekorasyon#Hürriyet Cumartesi#Yaşam

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