İçimizi açan dokunuşlar

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Enerji tasarrufu yapın

Solvinden LED’li yer lambası, IKEA

Güneş enerjisiyle çalışan LED’li yer lambası enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. Normal ampule göre daha uzun ömürlü olan doğa dostu bu ürün için Fem Güçlütürk “Taşınabilir, güneşle şarj oluyor, ambiyans yaratmaya faydalı” diyor. 249 lira.

Desen ekleyin

Seramik saksı, Ceramico By Zeliş

Farklı desenlerde tasarlanan seramik saksılarla balkonunuzun enerjisini yükseltebilirsiniz. Naz Irmak Saf öneriyor. 130 lira.

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Rustik ambiyans

Arorik dekoratif aksesuar, IKEA

Sıcak ve rustik bir ambiyans yaratan ahşap aksesuarı duvara asabilir veya uzun bir vazoya yerleştirebilirsiniz. Huriye Doğruöz Sümer’in tercihi... 90 lira.

Yer kaplamıyor

Katlanır sehpa, Tchibo

Küçük balkonlar için... Fem Güçlütürk “İhtiyaç halinde açılıp yer kaplamayacak ve dayanıklı bir ürün olması güzel” diyor. 919 lira.

Fazlalıklar için

Hyllis raf, IKEA

Naz Irmak Saf “Balkondaki fazlalıkları koyun” diyor. 299 lira.

Bohem tarzda

Hasır obje, Mudo

Melda Narmanlı’nın bohem bir stil için tavsiyesi. 445 lira.

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Çok işlevli

Jutholmen tabure, IKEA

Hem tabure hem orta sehpa. Dicle Hökenek’in önerisi. 500 lira.

Çift taraflı

Little Fish kilim, English Home

80x150 cm ölçülerindeki kilim çift taraflı.120 lira.

Canlılık gelsin

Amerikan servis runner seti, Vivense

4 kişilik sarı pötikare set ortama canlılık katıyor. 99 lira.

Ahşap sıcaklığı

Askholmen masa seti, IKEA

Şebnem Buhara’nın önerdiği ahşap set. 909 lira.