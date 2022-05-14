İçimizi açan dokunuşlar

Enerji tasarrufu yapın
Solvinden LED’li yer lambası, IKEA
Güneş enerjisiyle çalışan LED’li yer lambası enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. Normal ampule göre daha uzun ömürlü olan doğa dostu bu ürün için Fem Güçlütürk “Taşınabilir, güneşle şarj oluyor, ambiyans yaratmaya faydalı” diyor. 249 lira.
Desen ekleyin
Seramik saksı, Ceramico By Zeliş
Farklı desenlerde tasarlanan seramik saksılarla balkonunuzun enerjisini yükseltebilirsiniz. Naz Irmak Saf öneriyor. 130 lira.
Rustik ambiyans
Arorik dekoratif aksesuar, IKEA
Sıcak ve rustik bir ambiyans yaratan ahşap aksesuarı duvara asabilir veya uzun bir vazoya yerleştirebilirsiniz. Huriye Doğruöz Sümer’in tercihi... 90 lira.
Yer kaplamıyor
Katlanır sehpa, Tchibo
Küçük balkonlar için... Fem Güçlütürk “İhtiyaç halinde açılıp yer kaplamayacak ve dayanıklı bir ürün olması güzel” diyor. 919 lira.
Fazlalıklar için
Hyllis raf, IKEA
Naz Irmak Saf “Balkondaki fazlalıkları koyun” diyor. 299 lira.
Bohem tarzda
Hasır obje, Mudo
Melda Narmanlı’nın bohem bir stil için tavsiyesi. 445 lira.
Çok işlevli
Jutholmen tabure, IKEA
Hem tabure hem orta sehpa. Dicle Hökenek’in önerisi. 500 lira.
Çift taraflı
Little Fish kilim, English Home
80x150 cm ölçülerindeki kilim çift taraflı.120 lira.
Canlılık gelsin
Amerikan servis runner seti, Vivense
4 kişilik sarı pötikare set ortama canlılık katıyor. 99 lira.
Ahşap sıcaklığı
Askholmen masa seti, IKEA
Şebnem Buhara’nın önerdiği ahşap set. 909 lira.