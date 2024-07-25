İçimiz yine kıpır kıpır

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*KONSER





-Yıldız Tilbe 27 Temmuz Cumartesi 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 1.596 ila (protokol VIP) 10.000 lira.

-Mabel Matiz 27 Temmuz 21.00’de Ankara CerModern’de konser verecek. Bilet fiyatı 800 ve 2.000 lira.

-İlhan Şeşen ve Vedat Sakman ‘Akustik Hikâyeler’ isimli konserleri için 27 Temmuz 21.00’de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da olacak. Bilet fiyatı 444 ila 666 lira.

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-Lvbel C5 ve Çakal 28 Temmuz Pazar 19.00’da Maximum UNIQ Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 700 ila (VIP) 1.500 lira.

-Nilüfer 28 Temmuz 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 1.026 ila (protokol VIP) 7.500 lira.

-İsveçli metal grubu Amon Amarth 29 Temmuz Pazartesi 20.00’de +1 Sunar: Rock Off Festival kapsamında Bonus Parkorman’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.100 ve 2.200 lira.

-Simge 29 Temmuz 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 684 ila (protokol VIP) 7.500 lira.

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-Pankisi Ensemble 30 Temmuz Salı 19.00’da Kafkas müziklerinden oluşan bir repertuvarla Kadıköy Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 300 lira.

-Berkay 30 Temmuz 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da. Biletler 750 ila 1.700 lira.

-Derya Bedavacı 30 Temmuz 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 513 ila (protokol VIP) 4.500 lira.

-Gülşen 1 Ağustos Perşembe 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 969 ila (protokol VIP) 7.500 lira.

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-Fatih Erkoç 1 Ağustos 21.00’de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da konser verecek. Bilet fiyatı 600 ila 800 lira.

-Ajda Pekkan 1 Ağustos 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da unutulmayan şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 912 ila (protokol) 5.700 lira.

-Zuhal Olcay ve Yeni Türkü 2 Ağustos Cuma 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 450 ila 1.450 lira.

-Uzi ve Güneş 2 Ağustos 21.00’de Red Bull Soundclash müzik karşılaşmasında Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. İki sanatçı, iki farklı sahnede kapışacak ve kazananı seyirciler alkışmetreyle belirleyecek. Bilet fiyatı 500 ve 700 lira.

*SERGİ

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-Zilberman 13’üncü edisyonu gerçekleşen ‘Genç Yeni Farklı 2024’ başlıklı karma sergiyi ziyaretçilerle buluşturuyor. Ülke genelinde genç sanatçılara destek amaçlı duyurusu yapılan ve herhangi bir konu veya malzeme kısıtlamasının olmadığı ‘Genç Yeni Farklı’ serisi 35 yaş altındaki sanatçıların çalışmalarını kabul ediyor. Sergi Nazif Can Akçalı, Ece Bal, Zeynep Baloğlu, Fatmanur Bostancı, Ekin Kemal Düz, Sude Erkoyuncu, Ramazan Ertuğrul, Yekateryna Grygorenko, Abdullah Güler, Ece Haskan, Emre Keskin, Ahmet Kıran, İmelda Kuyumcu ve Lale Yılmaz’ın eserlerinden oluşuyor. 30 Ağustos’a kadar Piyalepaşa’daki sergi alanı Zilberman Selected’da görülebilir.

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-Beykoz, Çubuklu Silolar’daki Dijital Sanatlar Müzesi ‘Bilinci Yeniden Kurmak: Gerçek Nedir?’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Ars Electronica platformunun küratörlüğünde gerçekleşen sergi, gerçeklik kavramına medya sanatının gözünden farklı bir bakış açısı sunuyor. Yerli ve yabancı 9 sanatçının üretimleri 29 Aralık’a kadar görülebilir.

*DJ





-Mahmut Orhan 27 Temmuz Cumartesi Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.400 ila (sahne arkası) 8.000 lira.

-DJ ve prodüktör Marcel Dettmann 27 Temmuz 22.00’de Beyoğlu’ndaki Kastel’de kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 250 ila 650 lira.

-Fransız DJ Romain Garcia 27 Temmuz 23.45’te Blind sahnesinde. Bilet fiyatı 350 lira.

*TİYATRO

-Komik aşk hikâyesi





Murat Eken’in yönettiği, Bülent Emrah Parlak’ın yazıp sahneyi Elit Andaç Çam ile paylaştığı ‘Leyla ile Mecnun Değil’ Tiyatro Bal Porsuğu yapımı. Oyun bitmiş bir aşktan kaçmakla yeniden ateşlenmekten korkmak arasında gelgitler yaşayan, boşanmak üzere olan bir çiftin komik hikâyesini anlatıyor. 28 Temmuz Pazar 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da izlenebilir. Bilet fiyatı 350 ila 550 lira.

-İki kardeş birbirine dönüşüyor





Sam Shepard’ın ‘True West’ eserinden Yıldırım Türker tarafından Türkçeye çevrilen oyunu Mert Öner yönetiyor. Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in sahnelediği ‘Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz’ iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikâyesini konu alıyor. 2 Ağustos Cuma 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da izlenebilir. Bilet fiyatı 500 ila 800 lira.

*ATÖLYE





-Kadıköy, Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 31 Temmuz Çarşamba 19.00’da tereyağlı dana lokum, Dallas steak pirzola, mantar sote, tereyağlı patates yapımının anlatılacağı ‘World of Steak’ isimli bir atölye düzenliyor. Çikolatalı volkano ikramının da olacağı etkinliğin bilet fiyatı 2.400 lira.

-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 2 Ağustos Cuma 19.00’da ‘Favori Yaz Kokteylleri’ isimli bir etkinlik düzenliyor. Kokteyl hazırlamanın püf noktalarının anlatılacağı atölyede mojito, margarita, amore, tiramisu martini yapımı gösterilecek. Bilet fiyatı 3.200 lira.

*AH GECELER





-Merve Özbey 27 Temmuz Cumartesi 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

-Ebru Yaşar 27 Temmuz 23.00’te Jolly Joker Private Alaçatı’da. (0850) 549 01 38

-Özgün 27 Temmuz 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Cafer Palamut 27 Temmuz 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

-Bengü Beker 27 Temmuz 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Okan Albayrak 27 Temmuz 00.00’da Rise‘n’Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Serra Erkoç 28 Temmuz Pazar 00.00’da Barınak Türkbükü sahnesinde. Rezervasyon: @barinakturkbuku

-Begüm Obiz 29 Temmuz Pazartesi 00.30’da Korto Alaçatı’da. Rezervasyon: @kortoalacati

-Gökhan Tepe 31 Temmuz Çarşamba 22.00’de 888 Private Bodrum’da. (0516) 169 08 88

-Sıla 31 Temmuz Çarşamba 22.00’de Yalıkavak Günay’da. (0532) 503 90 90