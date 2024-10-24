İç ısıtan etkinliklerle hareketli bir hafta

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*KONSER



-Fado sanatçısı Cristina Branco 26 Ekim Cumartesi 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55 ila 220 lira.

-Hayko Cepkin 26 Ekim 20.30’da Ataköy Marina Açık Hava sahnesinde. Bilet fiyatı 599 lira.

-Simge 26 Ekim 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Bilet fiyatı 1.368 ila 18.000 lira (Loca ikramlı, 4 kişilik).

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-Palmiyeler 26 Ekim 21.30’da Blind İstanbul’da sevilen şarkılarını çalacak. Bilet fiyatı 450 lira.

-Sıla 26 Ekim 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 747 ila 5.750 lira (protokol).

-Hollywood yıldızı Jared Leto’nun vokalde olduğu rock grubu Thirty Seconds To Mars 27 Ekim Pazar 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 2.152 ila 4.777 lira.

-Duman 27 Ekim 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 880 ve 1.320 lira.

-Nil İpek 28 Ekim Pazartesi 21.30’da yeni albümü ‘Uydurduğumuz Oyunlarla’nın lansman konseri için Babylon’da olacak. Bilet fiyatı 250 ve 350 lira.

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-Goldmund Quartet 30 Ekim Çarşamba 20.00’de CRR Konser Salonu’nda olacak. Bilet fiyatı 44 ila 165 lira.

-Genç piyanistimiz İlyun Bürkev, İbrahim Yazıcı şefliğinde Pera Filarmoni Orkestrası’yla 30 Ekim 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 950 ila 1.500 lira.

-Gülşen 30 Ekim 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.499 ila 2.760 lira (protokol).

-Selin Sümbültepe 30 Ekim 21.30’da Babylon’da konser verecek. Bilet fiyatı 250 ve 300 lira.

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-Sun Ra Arkestra ‘Halloween in Harlem’ konseri için 31 Ekim Perşembe 21.30’da Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 900 lira.

-Başarılı oda müziği topluluğu Anadolu Nefesli Beşlisi 1 Kasım Cuma 20.00’de Nil Venditti şefliğinde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 150 ila 400 lira.

-Yaşar 1 Kasım 21.00’de JJ Arena’da. Bilet fiyatı 684 ila 10.500 lira (4 kişilik ikramlı).

*GECE



-Murat Boz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

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-Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

-Celil Nalçakan bu gece 00.30’da Ara Kat Suadiye’de. (0533) 604 71 74

-Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. (Rezervasyon için: @risenfallsuadiye)

-Özgür Cankardeş 29 Ekim Salı 22.00’de Corridor Pera’da. (0212) 245 45 42

-Sakiler 29 Ekim, 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Kaan Yorulmaz 30 Ekim Çarşamba gecesi 23.30’da Aztek’te. (0212) 247 59 01

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-Alya bu gece 23.00’te 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

*FESTİVAL



Kreşendo’nun düzenlediği ‘Bu Festival Bizim’ etkinliği 1-8 Kasım tarihlerinde İstanbul’un farklı mekânlarında müzikseverlerle buluşacak. Festival kapsamında Yunan şarkıcı Marina Satti, 1 Kasım Cuma 19.00’da Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Gecede ayrıca Nova Norda ve Selüt konser verecek. 3 Kasım’da Melisa Karakurt ve Kardelen, Salon İKSV’de; 8 Kasım’da ise Selin Baycan, Postane’de olacak. Bilet fiyatları 825 ila 1.650 lira.

*SERGİ



-Çevrimiçi sanat galerisi İVA Sanat’ın hayata geçirdiği ‘Sanatta Hayat Var’ isimli karma sergi Türkiye’nin dört bir yanından 41 sanatçının eserlerini ağırlıyor. Hayat Holding’in desteğiyle düzenlenen sergi 27 Ekim’e kadar Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda görülebilir.

-Beşiktaş, Nispetiye’deki Loft Art, Nazan Azeri’nin ‘İçimdeki Şarkılar’ sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Resim, fotoğraf ve video gibi farklı çalışmalardan oluşan sergi, kişisel ve toplumsal hafızanın metaforlara dönüşme sürecine yer veriyor. 1 Aralık tarihine kadar görülebilir.

-Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki Hope Alkazar, Xtopia Immersive programı kapsamında interaktif sanat ve yapay zekâ çalışmalarıyla tanınan sanatçı ve araştırmacı Memo Akten’i ağırlıyor. Sanatçının ‘Dağıtılmış Bilinç, Somutlaştırılmış Simülasyon ve Derin Meditasyonlar’ isimli deneyimleri, yapay zekâ yazılımlarıyla oluşturulan görsellerle ziyaretçileri insan-makine ilişkisini düşünmeye davet ediyor. 15 Aralık’a kadar ücretsiz görülebilir.

-Salt Galata ‘Sosyalizme Tercüme: Yugoslavya’da Türkçe’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Lumbardhi Vakfı işbirliğiyle düzenlenen sergi, Türkçenin Makedonya ve Kosova’da resmi dil olarak kabul edildiği 1945 ile 1991 yılları arasını odağına alıyor. Özel arşivler ve tarihi belgeleri içeren sergi 23 Şubat 2025’e kadar ziyaret edilebilir.

*DJ



-Danimarkalı-Filipinli DJ ve prodüktör Mando Moor ‘Underground Boutique’ elektronik müzik etkinliği için 26 Ekim Cumartesi 22.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da olacak. Gecede ayrıca Nick Curly, Ahmet Sendil ve DJ U.F.U.K de kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 600 lira.

-Tuğçe Şenoğul ve Seda Erciyes 26 Ekim 23.59’da Blind İstanbul’da ‘DJ Set’ programları için sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 150 lira.

-Elektronik müziğin dünya çapında ünlü ismi Nicolas Jaar, multi-enstrümantalist Dave Harrington’la birlikte kurduğu DARKSIDE elektronik müzik projesiyle 28 Ekim Pazartesi 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 892 ila 1.950 lira (VIP lounge)

-İtalyan-Alman prodüktör ve DJ David August 1 Kasım Cuma 22.00’de Babylon’da çalacak. Bilet fiyatı 900 lira.

*TİYATRO



-Genç bir çiftin başından geçenler

Amerikalı oyun yazarı Katherine DiSavino’nun yazdığı, Servet Aybar’ın çevirisiyle Nedim Saban’ın uyarladığı ‘Annem Hep Derdi Ki’ Tiyatrokare’nin yeni oyunu. Komedi türündeki oyun, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille izleyiciye aktarıyor. Oyuncu kadrosunda da Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Aziz Sarvan, Ecmel İs, Mert Aykul, Dilara Mücaviroğlu ve Aşkın Şenol gibi isimler var. 26 Ekim Cumartesi 20.00’de Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 450 lira.

-Dirmit’in mücadelesi

Latife Tekin’in aynı isimli romanından uyarlanan ‘Sevgili Arsız Ölüm’ Hakan Emre Ünal’ın rejisi ve Nezaket Erden’in tek kişilik performansıyla sahneleniyor. Oyun, köyden şehre göçen kalabalık bir ailenin mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. 27 Ekim Pazar 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bilet fiyatı 400 ve 500 lira.

-İki kişinin çarpışması

Kerem Kurdoğlu’nun yazıp Naz Erayda’nın yönettiği ‘Geçen Gün’ Kundura Sahne yapımı. Esme Madra ve Ozan Çelik’in sahneyi paylaştığı oyun birbiriyle sürekli karşılaşan, çarpışan ama birbirlerini gerçek anlamda hiçbir zaman görmeyen iki kişinin hikâyesine odaklanıyor. 31 Ekim Perşembe 20.30’da Moda Sahnesi, Büyük Salon’da. Bilet fiyatı 300 ve 400 lira.

*ATÖLYE



-Finanskent’teki EKS Mutfak Akademisi 31 Ekim Perşembe 15.00’te Cadılar Bayramı atölyesi gerçekleştirilecek. Oreo tabanlı cheesecake, tarçınlı balkabağı sosu, şeker hamuruyla el yapımı balkabağı dekoru ve cheesecake kutusu yapımını öğrenmek isteyenler katılabilir. Bilet fiyatı 3.000 lira.

-Pera Müzesi 1 Kasım Cuma 19.00’da ‘Değişken ve Öznel: Şans Faktörü ile Hikâye Yazımı’ başlıklı bir atölye düzenliyor. Katılımcılar kendilerine dağıtılan kartlardan birer hikâye kurmaya çalışacak ve yazar Ekin Can Göksoy yürütücülüğünde şans faktörünün hikâyeyi hangi noktaya taşıyabileceğini deneyimleyecekler. Bilet fiyatı 350 lira.