Hocam şunu ekrandan anlatsanız...
“Sporsuz yapamıyorum ama salonlara gidebilecek kadar normalleşmedim” diyorsanız en profesyonel eğitmenleri evinize misafir edebilirsiniz. YouTube’da bu konuyla ilgili çok fazla içerik mevcut. Kimi pilates dersleri veriyor, kimi spor programlarıyla beraber beslenme listeleri yayımlıyor.
1) HER SEVİYEYE UYGUN
MAĞARA ADAMIAntrenör Tuğrul Çağrı Yılmazer’in hazırladığı videolarda başlangıçtan profesyonel programlara kadar her seviyeye uygun içerik bulmak mümkün. ‘Sağlık egzersizleri’ başlığı altında, vücut ağrılarınıza iyi gelebilecek hareketlerin anlatımları da var. Ertan Balaban’ın önerisi.
2) BESLENME PROGRAMLARINA GÖZ ATIN
FİT KAFALAR
Videolar kısa kısa ve tempolu egzersiz programlarını içeriyor. Bazı video içeriklerinde beslenme programları da veriliyor. İpek Onaran’ın önerisi.
3) KISA KISA VE PRATİK
HER YERDE PİLATES
Videolardaki pratik antrenmanları kolaylıkla tek başınıza yapabilirsiniz. Spor malzemesi olarak bazen sadece bir lastiğe ihtiyacınız olacak, bazense evdeki bir sandalyeyi kullanacaksınız. Seza Bali Tellalyan’ın önerisi.
4) ÇOCUKLARLA BERABER YAPABİLİRSİNİZ
EBRU KARADUMAN
Kanalda, ‘jimnastik’, ‘pilates’, ‘evde egzersiz’ gibi farklı başlıklarda egzersizler mevcut. Hatta çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz bölümler de bulabilirsiniz. Ertan Balaban’ın önerisi.
5) KENDİ HİKÂYESİNİ ANLATIYOR
LOVE SWEAT FITNESS
Fitness eğitmeni Katie Dunlop, 45 kilo verdikten sonra açtığı kanalda hem hikâyesini anlatıyor hem de izleyicilerine kilo verme konusunda yardımcı oluyor. Burcu Esmersoy’un önerisi.
6) EN EĞLENCELİ ANTRENMAN
MAD FIT
Maddie Lymburner’ın kanalında pilates, yoga, kardiyo antrenmanları var. Daha eğlenceli hale getirmek için TikTok video içerikli programları deneyebilirsiniz. Merve Toy’un önerisi.
7) YILDIZLARIN ANTRENÖRLERİYLE
POPSUGAR FITNESS
Anna Renderer’in videolarına Hollywood yıldızlarının antrenörleri eşlik ediyor. Kanalda daha çok tempolu egzersizler, belirli bölgeleri sıkılaştırmaya yönelik içerikler var. Merve Toy’un önerisi.
8) PİLATES SEVENLERE
ERÇİN KÖSEOĞLU
Erçin Köseoğlu’nun anlatımıyla kolayca uygulayabileceğiniz antrenmanlar her seviyeye uygun. Özellikle pilates içerik örneklerine fazla rastlayabileceğiniz bir kanal. Seçil Zor’un önerisi.
9) FİZYOTERAPİSTLER ANLATIYOR
PT-ACADEMY
Kanaldaki videolar spor fizyoterapistlerinin anlatımlarıyla çekiliyor. Hareketlerin sakatlık yaşanmadan yapılması için nelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. İpek Onaran’ın önerisi.
10) YOGAYA DAİR HER ŞEY
YOGA WITH ADRIENE
Oyuncu ve yoga eğitmeni Adriene Mishler migren, endişe, kaygı bozuklukları gibi konuları işliyor. Bilinen yoga pozisyonlarını kısa videolarla takipçilerine anlatıyor. İpek Onaran’ın önerisi.
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