Hocam şunu ekrandan anlatsanız...

1) HER SEVİYEYE UYGUN

MAĞARA ADAMI Antrenör Tuğrul Çağrı Yılmazer’in hazırladığı videolarda başlangıçtan profesyonel programlara kadar her seviyeye uygun içerik bulmak mümkün. ‘Sağlık egzersizleri’ başlığı altında, vücut ağrılarınıza iyi gelebilecek hareketlerin anlatımları da var. Ertan Balaban’ın önerisi.

2) BESLENME PROGRAMLARINA GÖZ ATIN

FİT KAFALAR

Videolar kısa kısa ve tempolu egzersiz programlarını içeriyor. Bazı video içeriklerinde beslenme programları da veriliyor. İpek Onaran’ın önerisi.

3) KISA KISA VE PRATİK

HER YERDE PİLATES

Videolardaki pratik antrenmanları kolaylıkla tek başınıza yapabilirsiniz. Spor malzemesi olarak bazen sadece bir lastiğe ihtiyacınız olacak, bazense evdeki bir sandalyeyi kullanacaksınız. Seza Bali Tellalyan’ın önerisi.

4) ÇOCUKLARLA BERABER YAPABİLİRSİNİZ

EBRU KARADUMAN

Kanalda, ‘jimnastik’, ‘pilates’, ‘evde egzersiz’ gibi farklı başlıklarda egzersizler mevcut. Hatta çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz bölümler de bulabilirsiniz. Ertan Balaban’ın önerisi.

5) KENDİ HİKÂYESİNİ ANLATIYOR

LOVE SWEAT FITNESS

Fitness eğitmeni Katie Dunlop, 45 kilo verdikten sonra açtığı kanalda hem hikâyesini anlatıyor hem de izleyicilerine kilo verme konusunda yardımcı oluyor. Burcu Esmersoy’un önerisi.

6) EN EĞLENCELİ ANTRENMAN

MAD FIT

Maddie Lymburner’ın kanalında pilates, yoga, kardiyo antrenmanları var. Daha eğlenceli hale getirmek için TikTok video içerikli programları deneyebilirsiniz. Merve Toy’un önerisi.

7) YILDIZLARIN ANTRENÖRLERİYLE

POPSUGAR FITNESS

Anna Renderer’in videolarına Hollywood yıldızlarının antrenörleri eşlik ediyor. Kanalda daha çok tempolu egzersizler, belirli bölgeleri sıkılaştırmaya yönelik içerikler var. Merve Toy’un önerisi.

8) PİLATES SEVENLERE

ERÇİN KÖSEOĞLU

Erçin Köseoğlu’nun anlatımıyla kolayca uygulayabileceğiniz antrenmanlar her seviyeye uygun. Özellikle pilates içerik örneklerine fazla rastlayabileceğiniz bir kanal. Seçil Zor’un önerisi.

9) FİZYOTERAPİSTLER ANLATIYOR

PT-ACADEMY

Kanaldaki videolar spor fizyoterapistlerinin anlatımlarıyla çekiliyor. Hareketlerin sakatlık yaşanmadan yapılması için nelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. İpek Onaran’ın önerisi.

10) YOGAYA DAİR HER ŞEY

YOGA WITH ADRIENE

Oyuncu ve yoga eğitmeni Adriene Mishler migren, endişe, kaygı bozuklukları gibi konuları işliyor. Bilinen yoga pozisyonlarını kısa videolarla takipçilerine anlatıyor. İpek Onaran’ın önerisi.