HÄ±zla kilo vermek iyi de ya sonrasÄ±?

ZayÄ±flama iÄŸneleri ve ilaÃ§larÄ± hÄ±zlÄ± kilo kaybÄ±yla birlikte ciltte gevÅŸeme, yÃ¼z, gÃ¶ÄŸÃ¼s ve kalÃ§ada hacim kaybÄ± gibi estetik sorunlara neden olabiliyor. Elbette kontrollÃ¼ kilo kaybÄ±, doÄŸru beslenme ve dÃ¼zenli egzersizle bu etkileri en aza indirmek mÃ¼mkÃ¼n. Ancak kaÃ§Ä±nÄ±lmaz sarkmalar ve deformasyonlar iÃ§in estetik mÃ¼dahaleler de gÃ¼ndeme geliyor. Plastik cerrahlar ve dermatologlara ne yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sorduk.

Hacim kaybÄ± yaÅŸanÄ±yor

Ani verilen kilolar nedeniyle yÃ¼zde, vÃ¼cutta ne tÃ¼r sorunlar oluÅŸuyor?

â—Š ZayÄ±flama ilaÃ§larÄ± ve iÄŸneleri, Ã¶zellikle semaglutid (Ozempic, Wegovy) ve tirzepatid (Mounjaro), hÄ±zlÄ± kilo kaybÄ±nÄ± teÅŸvik ederek estetik dÃ¼nyasÄ±nda yeni talepler yaratÄ±yor. Ani kilo kaybÄ±na baÄŸlÄ± hacim kaybÄ±, cilt elastikiyetinde azalma ve sarkmalar nedeniyle hem cerrahi hem de minimal invaziv (daha az kesi, daha az doku hasarÄ±) uygulamalara ilgi artÄ±yor. (Estetik ve plastik cerrahi uzmanÄ±

Op. Dr. Emre Ãœregen)

â€˜Ozempic faceâ€™ nedir?

â—Š Ozempic hÄ±zla kilo verdiren mucize ilaÃ§ olarak lanse edilse de sÃ¼recin etkileri yeterince konuÅŸulmuyor. â€˜Ozempic faceâ€™ yÃ¼z yaÄŸ dokusunun hÄ±zla erimesi, cildin mat ve donuk bir hal almasÄ±, yanaklarÄ±n Ã§Ã¶kmesi ve yÃ¼z kemiklerinin belirginleÅŸmesiÂ gibi etkileri tanÄ±mlÄ±yor. Bu yalnÄ±zca yaÄŸ kaybÄ±ndan deÄŸil, hÄ±zlÄ± zayÄ±flamanÄ±n vitamin emilimini azaltmasÄ± ve kolajen Ã¼retimini yavaÅŸlatmasÄ±ndan da kaynaklanÄ±yor. YÃ¼z yaÄŸ dokusu 25 yaÅŸ sonrasÄ± azalÄ±r. BilinÃ§siz ilaÃ§ kullanÄ±mÄ± ileri yaÅŸlarda daha yaÅŸlÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m, erken kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ve cilt sarkmalarÄ±na yol aÃ§abilir.Â(Estetik ve plastik cerrahi uzmanÄ± Prof. Dr. AkÄ±n YÃ¼cel)

Silikon protez, yaÄŸ enjeksiyonu...

Sarkmalar iÃ§in hangi uygulamalar yapÄ±lÄ±yor?

â—Š Hastalarda yÃ¼zÃ¼n orta bÃ¶lgesindeki hacim kaybÄ± belirgin olduÄŸu iÃ§in Ã¶ncelikli olarak dolgu veya biyostimÃ¼lasyon etkili dolgular uygulanÄ±r. AyrÄ±ca kolajen kaybÄ± bu hastalarda daha belirgin olduÄŸundan radyofrekans ve eksozom tedavileriyle cilt kalitesinin hÄ±zla toparlanmasÄ± saÄŸlanabilir. VÃ¼cut ÅŸekillendirme iÃ§in radyofrekansla birlikte akustik dalga terapisini kombine etmek en etkili sonucu almamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor.

(Dermatolog Dr. Ã–mÃ¼r Tekeli)

â—Š GevÅŸeme ve sarkma meme dikleÅŸtirme, karÄ±n germe, kol ve bacak germe, sÄ±rt germe, popo kaldÄ±rma gibi iÅŸlemlerle dÃ¼zeltilebilir. Meme ve kalÃ§adaki hacim kayÄ±plarÄ± silikon protezler ve yaÄŸ enjeksiyonuyla giderilebilir. Enerji bazlÄ± sistem vÃ¼cutta da kullanÄ±labilir. (Estetik ve plastik cerrahi uzmanÄ± Prof. Dr. AkÄ±n YÃ¼cel)

â€˜SaÄŸlÄ±klÄ± beslenmek, spor yapmak yardÄ±mcÄ± olurâ€™

ZayÄ±flama iÄŸnesi kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda ne yapmak gerek?

â—Š ZayÄ±flama iÄŸneleri ve ilaÃ§larÄ± kullanÄ±lÄ±rken dÃ¼zenli ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek hÄ±zlÄ± kilo kaybÄ±na engel olarak daha dengeli bir zayÄ±flama saÄŸlayabilir. BÃ¶ylece cilt gevÅŸemesi ve yumuÅŸak doku kaybÄ± daha az olur. AyrÄ±ca dÃ¼zenli spor yapÄ±lmasÄ± kas kitlesini arttÄ±rarak vÃ¼cut deformitelerini hafifletebilir. Uygun kozmetik Ã¼rÃ¼nlerle cilt elastikiyeti korunabilir. Bol su iÃ§mek, gÃ¼neÅŸten korunmak, iÃ§ki ve sigarayÄ± kontrollÃ¼ tÃ¼ketmek, dÃ¼zenli uyku da yine cilt elastikiyetinin korunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur. OluÅŸan kas kaybÄ±nÄ± Ã¶nlemenin en doÄŸru yolu proteinden zengin beslenmek ve dÃ¼zenli spor yapmaktÄ±r. Hi-def liposuction teknikleriyle kaslÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m elde etmek mÃ¼mkÃ¼n olsa da, sonuÃ§larÄ±n uzun sÃ¼re korunmasÄ± zordur. Bu ameliyatlar ancak dÃ¼zenli spor yapÄ±larak kas hacmi arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda etkili ve uzun sÃ¼reli sonuÃ§ verir.

â—Š GlÃ¼teni kesmek, protein aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± beslenmek, omega-3 ve 6 almak, balÄ±k, kÄ±rmÄ±zÄ± et gibi pek Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± aynÄ± anda karÅŸÄ±layacak bir beslenmeye aÄŸÄ±rlÄ±k vermek uygulamalarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± da arttÄ±rabiliyor. Bir ay iÃ§inde 5 kg kaybÄ± dahi 70 kiloluk bir insanda takip eden iki ay iÃ§erisinde inatÃ§Ä± bir saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesine sebep olabilir. BÃ¶yle bir durumda D vitamini, B vitamini kompleksleri, magnezyum, Ã§inko yakÄ±n takiple mutlaka desteklenmelidir. (Dermatolog Dr. Ã–mÃ¼r Tekeli)

â—Š HÄ±zlÄ± kilo kaybÄ± genellikle kas kaybÄ±yla birlikte gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinden, bunu Ã¶nlemek veya hacmi arttÄ±rmak iÃ§in Ã§eÅŸitli estetik iÅŸlemler uygulanabilir. Elektromanyetik kas uyarÄ±mÄ± saÄŸlayan EMSCULPT gibi kas stimÃ¼lasyon tedavileri, kaslarÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye yardÄ±mcÄ± olur. Ani kilo kaybÄ±, cildin toparlanmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rabileceÄŸinden sÃ¼recin kontrollÃ¼ ilerlemesi daha saÄŸlÄ±klÄ± sonuÃ§lar saÄŸlar. Cilt elastikiyetini korumak iÃ§in dÃ¼zenli nemlendirme, kolajen takviyesi ve cilt bakÄ±mÄ±na Ã¶nem verilmeli. Kas kÃ¼tlesini korumak iÃ§in protein alÄ±nmalÄ± ve aÄŸÄ±rlÄ±k antrenmanlarÄ± yapÄ±lmalÄ±. YÃ¼z hacim kaybÄ± yaÅŸayanlar iÃ§in erken dÃ¶nemde dolgu veya yaÄŸ enjeksiyonu gibi estetik iÅŸlemler planlanarak daha dengeli bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m saÄŸlanabilir. (Estetik ve plastik cerrahi uzmanÄ±

Op. Dr. Emre Ãœregen)

Ameliyat olabilmek iÃ§in ÅŸartlar neler?

â—Š HÄ±zlÄ± kilo kaybÄ± sonrasÄ± ameliyat talep eden hastalarÄ±n son altÄ± ay iÃ§erisinde kilolarÄ±nÄ±n stabil olmasÄ± gerekmektedir. Ameliyat sonrasÄ± iyileÅŸmede sorun yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in protein, mineral ve vitamin dÃ¼zeylerinin normal olmasÄ± Ã¶nemlidir. Kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±, tansiyon sorunlarÄ±, endokrin problemleri varsa bunlarÄ±n iÅŸlemden Ã¶nce dÃ¼zeltilmiÅŸ olmasÄ± gerekir. (Estetik ve plastik cerrahi uzmanÄ± Prof. Dr. AkÄ±n YÃ¼cel)