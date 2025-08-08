Hit nakaratlar çağı

Haberin Devamı

Şu sıralar sosyal medyada trend olan bir ses kaydı var. İngiltere’nin düşük bütçeli seyahat şirketinin reklamından bir alıntı. İngiliz aksanlı bir kadın coşkulu bir sesle “Nothings beats a Jet2 holidays” diyor, yani “Hiçbir şey Jet2 tatillerinin yerini tutamaz”. Fonda da bir şarkı. Jess Glynne’ın ‘Hold My Hand’i. İnsanlar seyahatleriyle ilgili trajikomik anılarını sosyal medyada işte bu kayıt eşliğinde paylaşıyor. Ve şu sıralar ne zaman ‘bu yazın hit şarkıları’ konusu açılsa benim de aklıma bu parça geliyor. 2015 yılında piyasaya çıkan ama 2025’te tekrar patlayan ‘Hold My Hand’. Jess Glynne bile şaşkın, siz düşünün.

Özellikle TikTok’taki viral sound’lar son yıllarda bir hit şarkıyı nelerin belirlediğine ilişkin kriterleri kökten değiştirdi. Artık bir şarkının başarısı radyoda çalma sıklığı değil, sosyal medyadaki 20 saniyelik görünürlüğü üzerinden ölçülüyor. Ne kadar etkileşim aldığına bakılıyor. Sosyal medya bir şarkıyı deyim yerindeyse vezir ediyor.

Haberin Devamı

manifest

Bir reels’ın fonunda çalmak önemli ama orada çalmak için de ‘cin’ bir fikir gerekli. 2025’in başında çıkan Lvbel C5’in ‘HAVHAVHAV’ı örneğin. “Onlar arkadan havlarlar/Roar roar roar roar roar roar” nakaratını bilmeyen var mı? Ya da bu nakarat eşliğinde çekilmiş reels ya da TikTok videosu hiç izlememiş olanımız... Çok geriye gitmeyelim, yaz başında çıkan Sefo ve Demet Akalın işbirliği ‘Yerinde Dur’a bakalım. “Vay vay vay Demet Ablam hoşgeldin” cümlesini ilk duyduğumda günlerce dilime takıldı.

Ya da manifest’in ‘Snap’indeki “Sana alkış yok, anca finger snap” cümlesini duyunca tek kolumuz hemen havaya kalkıyor, parmaklar şıklatma pozisyonu alıyor.

Geçen günlerde BBC’ye konuşan söz yazarı Ines Dunn da TikTok’un etkisini anlatırken “İnsanların dikkat süresi oldukça düştü. Bir şarkının 20 saniyesini dinliyorsunuz, sanatçının adını bilmiyorsunuz, aslında şarkıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sadece müziğin o kısmını seviyorsunuz” diyor. İngiliz pop şarkıcısı Claudia Valentina da aynı fikirde: “Şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: Şarkıyı neden tamamlayayım ki? Sadece 30 saniyelik bir meme yapıp viral olmasını sağlayabilirim.”

Haberin Devamı

Chappell RoanLola Young

Artık müzikte hit şarkılar değil, hit girişler, hit nakaratlar çağındayız. Ama yine de duygularımıza hitap eden, acımıza ortak olan, sevincimizi paylaşan, gerçek hissettiren şarkılar yok mu? Hani konserlerde hep bir ağızdan söylediğimiz. Elbette var. Hatta BBC News’un son araştırmasına göre şarkıların süresi tekrar uzamaya başlamış. 2025’in ilk altı ayında bir hit şarkının süresi 3,5 dakikaya kadar çıkıyor. Örneğin Lola Young’ın ‘Messy’si (4 dakika 44 saniye) ve Chappell Roan’un ‘Pink Pony Club’ı (4 dakika 18 saniye) gibi. Üstelik bir hikâyesi, tavrı olan şarkılar bunlar. ‘Messy’de bir gencin özgüven eksikliği ve içsel çatışmalarına tanık oluyoruz. ‘Pink Pony Club’sa bir gün taşradan çıkıp büyük şehirde yaşama hayallerinin peşine düşenlerin marşı. Peki, bu şarkıların yeri nedir müzik piyasasında? Onlar da sezonluk hit olmaktan çıkıp zamansız hit olmaya evriliyor görünen o ki.

Haberin Devamı

Önce TikTok, sonra liste

TikTok’un 2024 Yıl Sonu Müzik Raporu’na göre geçen yıl Billboard Global 200 listesine giren şarkıların yüzde 84’ü önce TikTok’ta viral oldu. Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya ulaşan 16 şarkıdan 13’üyse bir TikTok trendiyle bağlantılıydı.