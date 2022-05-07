Hikâyeli şarkılar

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Ülkemizde çok sevilen bir isim İsrailli Riff Cohen. Hatta Simge bir şarkısını Sibel Algan’ın yazdığı Türkçe sözlerle söylemiş, ‘Miş Miş’ çok sevilmişti. Cohen, 13 Mayıs’ta çıkacak yeni teklisinde bu kez sıcak diyarlardan sesleniyor. Müzisyenin geçen yılki Dubai seyahati sırasında ortaya çıkan ‘Bye Dubai’ modernleşme, doğayla ilişkimiz ve geleceğimiz gibi temaların çevresinde şekilleniyor. Elbette yine Cohen tarzıyla. Kıvrak ve hareketli…

Kapıları açık

Nusaibin, Murat Can Oğuz ve Tarık Aslan’dan oluşan bir ikili gibi görünse de kapıları konuklara ve ortak projelere hep açık.

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‘Çember’ (Tekli)NusaibinGülbaba Records

Doğu kültüründen farklı müzisyenler ve müzik topluluklarıyla bir araya gelip doğaçlama kayıtlar gerçekleştiriyorlar. Müziklerinde Batı’nın elektronik altyapılarını kullanan ikilinin ‘Çember’ adlı yeni teklisi yayımlandı. Şarkı ismini Nusaibin’in yakında çıkacak yeni albümünde didgeridoo (üflemeli bir çalgı) çalan Koray Tarhan’ın aynı adlı şiirinden alıyor.

Başka türlü bir buluşma

Sadece yaptıkları müzikle değil, kurdukları bağla sevenlerinin kalbinde sarsılmaz yere sahip iki isim, Cem Adrian ve Emir Can İğrek.

‘Bana Unutmayı Anlat’ (Tekli)Cem Adrian-Emir Can İğrekSony Music Türkiye

Güçlerini birleştirdikleri ‘Bana Unutmayı Anlat’ adlı şarkı bu yüzden yayımlanır yayımlanmaz listelere üst sıralardan girdi. Söz, beste ve düzenlemesi

Cem Adrian imzası taşıyan şarkıyı iki müzisyen kendilerine has yorumlarıyla seslendiriyor. Şarkının siyah-beyaz videosu da yine Adrian imzalı.

'Kumrular altın kafeste'

Üç yıl önce grubu Kadebostany ile Türkiye turuna çıkan İsviçreli prodüktör Guillaume de Kadebostany, Eskişehir’de Sena Şener’le aynı festivalde çalıyor.

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‘Two Lovebirds in a Cage’ (Tekli)KADEBOSTANY feat. Sena ŞenerYeni Dünya

Prodüktör, o gün genç müzisyenin sesinden çok etkileniyor. Ve kendisine ulaşıp birlikte çalışmayı teklif ediyor. Bu ortaklığın ürünü, Türkçesi 'Kafesteki Çifte Kumrular' anlamına gelen ‘Two Lovebirds in a Cage’ 13 Mayıs’ta yayımlanacak. 70’lere selam veren şarkı, iyi prodüktör-iyi vokal ortaklığına güzel bir örnek.