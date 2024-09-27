Hiç bitmeyen tatil mevsimi

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Mısır denince aklımıza genelde piramitler ve haliyle Kahire geliyor. Bu kalıplar son yıllarda Şarm El-Şeyh’in cazibesi sayesinde biraz yıkıldı. Ancak Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki diğer tatil beldesi Hurgada o kadar tanınmıyor henüz. Oysa Şarm El-Şeyh’in yatak kapasitesinden daha fazlasına sahip. Yani bölgenin potansiyeli azımsanmayacak kadar yüksek. Türk vatandaşlarına kapıda vize kolaylığı sağlanmasının ardından 2023’te Mısır’ı ziyaret eden Türklerin sayısı bir önceki yıla göre üç kat artarak 140 bine ulaşmıştı. 2024’te bu sayının 250 bine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki senelerdeyse sayı katlanarak büyüyecek gibi.

Bunun en önemli göstergelerinden biri de uçak sefer sayıları. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Mısır Havayolları’nın zaten uçuşları vardı. Air Cairo ve AJet ilebirlikte haftada 70 uçak Mısır’a uçuyor. Geçen aylarda iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle haftalık uçuş sayısının 100’e ulaşması bekleniyor. Şu sıralar gece geç saatlerde yapılan uçuşlar yeni programlarla daha makul saatlerde yapılabilecek. Gece uçuşları, oteller konaklamada gece sayısını azaltıp ödemelerde avantaj sağlasa bile küçük çocuklarıyla seyahat edenleri zorlayabiliyordu.

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TUR ŞİRKETLERİ HALLEDER

Mısır’a gitmek isteyip de çevresinden ya da sosyal medya üzerinden duydukları yüzünden güvenlik endişesi yaşayanların da sayısı hiç az değil. Büyük otellere girdiğiniz zaman böyle bir endişeyi hiç yaşamayacaksınız. Ancak bu tesislerin dışında dikkatli olmakta fayda var. Benim naçizane tavsiyem tesislerin dışındaki her gezinizi tur şirketleriyle halletmeniz. Şehrin merkezine de inmek isteseniz, bir tekne turuna da katılmak isteseniz size sayısız imkân sunuyorlar. Üstelik bir tur otobüsüyle polislerin kurduğu güvenlik noktalarından geçmek daha kolay.

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MERCAN RESİFLERİNDEN ÇÖLDEKİ KUM TEPELERİNE

◊ Kızıldeniz mercan resifleriyle dolu. Tecrübesi olanlar tüplü dalış yaparak bu güzelliklere çok yakından şahit olabilir. Bröve’si olmayanlarsa şnorkel yapabilir ya da yarı denizaltı (semisubmarine) denilen özel teknelerde düzenlenen turlara katılabilir. Bu teknelerin suda kalan alt bölümünde büyük camlar var ve hem resifler hem de Kızıldeniz’in rengârenk balıkları buradan izlenebiliyor. Masmavi bir ışıkla dolan bu bölümden denizin derinliklerini izlemek benim için bir Jules Verne romanında yaşamak gibiydi.

◊ Hurgada’da Kızıldeniz gibi çöller de büyük bir macera vaat ediyor. Kum tepelerini ATV’lerle aşmak isterseniz günün her saati düzenlenen turlara katılabilirsiniz. Uçsuz bucaksız çölde ATV’lerin tek sıra halinde ilerlemesini, engelleri aşmak için yılan gibi kıvrılmasını izlemek size tepenizdeki güneşin kavuruculuğunu unutturacak.

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◊ Zamanınız genişse Hurgada’nın merkezine de zaman ayırın. 1900’lerin başında bir balıkçı köyü olarak kurulan kent 1910’ların ortasından itibaren bölgede petrol keşfedilmesiyle uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmiş. Turizm de bu yatırımların bir sonucu olarak son yıllarda iyiden iyiye şehrin asli gelir kaynağına dönüşmüş. Şehir merkezine gittiğinizde henüz 12 yıl önce inşa edilen El Mina Camisi’ni göreceksiniz. Hemen yanında da şehrin balık pazarı var. Kızıldeniz’in birbirinden renkli balıklarını yakından görmek için buraya da bir uğrayabilirsiniz. Eğer hediyelik eşya arayışındaysanız hâlâ geleneksel yöntemlerle üretilen papirüslere işlenen yerel motifler ilginizi çekebilir.

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◊ Hurgada’nın 20 kilometre kuzeyinde El Gouna adlı bir şehir var. Bu şehir aslında özel bir site olarak kurulmuş. İçindeki marinalarla bir İtalyan kasabası görünümünde. Birçok restoran ve bar var. Fakat neredeyse 2 bin 500 haneli bu ‘siteye’ elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Girişlerin sağlandığı tek kapıda güvenlik önlemleri had safhada. Ancak içerdeki restoranlardan birinde rezervasyonunuz varsa sizi içeri alacaklardır. Burası Mısır’ın çöllerindeki bir vaha gibi.

◊ Antik Mısır tarihine meraklı olanlar Hurgada’ya 3-3,5 saat uzaklıktaki Luxor’u mutlaka listesine eklemeli. Bu, tüm gününüzü alacak bir program. Hatta gece 3.00’te uyanıp yola düşmeniz gerekecek. Ancak Krallar Vadisi bu yorgunluğa değer. Bu alanda 60 kadar mezar var. I. Ramses, II. Ramses, III. Ramses ve Merenptah en çok ilgi görenler.

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NEREDE KALINIR?

Hurgada’da birçok otel var. Ancak Türk misafirperverliğine alışkın olan bizler için Türk işletmecilerin otelleri her zaman bir adım önde. Türk otellerinden biri de davetlisi olarak gittiğim Coral Travel Group’un işlettiği Xanadu Makadi Bay. 500 bin metrekarelik arazisiyle devasa bir otel. Havuzu, barları, restoranlarıyla alışkın olduğumuz Türk otellerin standartlarında. Çocukların gününü geçirebileceği çocuk kulübü de ailelerin burayı tercih etme sebeplerindenmiş.