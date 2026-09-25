Heyecan verici okumalar

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Nöbet
George Saunders
Çeviren: Arif Cem Ünver
Deli Dolu
Roman
Booker ödüllü ‘Arafta’nın yazarı George Saunders’ın yeni romanı ölüm döşeğindeki petrol patronu Boone ve ona son anlarında eşlik etmekle görevli Jill’i karşı karşıya getiriyor. Saunders ‘Değişmek için hiçbir zaman geç değil midir’ sorusunun yanıtını arıyor.
Tembel Değilim, Enerji Tasarrufu Modundayım
Dancing Snail
Çeviren: Büşra Uyar
Nova Kitap
Kişisel Gelişim
‘Ölmek İstiyorum Ama
Tteokbokki de Yemek İstiyorum’un illüstratörü uzun yıllar depresyon gibi ruhsal sorunlarla mücadele etti. Dancing Snail takma adını kullanan Güney Koreli yazar bu dönemlerde tuttuğu resimli günlüğü kitap haline getirmiş.
İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye ve Montreux’den
Bu Yana Boğazlar Kavgası
Altan Öymen
Doğan Kitap
Araştırma-İnceleme
Geçen yıl aramızdan ayrılan gazeteci, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in yıllar önce kaleme aldığı çalışma kitap haline getirildi. Öymen kitabında tarihin bu önemli dönemecini aydınlatırken hem tanıklıklarını hem de arşivciliğini kullanıyor.
Latin Amerika Patlaması “Boom” Mektupları
Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes ve Mario Vargas Llosa
Çeviren: Süleyman Doğru
Can Yayınları
Mektup
20’nci yüzyıl dünya edebiyatında büyük iz bırakan Latin Amerika Boom hareketinin ana karakterleri arasında sürüp giden mektuplaşmalar... Dört efsanevi yazarın dostluklarına, fikir alışverişlerine ve çatışmalarına dair çok etkileyici bir kaynak.