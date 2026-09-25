Heyecan verici okumalar

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Nöbet

George Saunders

Çeviren: Arif Cem Ünver

Deli Dolu

Roman

Booker ödüllü ‘Arafta’nın yazarı George Saunders’ın yeni romanı ölüm döşeğindeki petrol patronu Boone ve ona son anlarında eşlik etmekle görevli Jill’i karşı karşıya getiriyor. Saunders ‘Değişmek için hiçbir zaman geç değil midir’ sorusunun yanıtını arıyor.

Tembel Değilim, Enerji Tasarrufu Modundayım

Dancing Snail

Çeviren: Büşra Uyar

Nova Kitap

Kişisel Gelişim

‘Ölmek İstiyorum Ama

Tteokbokki de Yemek İstiyorum’un illüstratörü uzun yıllar depresyon gibi ruhsal sorunlarla mücadele etti. Dancing Snail takma adını kullanan Güney Koreli yazar bu dönemlerde tuttuğu resimli günlüğü kitap haline getirmiş.

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye ve Montreux’den

Bu Yana Boğazlar Kavgası

Altan Öymen

Doğan Kitap

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Araştırma-İnceleme

Geçen yıl aramızdan ayrılan gazeteci, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in yıllar önce kaleme aldığı çalışma kitap haline getirildi. Öymen kitabında tarihin bu önemli dönemecini aydınlatırken hem tanıklıklarını hem de arşivciliğini kullanıyor.

Latin Amerika Patlaması “Boom” Mektupları

Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes ve Mario Vargas Llosa

Çeviren: Süleyman Doğru

Can Yayınları

Mektup

20’nci yüzyıl dünya edebiyatında büyük iz bırakan Latin Amerika Boom hareketinin ana karakterleri arasında sürüp giden mektuplaşmalar... Dört efsanevi yazarın dostluklarına, fikir alışverişlerine ve çatışmalarına dair çok etkileyici bir kaynak.