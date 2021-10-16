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Herkesin bir stil danışmanı olabilir

#Moda#Stil#Tarz
Herkesin bir stil danışmanı olabilir

Kişiye özel stil danışmanlığı ya da evinize gönderilen seçilmiş kıyafetler kulağa fazla lüks geliyor, biliyoruz. Ancak çevrimiçi stil danışmanlığı hizmeti veren girişimler bu lüksü herkes için erişilebilir hale getirme iddiasında.

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Zaman zaman hepimiz “Bugün ne giyeceğim” diye krize giriyor, dolabımızda onlarca giysi olmasına rağmen giyecek bir şey bulamıyor ya da nasıl eşleştireceğimizden emin olamıyoruz. Özellikle her gün şık olmanızı gerektirecek bir işiniz ya da sürekli farklı etkinliklere gitmenizi gerektiren bir hayat tarzınız varsa... Tam da bu noktada çevrimiçi stil danışmanlığı hizmeti veren ya da istediğiniz ürünleri bulup kapınıza kadar getiren girişimler devreye giriyor. Bütçenize, stilinize, hayat tarzınıza göre eşleştirmeler hazırlayan bu girişimler ulaşılabilir fiyatlarıyla stil danışmanlığı hizmetini herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor.

SADECE YEREL MARKALARLA...

Dünyada farklı örneklerini gördüğümüz bu iş modellerinden ilki stil danışmanları Layza Akdilek, Deniz Marşan ve Başak Dizer Tatlıtuğ’un da kurucu ortakları arasında olduğu Bi Kutu Kombin...

Marka alışveriş için vakti olmayanlara ya da binlerce seçenek arasında kaybolmak isyemeyenlere uzman önerisi sunmayı amaçlıyor. Platform şimdilik yalnızca kadınlara yönelik ama yakında erkeklere de hizmet verecekler. İsterseniz düzenli olarak aylık, isterseniz de tek seferlik yararlanabiliyorsunuz. Elbette belli bir stil danışmanlığı bedeli ödüyorsunuz ama ürünler sizi mutlu etmezse hepsini hiçbir ücret ödemeden iade edebiliyorsunuz.

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Benim aklıma takılan ilk soru şu: Beni görmeden nasıl benim için özel bir kombin kutusu hazırlayacaklar? Çözümü detaylı bir stil testi hazırlamakta bulmuşlar. Üye olup denedim. Farklı stillerden seçenekler gösterip sorular sorarak sizi tanımaya ve tarzınızı anlamaya çalışıyorlar. Ayrıca trendler, iş hayatı, spor gibi farklı eşleştirme başlıkları da var. 

Herkesin bir stil danışmanı olabilir

Bu uygulamanın bir diğer güzel yanıysa sadece yerel markalarla çalışması. Bi Kutu Kombin’in kurucularından Layza Akdilek markanın bu yönüyle dünyadaki benzerlerinden ayrıştığını söylüyor: “Ülkemizdeki yeteneğe hayranız, küresel markalarla rekabet etmek durumunda kalan markaları desteklemek istedik. Evinde üretim yapan butik üreticilerden dünyada ismini duyuranlara uzanan geniş ve çeşitli bir yelpazemiz var.”

Bi Kutu Kombin’e benzeyen bir diğer platformsa Clotie. Yine aylık bir stil danışmanlığı bedeli karşılığında bütçenize ve tarzınıza özel hazırlanmış kombin kutuları kapınıza ulaşıyor. Clotie, Bi Kutu Kombin’den farklı olarak abonelik sistemiyle ilerliyor. Ancak dilediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebiliyorsunuz.

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ETKİNLİK İÇİN ÖNERİ ALABİLİRSİNİZ

Türkiye’de olmayan ürünleri bulup getiren ve sizi gümrük derdinden kurtaran uygulamalar da doğmaya başladı. 2016’da kurulan Hadi Giydir gibi...  Başta yalnızca çevrimiçi stil danışmanlığı hizmeti sunmak için kurulan marka, gelen talepler doğrultusunda zamanla rotasını ABD’ye çevirmiş ve kişiye özel olarak Türkiye’de bulunmayan ürünleri getirerek kişisel alışveriş danışmanlığı hizmeti de vermeye başlamış. Sistem şöyle işliyor: Siz, Hadi Giydir ekibiyle iletişime geçerek, herhangi bir markadan talep ettiğiniz ürünü istiyorsunuz. Onlar bulup birkaç gün içinde size ulaştırıyor ve ürünün satış fiyatı üzerinden belli bir tutarda komisyon alıyor.

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Dilerseniz, belli bir davet ya da etkinlik için kombin önerisi de isteyebiliyorsunuz. Böylece zamanınızın kısıtlı olduğu ya da ne giymeniz gerektiği konusunda kararsız olduğunuz davetler için size özel hazırlanmış bir kombin kapınıza geliyor. Bu girişimin hem erkek hem de kadınlar için hizmet verdiğini de ekleyelim.

KISA KISA

Herkesin bir stil danışmanı olabilir
‘Serpenti Metamorphosis’

REFİK ANADOL, BULGARİ İLE BİR ARADA

Gurur verici bir haberim var: Romalı mücevher evi Bulgari, ikonik Serpenti Koleksiyonu’nu kutlamak için ödüllü yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol ile güçlerini birleştirdi. İşbirliği kapsamında Anadol markanın yılan simgesinden yola çıktı ve metamorfoz kavramından ilham alan üç boyutlu bir yapay zekâ heykeli yarattı. ‘Serpenti Metamorphosis’ isimli sanat eserinde 70 milyonu gerçek çiçek olmak üzere 200 milyondan fazla doğa görüntüsü kullanılmış. Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, Refik Anadol gibi vizyoner bir sanatçıyla yaptıkları işbirliğinden büyük bir onur duyduklarını söylüyor. Bu özel işbirliğini kutlamak için özel bir gece düzenlendi.
Geceye markanın Türk marka elçisi Serenay Sarıkaya da olmak üzere dünyaca ünlü birçok isim katıldı. Eser, 8-31 Ekim tarihleri arasında Milano’da sergilenecek.

 

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#Moda#Stil#Tarz

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