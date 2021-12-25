Herkese göre bir etkinlik var

Haberin Devamı

KONSER

- Fazıl Say, bugün saat 16.00’da Volkswagen Arena’da Bach’ın ‘Goldberg Varyasyonları’nı yorumlayacağı resitalle seyircinin karşısında olacak. Bilet fiyatı 101-333 lira.

- Demet Akalın bu akşam saat 20.00’de Sahne İstanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Konserin bilet fiyatı 250-1.500 lira.

- Rus piyanist Evgeny Grinko, Congresium sahnesinde Ankaralı sevenleriyle buluşuyor. Bugün 20.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 140-388 lira.

- Gülşen’i Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde izleyebilirsiniz. Bugün 21.00’deki konserin bilet fiyatı 226-452 lira.

- Athena Eskişehir’de! Bugün 21.00’de Milyon Performance Hall’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 77-132 lira.

- Karsu, 29 Aralık Çarşamba, MEB Şûra Salonu’nda piyanosunun başına geçecek. 20.30’daki konserin bilet fiyatı 150-300 lira.

- Mabel Matiz, yılbaşı gecesi WOW İstanbul Hotel’de olacak. Bileti 1.000-2500 lira.

Haberin Devamı

SERGİ

- Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Türkiye sanat tarihine derin izler bırakmış Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatına odaklanan ‘Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi’ isimli yeni sergisinin kapılarını açtı. 1 Mayıs 2022’ye kadar devam edecek sergide, 60 tablo ve 300’ü aşkın belge bulunuyor.

‘Hanzade Sultan Portresi’, Abdülmecid Efendi, 1936

- Türkiye’nin ünlü ressamları ‘Hayat Senin Ne Yaptığındır’ başlıklı sergide bir araya geliyor. Aralarında Devrim Erbil, Mahir Güven, Resul Aytemur ve Zahit Büyükişleyen gibi 20 ressamın eserlerinin bir araya geldiği sergi, 19 Ocak 2022’ye kadar Kuzguncuk Hugin&Munin Paylaşım Platformu Sanat Galerisi’nde görülebilir.

‘Yakın’, Mahir Güven, 2020

OYUN

- Tiyatro tarihinin en ünlü romantik tragedyası kabul edilen, William Shakespeare’in Romeo&Juliet’i seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş ve Naz Çağla Irmak’ın paylaştığı oyun bugün saat 20.30’da DasDas Sahne’de. Bilet fiyatı tam 140, öğrenci 100 lira.

Haberin Devamı

- Selin Köseoğlu’nun Fransa’nın ünlü şarkıcısı Edith Piaf’ı canlandırdığı müzikli oyun ‘Edith’ 28 Aralık Salı Zorlu PSM, Touche’de sahnelenecek. Saat 21.00’de başlayan oyunun bilet fiyatı 88 lira.

ATÖLYE

- EKS Mutfak Akademisi mutfak konusunda yaratıcılığı arttırmak isteyenler için ‘Yeni Yıla Özel’ atölyesi düzenliyor. 28 Aralık Salı, 15.00’teki atölyenin katılım ücreti 350 lira.

- 2021’in son tatlı kaçamağına hazırsanız USLA klasiği haline gelen cupcake atölyesini kaçırmayın. 29 Aralık Çarşamba, 19.00’da düzenlenecek yılbaşına özel leziz cupcake atölyesine katılım ücreti 320 lira.

Haberin Devamı