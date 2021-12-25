Herkese göre bir etkinlik var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Başkanlar görüştü, Caner tamam dedi Bonservisiyle gidiyorBaşkanlar görüştü, Caner 'tamam' dedi! Bonservisiyle gidiyor#Trabzonspor
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Minik Asiyeden ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladıMinik Asiye'den ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladı#Gaziantep
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
DEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savunduDEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savundu!#ADANA
Fikret Orman için ihraç talebi Önerge kabul edildi, şimdi ne olacakFikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi, şimdi ne olacak?#Beşiktaş
Avrupa pes etti Koronavirüs için eski plan devreye girecekAvrupa pes etti! Koronavirüs için eski plan devreye girecek#Koronavirüs
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yargıtaydan emsal kamera kararıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kamera kararı#Kamera
Galatasarayın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdiGalatasaray'ın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdi!#Yusuf Yazıcı
Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdıBülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı!#Bülent Ersoy
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yeniden doğmaya hazır mısınız İşte 2022de burçları bekleyenlerYeniden doğmaya hazır mısınız? İşte 2022'de burçları bekleyenler #YOUTUBE
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Herkese göre bir etkinlik var

#Etkinlik#Konser#Sergi
Herkese göre bir etkinlik var

Klasikçilerin Fazıl Say’ın piyano resitaline bilet almak için hâlâ vakti var. ‘Ben dans edeceğim’ diyorsanız Demet Akalın konserine gidebilirsiniz. Romantik çiftler için önerimiz DasDas’ta sahnelenen ‘Romeo&Juliet’ oyunu. Sanatseverler SSM’deki ‘Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi’ sergisini görebilir.

Haberin Devamı

KONSER

Fazıl Say, bugün saat 16.00’da Volkswagen Arena’da Bach’ın ‘Goldberg Varyasyonları’nı yorumlayacağı resitalle seyircinin karşısında olacak. Bilet fiyatı 101-333 lira.

Demet Akalın bu akşam saat 20.00’de Sahne İstanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Konserin bilet fiyatı 250-1.500 lira.

- Rus piyanist Evgeny Grinko, Congresium sahnesinde Ankaralı sevenleriyle buluşuyor. Bugün 20.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 140-388 lira.

Herkese göre bir etkinlik var

Gülşen’i Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde izleyebilirsiniz. Bugün 21.00’deki konserin bilet fiyatı 226-452 lira.

Herkese göre bir etkinlik var

Athena Eskişehir’de! Bugün 21.00’de Milyon Performance Hall’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 77-132 lira.

Herkese göre bir etkinlik var

Karsu, 29 Aralık Çarşamba, MEB Şûra Salonu’nda piyanosunun başına geçecek. 20.30’daki konserin bilet fiyatı 150-300 lira.

Mabel Matiz, yılbaşı gecesi WOW İstanbul Hotel’de olacak. Bileti 1.000-2500 lira.

Haberin Devamı

Herkese göre bir etkinlik var

SERGİ

- Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Türkiye sanat tarihine derin izler bırakmış Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatına odaklanan ‘Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi’ isimli yeni sergisinin kapılarını açtı. 1 Mayıs 2022’ye kadar devam edecek sergide, 60 tablo ve 300’ü aşkın belge bulunuyor.

Herkese göre bir etkinlik var
‘Hanzade Sultan Portresi’, Abdülmecid Efendi, 1936

- Türkiye’nin ünlü ressamları ‘Hayat Senin Ne Yaptığındır’ başlıklı sergide bir araya geliyor. Aralarında Devrim Erbil, Mahir Güven, Resul Aytemur ve Zahit Büyükişleyen gibi 20 ressamın eserlerinin bir araya geldiği sergi, 19 Ocak 2022’ye kadar Kuzguncuk Hugin&Munin Paylaşım Platformu Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Herkese göre bir etkinlik var
‘Yakın’, Mahir Güven, 2020

OYUN

- Tiyatro tarihinin en ünlü romantik tragedyası kabul edilen, William Shakespeare’in Romeo&Juliet’i seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş ve Naz Çağla Irmak’ın paylaştığı oyun bugün saat 20.30’da DasDas Sahne’de. Bilet fiyatı tam 140, öğrenci 100 lira.

Herkese göre bir etkinlik var

Haberin Devamı

- Selin Köseoğlu’nun Fransa’nın ünlü şarkıcısı Edith Piaf’ı canlandırdığı müzikli oyun ‘Edith’ 28 Aralık Salı Zorlu PSM, Touche’de sahnelenecek. Saat 21.00’de başlayan oyunun bilet fiyatı 88 lira.

ATÖLYE

- EKS Mutfak Akademisi mutfak konusunda yaratıcılığı arttırmak isteyenler için ‘Yeni Yıla Özel’ atölyesi düzenliyor. 28 Aralık Salı, 15.00’teki atölyenin katılım ücreti 350 lira. 

- 2021’in son tatlı kaçamağına hazırsanız USLA klasiği haline gelen cupcake atölyesini kaçırmayın. 29 Aralık Çarşamba, 19.00’da düzenlenecek yılbaşına özel leziz cupcake atölyesine katılım ücreti 320 lira.

Haberin Devamı

Herkese göre bir etkinlik var

Haberle ilgili daha fazlası:
#Etkinlik#Konser#Sergi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi