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Herkese göre bir etkinlik var

#Konser#Festival#Sergi
Herkese göre bir etkinlik var

Konserler, dans gösterileri, sergiler ve festivaller... Türkiye'de Ekim ayının öne çıkan etkinliklerin yer aldığı detaylı bir ajanda hazırladık.

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KONSER

Athena, bu akşam 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 140-440 lira arasında.

Göksel bugün 21.00’de Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 2 kişilik bistro için 1.100 lira, 4 kişilik bistro için 2.200 lira.

Madrigal 13 Ekim Çarşamba saat 21.30’da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatları 95 ila 160 lira.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra 14 Ekim’de Zorlu PSM %100 Studio’da. Biletler 93-110 lira arasında.

- Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, 15 Ekim Cuma günü şef Antonio Pirolli yönetiminde CSO ADA Ankara sahnesine çıkıyor. Saat 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 100-150 lira arası.

DANS

- Modern dans topluluğu MDT İstanbul, 13 Ekim Çarşamba günü ‘Şehir Orman’ isimli gösterisiyle Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde sahneye çıkıyor. Temsilin bilet fiyatı 40-60 lira arasında değişiyor.

SERGİ

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- ‘Dünya Bebekleri Sergisi’ oyuncak endüstrisinin en önemli parçalarından biri olan bebeklerin antikçağlardan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuyor. 30 Nisan 2022’ye kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde görülebilir.

- Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden Devrim Erbil’in ‘Çeşitlemeler’ sergisi 2 Kasım’a kadar G&G Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor. Sergide sanatçının çeşitli dönemlerine ait eserlerinden geniş bir seçki sunuluyor.

FESTİVAL

- Sagopa Kajmer, Patron, Sefo, Ati 242 ve Güneş’in sahneye çıkacağı Trakya Rap Festivali bugün Edirne Bade Kır Bahçesi’nde... Bilet fiyatı 168 lira.

Çukurova Rock Festivali’nde Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan, Moğollar, Duman, BaBa ZuLa, Manga gibi ünlü sanatçılar 14-17 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek festivalde sahneye çıkacak. Biletler 77-176 lira.

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#Konser#Festival#Sergi