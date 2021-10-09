Herkese göre bir etkinlik var

- Athena, bu akşam 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 140-440 lira arasında.
- Göksel bugün 21.00’de Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 2 kişilik bistro için 1.100 lira, 4 kişilik bistro için 2.200 lira.
- Madrigal 13 Ekim Çarşamba saat 21.30’da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatları 95 ila 160 lira.
- Barcelona Gipsy balKan Orchestra 14 Ekim’de Zorlu PSM %100 Studio’da. Biletler 93-110 lira arasında.
- Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, 15 Ekim Cuma günü şef Antonio Pirolli yönetiminde CSO ADA Ankara sahnesine çıkıyor. Saat 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 100-150 lira arası.
DANS
- Modern dans topluluğu MDT İstanbul, 13 Ekim Çarşamba günü ‘Şehir Orman’ isimli gösterisiyle Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde sahneye çıkıyor. Temsilin bilet fiyatı 40-60 lira arasında değişiyor.
- ‘Dünya Bebekleri Sergisi’ oyuncak endüstrisinin en önemli parçalarından biri olan bebeklerin antikçağlardan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuyor. 30 Nisan 2022’ye kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde görülebilir.
- Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden Devrim Erbil’in ‘Çeşitlemeler’ sergisi 2 Kasım’a kadar G&G Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor. Sergide sanatçının çeşitli dönemlerine ait eserlerinden geniş bir seçki sunuluyor.
- Sagopa Kajmer, Patron, Sefo, Ati 242 ve Güneş’in sahneye çıkacağı Trakya Rap Festivali bugün Edirne Bade Kır Bahçesi’nde... Bilet fiyatı 168 lira.
- Çukurova Rock Festivali’nde Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan, Moğollar, Duman, BaBa ZuLa, Manga gibi ünlü sanatçılar 14-17 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek festivalde sahneye çıkacak. Biletler 77-176 lira.