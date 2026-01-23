Herkes bir anda 2016’yı özledi

Haberin Devamı

Belki moda tarihine çok büyük bir iz bırakan bir dönem değil 2016.Ama bugün geriye baktığımızda daha gerçek ve hesapsız bir zamanı temsil ettiği kesin. Sosyal medya henüz ‘doğru görünme’ baskısıyla çalışmıyordu. Influencer’lık bir kariyer planı değildi. TikTok yoktu. Estetik algı daha filtresizdi; kombinler daha dağınık ama daha özgündü. Kardashian furyasıyla mat makyaj, dolgun dudaklar, estetik popülerleşiyordu. Doğallığın eskisi kadar ‘güzel’ sayılmamasında bu dönemin payı var.

Aşırı dar skinny (vücudu saran) jean’ler, bomber (bol, kolejli tarzı) ceketler, choker (boynu saran) kolyeler, yırtık denim’ler, mat rujlar... Kanye West’in Yeezy (ayakkabı modeli) etkisi, logoların yeniden sahneye çıkışı, sokak stilinin yüksek modayla karıştığı ilk yıllar. Sofistike değildi, sessiz lüks kavramı henüz yoktu, trendler biraz bağırıyordu. Şimdiki kadar aynılaşmamıştık.

Moda 10 yıl geriye bakar

“2016 modası geri geliyor” deniyor ama tam olarak değil. Trendler zamanın ruhuna ve estetik anlayışına uyum sağlayarak geri gelirler. Skinny jean’ler var ama daha düz. Bomber ceketler hâlâ var ama daha geniş kesim, genelde deri ve çok daha modern. Kısa botlar, büyük çantalar, Gucci’nin hayatımıza kattığı arkası açık loafer’larsa yeniden gündemde. Choker’lar zincirlere dönüştü, logolar sessizleşti. Koyu mat rujlarsa yerini parlak olanlara bıraktı. ‘Temiz kızlar’a (clean girl) veda ederek dönemin tavrını kopyaladık, bire bir her trendini değil.

Z Kuşağı için 2016 bir nostalji değil, bir keşif. O yılları çocukluk anıları olarak hatırlıyorlar. Y Kuşağı için 2016 daha az sorumluluk, daha, daha az ‘yetişkinlik’ demekti. Kusursuz olmak zorunda değildik.

Moda hep yaklaşık 10 yıl geriye bakar. Ama ilk kez nostaljisini yaşadığımız bir dönem tamamen dijital hafızada saklı. 2016 stilime baktığımda “Bunları nasıl giymişim” diyorum. O zaman güzel olan oydu ve onları giydik. Estetik algımızı yöneten moda, 2016 tarzını bugün tam bu nedenle yeniden sevdirecek.

HER TARZA UYGUN



Bomber ceketlerin deri hali sezonda bolca karşımıza çıkıyor.

Zara, 4.490 lira



Skinny jean’ler geri döndü ama bu sefer daha düzler.

H&M, 979 lira



Choker’ların zincir hallerine rastlıyoruz.

Mon Reve, 9.695 lira



Valentino Garavani’ye veda

1960’ta kurduğu modaeviyle İtalyan haute couture’ünü küresel sahneye taşıyan Valentino Garavani hayatını kaybetti. Valentino yüksek modanın en zarif, en tanınan imzalarından biriydi. Yalnızca bir tasarımcı değil, başlı başına bir estetik anlayışının temsilcisiydi. Jackie Kennedy’den Julia Roberts’a kadar sayısız couture müşterisinin, pek çok güçlü kadının gardırobunda onun dokunuşu vardı. Trendlerle yarışmadı; çizgisini korudu. Mirası modanın bir referans noktası olarak yaşamaya devam edecek.