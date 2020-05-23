Her zevke uygun tatlı tarifleri

BALLI KAKAOLU TOPLAR

Şef ve yemek yazarı Aydan Üstkanat’tan...

Ne lazım?

4-5 yemek kaşığı ham bal veya agave şurubu

yarım su bardağı şekersiz fındık ezmesi

1 olgun muz

çeyrek su bardağından bir parmak az ketentohumu (çeyrek su bardağı ılık suyla karıştırılacak)

yarım su bardağı fındık (öğütülmüş)

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

yarım su bardağı keçiboynuzu unu

2 yemek kaşığı kakao

6-7 damla vanilya özütü

Nasıl yaparım?

Tüm malzemeyi blender’da parçalayın. Eğer nemliyse biraz keçiboynuzu unu ekleyip karıştırın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Parçalar alıp avuç içinizde cevizden küçük toplar yuvarlayın. Kakaonun içinde harmanlayıp tüm yüzeyini kakaoyla kaplayın.

VEGAN TART



Şef İdil Yazar’dan...

Ne lazım?

1 bardak fındık unu

2 bardak yulaf

bir çimdik tuz

5 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

4 yemek kaşığı agave şurubu

Kreması:

400 ml. fındık sütü

140 gram bitter çikolata

1/3 bardak agave şurubu

1/4 bardak fındık kreması

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

tuz

süslemek için fındık.

Nasıl yaparım?

Fındık unu, yulaf, tuz, hindistancevizi yağı ve agave şurubunu robottan geçirin. Tart kalıbına elinizle bastırarak yayın, önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 15 dakika pişsin.

Fındık sütü, bitter çikolata, agave şurubu, fındık kreması, vanilya özütü ve bir çimdik tuzu kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırın. 10 dakika ılınmasını bekleyin. Fırından çıkan ılınmış tabanın üzerine kremayı dökün ve buzdolabında birkaç saat bekletin. Fındıkla süsleyip servis edin.

SAĞLIKLI REVANİ



Pasta şefi Bengi Kurtcebe’den...

Ne lazım?

Keki için:

1 çay bardağı sıvıyağ,

1 bardak yoğurt (240 gr),

1 bardak badem unu (100 gr),

1 bardak irmik (210 gr)

3 yumurta

1 paket kabartma tozu,

1 paket vanilin, 7 tane hurma

Şerbeti için:

3 bardak su (750 ml)

2 portakal suyu ve rendesi

yarım limon suyu ve rendesi

3 çorba kaşığı bal

karanfil

tarçın çubuğu

Nasıl yaparım?

Önce şerbeti hazırlayın, 5 bardak (750 ml) su, 2 portakalın suyu, 1 portakalın rendesi, yarım limon kabuğunun rendesi ve suyu, çekirdekleri çıkarılmış hurmalar ve karanfille tarçın çubuğunu bir tencereye alın.

Bir taşım kaynatın. Kaynayınca altını kısıp, içinden birkaç kaşık suyla hurmaları alıp rondoda püre haline getirin.

Şerbet 15 dakika kaynayacak, sonra altını kapatıp, bal ekleyip soğumaya bırakın. O arada fırınınızı da 180 derece fan ayarında ıstmaya başlayın.

Revaninin kekinin tüm malzemelerini derin bir kapta karıştırın. Badem unu yerine her türlü kuruyemişi rondoda çekerek kullanabilirsiniz. Sıvıyağ yerine hindistancevizi yağı veya tereyağı da olur.

Tüm malzemeyi çırpın, hurma püresini ekleyin, yayvan bir kalıpta üzerine badem serpip tam

20 dakika pişirin. Sıcak revaniye soğuk şerbeti, süzerek ve iki kerede dökerek emmesini sağlayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin.

BURMA BAKLAVA



Şef Refika Birgül’den...

Ne lazım?

Hamuru için:

1 çay bardağı (120 gr) yoğurt

1 çay bardağı (100 gr) ayçiçeği yağı

1 yumurta

yarım çay bardağı (65 gr) su

1 çorba kaşığı sirke

1 çay kaşığı karbonat

1 tutam tuz

6 çay bardağı (420 gr) baklavalık-böreklik un

1 kâse (150 gr) buğday nişastası

İçine: 6’şar çorba kaşığı (100’er gr) çekilmiş ceviz ve fındık

Üzeri ve şerbeti için:

225 gr tereyağı

3 su bardağı tozşeker

2 su bardağı su

1 çubuk tarçın

2-3 tane karanfil

2 çorba kaşığı limon suyu

Nasıl yaparım?

Geniş bir kâsede un hariç hamur malzemelerinin tümünü karıştırın.

Ardından unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun. Ununa göre değişeceği için son 1 bardağı temkinli eklemekte fayda var. Hamuru iyice pürüzsüz ve yumuşak hale gelene kadar yaklaşık 6-7 dakika yoğurun.

Hamuru mandalina boyutunda, 12 bezeye ayırın. Her bir bezeyi elinizde avcunuz kadar yayarak bir tepsiye yerleştirin, aralarına ve altına üstüne yapışmasın diye buzdolabı poşeti veya streç film koyabilirsiniz. Üzerini de kapatıp mümkünse bir gece buzdolabında bekletin. Değilse en az yarım saat dinlendirin ki kolayca açılabilsin.

Bir hamur bezesini buğday nişastasına bulayıp tezgâha koyun. Üzerine de bir avuç kadar nişasta serpip oklavayla açmaya başlayın. Olabildiğince inceltin.

30 santim çapında olunca yaklaşık 45 derecede bir açıyla oklavanın etrafına dolayın ve oklavayı tezgâhta biraz bastırarak ileri doğru itin. Bu şekilde hamur iyice incelene kadar açın. Başlarda biraz zorlanabilirsiniz ama eliniz alıştıktan sonra kolay olacaktır.

Yufka arkası görünecek kadar ince açılınca ikiye bölün. Birine bir kaşık fındık, diğerine bir kaşık ceviz serpin. Dilerseniz tamamını aynı içten yapabilirsiniz. Fındıklı da cevizliyi aratmıyor ve daha hesaplı oluyor.

Yufkanın yuvarlak tarafındaki ucuna oklavayı koyup etrafına dikkatlice dolayın. Yufkayı iki ucundan itip büzün. Kat kat olup, yüzeyi artıp iyice çıtırdayacak.

40 santimetre çapında yağlanmış tepsiye dizin. Tüm yufkaları bu şekilde açıp, doldurup büzün. Kırışıklarını fazla açmadan yerleştirmeye özen gösterin.

225 gr tereyağını küçük bir tencerede ısıtın. Köpürünce alın ve burmalarınızın üzerine gezdirerek dökün. 160 derecede altlı, üstlü ve fanlı çalışan fırının orta rafında 1 saat kadar pişirin.

Bu sırada 3 su bardağı tozşekeri, 2 su bardağı suyla küçük bir tencereye koyun. Üzerine 1 çubuk tarçın ve 2 tane karanfil ekleyin. Su kaynamadan şekeri eriyecek şekilde çırparak karıştırın. Kaynadıktan sonra içine 2 çorba kaşığı limon suyu sıkıp 2-3 dakika daha kaynatın ve altını kapatın.

Şerbeti, burma baklava fırından çıkmadan önce iyice soğutun. Baklava fırından çıkınca sıcakken soğumuş şerbeti dökün ve en az 1 saat çekmesi için bekletin.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Diyetisyen Dilara Koçak’tan...