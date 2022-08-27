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Her zevke göre festival

Güncelleme Tarihi:

#Nekropsi#Kid Francescoli#Bülent Ortaçgil
Her zevke göre festival
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

Bugün rock müziğin kült gruplarından Nekropsi KüçükÇiftlik Park’ta, Kid Francescoli ise Klein Phönix Park’ta sahneye çıkacak. Bu hafta Yapı Kredi Bomontiada’da Bülent Ortaçgil ve Madrigal konserleri olacak. Festival, sergi ve atölye önerilerimiz için ajandamıza göz atmayı unutmayın.

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KONSER

* Rock müziğin kült gruplarından Nekropsi 100% Müzik Sunar: Park’ta Rock kapsamında bugün 19.30’da KüçükÇiftlik Park’ta. Bilet fiyatı 120 lira.

Her zevke göre festival

* Kid Francescoli, bugün saat 17.00’de Klein Phönix Park’ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. BTN Loves etkinlik serisi kapsamında düzenlenecek konserin bilet fiyatı 200 lira.

Her zevke göre festival

* Son dönemin popüler ismi Güneş, 31 Ağustos Çarşamba 19.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 200 lira.

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Her zevke göre festival

* Yapı Kredi Bomontiada World Akustik konser serisi kapsamında, 1 Eylül Perşembe saat 21.00’de Bülent Ortaçgil’i, 2 Eylül Cuma saat 21.00’de ise Madrigal’i ağırlayacak. Konsere katılım ücretsiz.

* Melike Şahin, 2 Eylül Cuma saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 400 lira.

Her zevke göre festival

* Kamufle, 2 Eylül Cuma 21.00’de IF Ankara Performance Hall’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 80 lira.

DANS

* Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali bu yıl 5. kez 26-27-28 Ağustos’ta CerModern Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşiyor. İzleyiciye zengin bir program sunan festivalin günübirlik bilet fiyatı 100 lira.

FESTİVAL

* Nilüfer Müzik Festivali 2-3-4 Eylül tarihlerinde Bursa-Balat Atatürk Ormanı’nda. Bilet fiyatı 400 lira.

* Kaş Caz Festivali, bu hafta sonu Setur Marina’da, Bilet fiyatı 400 lira.

* Kloster X Suma Beach Alaçatı’daki Soundpark’ın bilet fiyatı 300-900 lira.

SERGİ

* Fransız Kültür Merkezi Ankara, dansçı, performans sanatçısı ve fotoğrafçı Mathieu Forget’nin ‘Yolculuğa Davet’ adlı fotoğraf sergisini 2 Ekim’e kadar CerModern’de ağırlıyor.

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* Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Karma’ adlı sergisi Brieflyart Gümüşsuyu’nda 18 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.

ATÖLYE

* AKM Çocuk Sanat Merkezi’ndeki , 5-7 yaş grubu çocuklar için ‘Rüzgar Çanı Yapım Atölyesi’ bugün saat 16.00’da. Katılım ücreti 75 lira.

* MSA’nın Uzakdoğu atıştırmalığı ‘Dim Sum’ atölyesi, 31 Ağustos Çarşamba 19.00’da. Katılım ücreti 670 lira.

 

 

 

 

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#Nekropsi#Kid Francescoli#Bülent Ortaçgil

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