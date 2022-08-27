Her zevke göre festival

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KONSER

* Rock müziğin kült gruplarından Nekropsi 100% Müzik Sunar: Park’ta Rock kapsamında bugün 19.30’da KüçükÇiftlik Park’ta. Bilet fiyatı 120 lira.

* Kid Francescoli, bugün saat 17.00’de Klein Phönix Park’ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. BTN Loves etkinlik serisi kapsamında düzenlenecek konserin bilet fiyatı 200 lira.

* Son dönemin popüler ismi Güneş, 31 Ağustos Çarşamba 19.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 200 lira.

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* Yapı Kredi Bomontiada World Akustik konser serisi kapsamında, 1 Eylül Perşembe saat 21.00’de Bülent Ortaçgil’i, 2 Eylül Cuma saat 21.00’de ise Madrigal’i ağırlayacak. Konsere katılım ücretsiz.

* Melike Şahin, 2 Eylül Cuma saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 400 lira.

* Kamufle, 2 Eylül Cuma 21.00’de IF Ankara Performance Hall’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 80 lira.

DANS

* Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali bu yıl 5. kez 26-27-28 Ağustos’ta CerModern Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşiyor. İzleyiciye zengin bir program sunan festivalin günübirlik bilet fiyatı 100 lira.

FESTİVAL

* Nilüfer Müzik Festivali 2-3-4 Eylül tarihlerinde Bursa-Balat Atatürk Ormanı’nda. Bilet fiyatı 400 lira.



* Kaş Caz Festivali, bu hafta sonu Setur Marina’da, Bilet fiyatı 400 lira.



* Kloster X Suma Beach Alaçatı’daki Soundpark’ın bilet fiyatı 300-900 lira.

SERGİ

* Fransız Kültür Merkezi Ankara, dansçı, performans sanatçısı ve fotoğrafçı Mathieu Forget’nin ‘Yolculuğa Davet’ adlı fotoğraf sergisini 2 Ekim’e kadar CerModern’de ağırlıyor.

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* Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Karma’ adlı sergisi Brieflyart Gümüşsuyu’nda 18 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.

ATÖLYE

* AKM Çocuk Sanat Merkezi’ndeki , 5-7 yaş grubu çocuklar için ‘Rüzgar Çanı Yapım Atölyesi’ bugün saat 16.00’da. Katılım ücreti 75 lira.

* MSA’nın Uzakdoğu atıştırmalığı ‘Dim Sum’ atölyesi, 31 Ağustos Çarşamba 19.00’da. Katılım ücreti 670 lira.