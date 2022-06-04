Her zevke göre bir etkinlik var!

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ATÖLYE

* Elite World İstanbul, Japon mutfağı meraklılarını bugün 14.00’te suşi yapım atölyesine davet ediyor. Katılım ücreti 250 lira.

* Borusan Contemporary İstanbul, yarın 13.00’te fotoğraf sanatçısı Axel Hütte’nin mimari fotoğraflarından yola çıkarak Perili Köşk’te bir çocuk atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 50 lira.

FESTİVAL





* İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali, 10 Haziran’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu fuaye alanında başlayacak. 19 Haziran’a kadar da İstanbul’un çeşitli mekânlarında seyirciyle buluşacak.

SERGİ

* RED art İstanbul 4-18 Haziran’da İranlı çağdaş sanatçı Hamid Tolouei Fard’ın ‘Tenten İstanbul’da’ sergisine ev sahipliği yapacak.* ‘Ölümsüz Yüzler’ sergisi 27 Kasım’a kadar Beyoğlu, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın 1’inci katında.

KONSER

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* Athena, bugün 21.00’de Milyon Performance Hall Eskişehir’de hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 121 lira.

* Pink Floyd grubunun efsanevi davulcusu Nick Mason, Nick Mason’s Saucerful of Secrets grubuyla 6 Haziran 21.00’de Volkswagen Arena’da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 163-945 lira.

* İtalyan DJ Marco Carola bugün Kafes x Suma Beach İstanbul’da çalacak. Bilet fiyatı 350-1.250 lira.

* Melek Mosso, 6 Haziran 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da. Bilet fiyatı 165-550 lira. m Indie rock ve synth-pop’u birleştiren Roosevelt, 9 Haziran 21.30’da İstanbul Zorlu PSM %100 Studio’da. Biletler 165-220 lira.

* İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Gürer Aykal ve keman sanatçısı Cihat Aşkın’la birlikte 7 Haziran Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak. Biletler 40-300 lira.

* Yasmin Levy, 8 Haziran Çarşamba 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde! Bilet fiyatı 145-750 lira.