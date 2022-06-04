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Her zevke göre bir etkinlik var!

#Ajanda#Sergi#Festival
Her zevke göre bir etkinlik var

Roosevelt bu hafta Zorlu PSM’de, Pink Floyd’un davulcusu Nick Mason ise grubuyla birlikte Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. RED art İstanbul, İranlı sanatçı Hamid Tolouei Fard’ın ‘Tenten İstanbul’da’ sergisini ziyarete açacak...

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ATÖLYE

* Elite World İstanbul, Japon mutfağı meraklılarını bugün 14.00’te suşi yapım atölyesine davet ediyor. Katılım ücreti 250 lira.
* Borusan Contemporary İstanbul, yarın 13.00’te fotoğraf sanatçısı Axel Hütte’nin mimari fotoğraflarından yola çıkarak Perili Köşk’te bir çocuk atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 50 lira.

FESTİVAL

Her zevke göre bir etkinlik var

* İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali, 10 Haziran’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu fuaye alanında başlayacak. 19 Haziran’a kadar da İstanbul’un çeşitli mekânlarında seyirciyle buluşacak.

SERGİ

Her zevke göre bir etkinlik var


* RED art İstanbul 4-18 Haziran’da İranlı çağdaş sanatçı Hamid Tolouei Fard’ın ‘Tenten İstanbul’da’ sergisine ev sahipliği yapacak.
* ‘Ölümsüz Yüzler’ sergisi 27 Kasım’a kadar Beyoğlu, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın 1’inci katında.

KONSER

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Her zevke göre bir etkinlik var

* Athena, bugün 21.00’de Milyon Performance Hall Eskişehir’de hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 121 lira.
* Pink Floyd grubunun efsanevi davulcusu Nick Mason, Nick Mason’s Saucerful of Secrets grubuyla 6 Haziran 21.00’de Volkswagen Arena’da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 163-945 lira.
* İtalyan DJ Marco Carola bugün Kafes x Suma Beach İstanbul’da çalacak. Bilet fiyatı 350-1.250 lira.
* Melek Mosso, 6 Haziran 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da. Bilet fiyatı 165-550 lira. m Indie rock ve synth-pop’u birleştiren Roosevelt, 9 Haziran 21.30’da İstanbul Zorlu PSM %100 Studio’da. Biletler 165-220 lira.
* İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Gürer Aykal ve keman sanatçısı Cihat Aşkın’la birlikte 7 Haziran Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak. Biletler 40-300 lira.
* Yasmin Levy, 8 Haziran Çarşamba 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde! Bilet fiyatı 145-750 lira.

 

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