Her yaprağında ayrı marifet

VEGANLARA SARMA

Limonita Vegan Kasap kurucularından Deniz Yoldaç’tan glütensiz lahana sarma (6 kişilik)



NE LAZIM?

1 adet küçük lahana

2 su bardağı siyez bulguru (Bir gece önceden ıslatılmış)

3 adet soğan (küp küp doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

1/2 demet maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

Sos için;

6 diş sarımsak

1 avuç sapsız maydanoz

2 tatlı kaşığı tuz

1 kahve fincanı zeytinyağı

1/2 fincan nar ekşisi

NASIL YAPARIM?

- Lahanaları yapraklarına ayırıp kaynayan suyun içinde ya da buharda, hafif yumuşayana kadar bekletin.

- Soğanları yağda rengi değişinceye kadar kavurun. Salçayı ve baharat çeşitlerini de ekleyip 5 dakika kadar kavurmaya devam edin.

- Süzdüğünüz siyez bulgurunu ve domatesi kavurduğunuz harcın üzerine koyun ve domates suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika kavurun. En son ince doğranmış maydanozları ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

- Lahana yapraklarının içerisine bu harçtan koyup tüm harç bitene kadar sarın. Geniş bir tencerenin dibine birkaç yaprak lahanayı düz şekilde serdikten sonra sardığınız lahanaları tencerenin dibine sırayla dizin, yalnızca en alt sıranın üzerini geçecek kadar su koyun ve en üstüne bir tabak kapatın. 20 dakika pişirin ve suyu biterse su ilave edin. Eğer pişmemişse 5 dakika daha pişirebilirsiniz.

- Sosu hazırlamak için tüm malzemeleri blender’dan geçirin ve sos haline getirin. Pişen lahanaların üzerine gezdirerek servis yapın.

VİTAMİN DEPOSU

Şef Müge Ergül’den dana etli, sebzeli lahana çorbası (6-8 kişilik)



NE LAZIM?

1 adet soğan

2 adet havuç

2 adet kereviz sapı

1/2 bağ maydanoz

1/2 lahana (ufak boy)

1 adet büyük boy patates

250 gr haşlamalık dana eti

1 yemek kaşığı tereyağı

2 litre su

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Tencereye tereyağını koyup eritin. İçine eti koyup yüksek ateşte mühürleyin. Ardından etleri başka bir tencereye alın, maydanoz sapı, tuz, karabiber ve suyu ekleyip kaynatın. Etler düşük ateşte, ağzı kapalı olarak yaklaşık 2 saat boyunca haşlanacak. Etleri mühürlediğiniz tencereye bir miktar tereyağı koyup içine küp küp doğranmış patates, havuç ve kereviz saplarını ekleyin ve iyice kavurun. Daha sonra tencereye ince ince doğranan lahanaları da ekleyin ve tekrar iyice kavurun. Bu işlem bittikten sonra kaynayan etin suyunu sebzelerin üzerine dökün. Yaklaşık 20 dakika sonra sebzeler yumuşamaya başlayınca içine etleri de ekleyin ve 10 dakika daha pişirin.

BESLEYİCİ VE LEZZETLİ SALATALAR

Şef Çiğdem Seferoğlu’ndan iki farklı salata

Tahinli salata (6 kişilik)





NE LAZIM?

1/4 beyaz lahana

1/2 kereviz

1 yeşil elma

1 limon

1/2 çay bardağı tahin

1 tatlı kaşığı kimyon

1/2 bağ maydanoz

1 adet ayıklanmış nar

Zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPARIM?

Lahanayı ince ince kıyın, elmayı da incecik, kibrit şeklinde doğrayın. Kerevizi rendeleyin. İnce kıyılmış maydanozla bu malzemeleri karıştırın. Ayrı bir kapta limon, tahin, kimyon, tuz ve zeytinyağıyla bir sos hazırlayın. Karışımın üzerine bu sosu gezdirdikten sonra ayıklanmış narı salatanın üzerine serpip servis edin.

Coleslaw (Mayonez soslu lahana salatası)(6 kişilik)





NE LAZIM?

1 küçük beyaz lahana

2 orta boy havuç

4 dolu yemek kaşık mayonez

4 dolu yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal

1/2 limon suyu

3 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı tozşeker

4 yemek kaşığı süt

Tuz

NASIL YAPARIM?

Havucu rendeleyin. Lahanayı ince ince doğrayın. Kalan bütün malzemeyi robotta çekip sos hazırlayın. Yaklaşık bir saat kadar lahana ve havucu sosta bekletin.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR!

Diyet ve beslenme uzmanı Ömür Karamahmut

- Beyaz lahana yüksek oranda glutamin içerir. Bu sayede antiülseriktir. Glutamin, protein üretimine katkıda bulunarak bağışıklık sistemini destekler. A vitamini sayesinde de saç uzamasını destekler. Beyaz lahanayı kaynatıp içine biraz limon ilave edin. Saç diplerinize sürün ve 20-30 dakika bekleyin.

- Kilo kaybına katkıda bulunur... Vitamin ve mineral içeriği oldukça yüksektir ve düşük kalorilidir. Lif içeriği sayesinde gün içerisinde daha tok kalırsınız.

- Kan basıncının düşmesine yardımcı olur... Tansiyon yüksekliğinde genellikle tuzun kısıtlanması önerilir fakat potasyum varlığı da bir o kadar önemlidir. Beyaz lahana potasyum yönünden zengin bir sebze. Potasyum vücuttaki sodyumun üriner sisteme aktarılmasını sağlar. Bu da kan hücrelerinin duvarlarında rahatlama ve kan basıncının düşmesini sağlar.

- Yüzde 85 oranında K1 ve K2 vitamini içerir. K1 vitamini vücut için önemli rol oynar. K vitamini yokluğunda kan düzgün bir şekilde pıhtılaşamaz ve aşırı kan kaybı riski artar. Bir su bardağı kadar beyaz lahana tüketimi K vitamini ihtiyacını yeterince karşılayacaktır.

- İçinde bulunan sülforafan bileşeni sayesinde kansere yakalanma riskini azaltır. Ayrıca yüksek oranda C vitamini içerir ve bağışıklığın desteklenmesine katkıda bulunur.

- Sülforafan, kaempferol ve diğer antioksidanlardan oldukça zengin olan beyaz lahana bu özelliğiyle kronik rahatsızlıkların daha az gözlenmesinde rol oynar. Kalp hastalıkları, romatoid artrit ve iltihabi bağırsak hastalığı gibi hastalıklar bu kronik rahatsızlıklardan birkaçı...

- Bu sebzenin çözülemeyen lif içeriği yüksektir. Çözülemeyen lifler de sindirim sistemini sağlıklı tutar. Bağırsakların hareketlenmesine katkıda bulunurlar. Ayrıca çözülemeyen bu liflerin içerisinde bağırsak dostu olarak bilinen bifido bakteriler ve lactobacillus vardır. Bu bakteri türleri, bağışıklık sistemine destek oldukları gibi vitamin K2 ve B12 üretiminde de rol oynar.

- Beyaz lahana tiroit hormonunun çalışmasını baskılayabilir. Bu nedenle hipotiroidi olan hastalar tüketimi sınırlandırmalı. Diyabet ilacı kullananların kan şekeri seviyesinin daha da düşmesine sebebiyet verebilir. Hamile ve emziren kadınlar da tüketimine dikkat etmeli. Özellikle tüketmeden önce tamamen temizlendiğinden emin olmalılar.