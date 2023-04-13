Her telden…

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Mesajlı şarkı

Pop müziğin üretken ismi Ece Seçkin, her çalışmasında dönemin sound’unu tarzına uydurmayı başarıyor. ‘Masum’ da böyle bir şarkı. Sözü ve müziği Ardy imzalı enerjik şarkının düzenlemesini Denizkan Boz yapmış. Seçkin bu şarkının kapak fotoğrafındaysa alerji hastalığıyla ilgili kolunda oluşan iğne izlerini çiçeklerle kapatarak benzer sorunlar yaşayan kadınların sesi olmak istemiş.

‘Masum’ (Tekli)

Ece Seçkin

DMC

Şehri anlatıyor

Lil Murda ilk solo albümü ‘Vidos’u yayımladı. Hip-hop dünyasının başarılı ismi bu albümü doğup büyüdüğü Bağcılar sokaklarına ithaf etmiş, zaten yeni şarkılarında da şehrin sokaklarını anlatmış. 8 parçadan oluşan albümde Ayaz Kardeş, UZİ, Heijan ve Mavi kendisine eşlik eden isimler. Mavi ile yaptığı ‘Ruh’ ve UZİ’yle seslendirdiği ‘GNG Freestyle 1’ öne çıkan çalışmalar.

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‘Vidos’ (Albüm)

Lil Murda

Warner Music Türkiye

Doğru zamanlama

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ari Barutoğlu, uzun yıllar sahnede farklı dillerde poptan arabeske uzanan geniş bir repertuvar sunuyor. Sahne deneyiminin avantajını müzisyenin yeni teklisi ‘Zamanlama’daki usta yorumunda açıkça görüyorsunuz. Kendisi de bu yorumu ‘temiz müzik’ olarak tanımlıyor. Şarkının söz ve bestesi de kendisine ait.

‘Zamanlama’ (Tekli)

Ari Barutoğlu

DMC

Klasik eserdeki hüzünlü ses

Kimi zaman mırıldanmalar çığlıklardan bile etkili olabiliyor. Londra’da çalışmalarını sürdüren prodüktör Glasxs’in (Melis Uslu) ‘Kimseye Etmem Şikayet’teki yorumu dinleyene bu hissi yaşatıyor. Güftesi İhsan Raif Hanım, bestesi Kemani Serkis Efendi’ye ait olan bu klasik eseri, genç müzisyen hüzünlü sesi ve tarzıyla yeniden tasarlamış. Glasxs cover parçalardan oluşan albümünü sonbaharda yayımlayacak.

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‘Kimseye Etmem Şikayet’ (Tekli)

Glasxs

Avrupa Müzik

‘Peşimden gelme’

Sevtap Ünal söz ve müziği kendisine ait yeni teklisi ‘Beni Sen Sevme’yi yayımladı. Bu melankolik şarkı acı veren bir ilişkiyi bitirebilme, ‘peşimden gelme’ diyebilme cesareti gösterenlerin duygularına tercüman oluyor.

‘Beni Sen Sevme’ (Tekli)

Sevtap Ünal