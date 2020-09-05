Her şeyin ‘normal’ olduğu bir gün tekrar âşık olmak isteyenlere…

◊ Kendime Sardım’, 2020 yazının hitlerinden biri oldu. Pandemi döneminin ardından yakaladığınız çıkış hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eve kapandığımız üç aylık dönemin ilk iki haftasını herkes gibi şaşkınlık içinde geçirdim. Fakat sonra öylece durmaktansa kendimi müziğe ve üretmeye verdim. Doğru zamanda doğru şarkıyı yazmışım sanırım ki dinleyicideki karşılığı bu kadar yüksek oldu.

Şarkı bize kendi klibini hediye etti

◊ Yaptığınız şarkılar dillere dolanıyor, nedir bunun sırrı?

Popüler müziğin fazlaca çeşitlendiği ve değiştiği bir dönemde buna hem ayak uydurmak hem de özü kaybetmemek üzerine kafa yoruyorum uzunca bir süredir. Dünya müziğini, ülkedeki yansımasını, yeni türleri sürekli takip ediyorum... Bu bilgilerin içine bir de kendimi katınca sonuçlar böyle oluyor sanırım.

◊ Son tekliniz ‘Heyecandan’... Bir hikâyesi var mı?

Bir pandemi dönemi şarkısı... Kendimizi eve kapattığımız zor günlerde “Tüm bunlar geçtiğinde bir yaz günü insanlar ne yapmak ister?” diye düşünürken buldum kendimi. Her şeyin normal ve güzel olduğu bir gün, tekrar âşık olmak isteyen insanların şarkısını yazmak istedim.

◊ Kimlerle çalıştınız?

Uzun zamandır çalıştığım aranjörüm ve çok yakın arkadaşım Çağrı Telkıvıran’la birlikte yapıyoruz her işi... Ve son bir yıldır “iyi ki beraberiz” dediğim Hypers ekibiyle...

◊ Klip adeta bir yaz filmi gibi... Biraz bahsedebilir misiniz?

Şarkıyı yazarken tek hayalim güzel bir günde özgürce yolculuk yapan mutlu insanlardı... Yönetmenimiz Mehmet Ali Ergin de dinleyince aynı şeyleri hissetti ve şarkı bize kendi klibini hediye etti.

◊ Bu şarkı heyecan ve aşkı özleştiriyor. Ne dersiniz, heyecansız aşk olmaz mı?

Heyecansız aşk olmaz, aşk da heyecansız olmaz! Eğer kelebekler uçmuyorsa başında aşk değildir o zaten, başka bir şeydir...

◊ Sırada ne var?

Yeni şarkılar tabii ki... Bir de yine Çağrı Telkıvıran’la birlikte yürüttüğümüz, başka sanatçılar için hazırladığımız şarkılar var. Bir de netleşince açıklayabileceğim, sürpriz bir iş olabilir. Şimdilik bekleyelim, görelim. Klipte Oğuzhan Koç’a Eda Şölenci eşlik etti.