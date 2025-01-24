‘Her romantik seksi olabilir ama her seksi romantik olamaz’

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Gökhan Türkmen’le uzun süredir görüşmüyorduk. Sürekli bir değişim halinde olmayı seviyor.

Bu sefer de burnundaki hızmadan kolyelerine birçok takıyla giriyor stüdyoya. Ona yakışıyor. İlk tanıştığınızda biraz soğuk olduğunu düşünebilirsiniz ama iki dakikalık sohbet bunu kırmaya yetiyor. Kendine iyi bakıyor, geçen yaz magazine sahilde duş alırken fotoğrafları yansımıştı, tam da o fotoğraflardaki gibi... İyi bir fiziğe sahip ve vücudunda sayısını bilmediği kadar dövmesi var. Başlıyoruz sohbete...

◊ Hepimizi çok üzen bir yangın felaketi yaşadık. Bu yaşananlar seni nasıl etkiledi?

Çok çok üzücü. Amerika’da da yangın oldu, oradaki kayıp sayısını net bilemiyorum ama burada birkaç saat içerisinde ölen 78 kişinin hesabı kime soruluyor, nasıl oluyor, bu gibi sorular aklıma geliyor. Biz de o otelde birkaç kez kaldık. Kayağa gitmiştik. Eşim Sinem’le de konuştuk. Biz hiç yangın merdiveni

var mı bakmadık, ilgilenmedik. Bir yere gidip o yerin açığıyla uğraşmaktansa keyif almak istiyorsun, yoksa tatil tatil olmuyor. Ama bugün anladık ki aslında bunları düşünmeye başlamamız gerek.

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◊ Böyle durumlarda sen nelere sığınıyorsun?

Çocuklarıma, aileme, müziğe... Ama yaşananlar bir şekilde insanın içinde yer ediyor. Yazarak, çizerek bir şekilde ortaya çıkıyor.

◊ Yaklaşık 20 yıldır üretiyorsun. ‘Büyük İnsan’ şarkın ilk olarak 2005’te YouTube’da yayımlanmış. Yıllar nasıl geçti?

Güzel ve üstüne koyarak geçti. Kendimi değiştirerek geliştirebildiğimi düşünüyorum. Olduğum yerde saymayı, yaptığım bir şey tutup sevildi diye devamlı aynı şeyi insanların huzuruna sunmayı seven biri değilim.

◊ Sence sen popstar mısın?

Yaşam şekli olarak değilim ama bu piyasa içerisinde bir ‘title’ verilecekse evet, popstar denilebilecek bir düzeydeyim. Ben kendimi hiçbir zaman star olarak görmüyorum. Tuhaf da geliyor, öyle bir hayatım yok ve hayata öyle bakmıyorum. Star gibi hissetmek başka bir şey galiba. Çok göz önünde olmayı seven biri değilim. Daha aileciyim, star ruhum olsa mesela evlenmeyi, çocuk yapmayı tercih etmeyebilirdim. Belki hayatım boyunca yalnız yaşamayı ya da aklıma geldiği gibi takılmayı isteyen biri olabilirdim. Bu arada belki starlık öyle bir şey de olmayabilir, ben insanların kafasındaki o star anlayışının böyle olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum.

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◊ “Ben magazin ünlüsü değilim” demişsin. Olmak ister miydin?

İstemezdim, istesem olurdum zaten, çok zor bir şey değil magazin ünlüsü olmak.

◊ Sence müziğin ve sen ne kadar anlaşıldın?

Herkes tarafından anlaşılması gerektiğini düşünmüyorum. Her zaman hayalim herkesin seveceği değil ama herkesin saygı duyduğu bir iş yapmaktı, onu da oturtabildiğimi düşünüyorum. Yoksa “O dinleniyor, ben neden bu kadar dinleniyorum” gibi bir durumum hiç olmadı. Hiçbir zaman başkasıyla yarış içinde olmadım. Her şey olması gerektiği gibi diye düşünüyorum.

‘Teşhirciliği seven biri değilim, vücudum hep böyleydi’

◊ Esmer, kara kaş, kara göz, Türk kadınlarının genelde seveceği bir tipe sahipsin. Neden yakışıklılıktan çok yürümedin?

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Yürümüşümdür belki. Nasıl yürünüyor yakışıklılıktan Hakan?

◊ Son 2-3 senedir artık kaslarını görüyoruz, mesela böyle yürünebilir.

Teşhirciliği çok seven biri değilim. Sporu 20 yıldır yapıyorum. Vücudum hep böyleydi. Spor yaparken hoşuna gidiyor, fotoğraf çekiyorsun, sosyal medyada yayılıyor...

◊ Eşin kıskanmıyor mu spor yaparken çekilen fotoğraflarını?

Yok, hiç kıskanmaz. Kıskançlıklarla alakalı çok travmalarım var, sırf bu yüzden evlenmeyi düşünmüyordum. Sinem evlendiğimizde 20 yıllık arkadaşımdı, beni tanıyan, bilen biriydi, Sinem’le evlenmesem kimseyle evlenmezdim.

◊ Sence seksi misin?

Seksiyim evet, karizmatik biriyim diye düşünüyorum ama çok yakışıklı olduğumu düşünmüyorum.

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◊ İmajın neden bu kadar sık değişiyor?

Sıkılıyorum, çocukluğumdan beri kendimle uğraşırım.

‘Şarkı sözü, müzik dediğin şey çok şiirsel, masalımsı bir durum’

◊ ‘Organik’ isimli bir serin var. Şarkılarını yeniden yorumluyorsun. Geçen günlerde de ‘Yan Sen’ isimli şarkını yayımladın. Nedir bu konsept?

Ritim öğelerini mesela kül tablasına vurarak, kâğıdı sürterek, bileziğe vurarak çıkan seslerle yeniden düzenliyoruz. Serkan Ölçer’le fikri bulduk.

◊ ‘Saygı 1’ konserindeki ‘Açık Adres’ performansın da çok ilgi gördü...

Dijital izlenme ve dinlenmeleri 18 milyon olmuş. Doğru şarkı seçtiğime inanıyorum. Severek söylediğim şarkıyı karşı tarafa hissettirebilme gibi bir gücüm var, bu şarkıyla ilgili de öyle bir şey hissettim.

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◊ Yeni projeler var mı?

Bir ay içinde ‘Yalan’ çıkıyor. Ardından ‘Özür Dilerim’ isimli parça gelecek.

◊ Müzik yolculuğunda seni en rahatsız eden şey ne?

Edebi olmayan şeylerden rahatsız oluyorum. Bence sanatın bazı gereklilikleri olmalı. Şarkı sözü, müzik dediğin çok şiirsel, masalımsı bir durum. Şu an biraz dejenerasyon var. Rap müzikte özellikle, “Gel kucağıma otur, seni bir elleyeyim” diyerek romantizmden ya da seksi bir şeyden bahsedemezsin.

‘Hayat o geçen sürede bizi birbirimize hazırlamış’

◊ Eşin Sinem’le 2014’te evlenmişsiniz. Ondan önce de uzun yıllar süren bir arkadaşlığınız varmış...

Biz 1997’de tanıştık. Lisede sıra arkadaşıydık ve hep çok yakın arkadaştık.

◊ O zaman aşk yok muydu aranızda?

Benim ona karşı bir hissim vardı, hatta liseden mezun olduktan bir-iki sene sonra ablama “Evlenirsem Sinem gibi birisiyle evlenirim” dediğimi hatırlıyorum.

◊ Sinem ne zaman anladı bu niyetini?

Evleneceğimiz zaman.

◊ 17 sene öyle boşa mı geçti?

Liseden sonra biraz daha ilgim devam etti. Sonrasında arkadaştık ama evlilik kararı aldığımız günden 4 sene önce koptuk, küs değildik ama konuşmamıştık. 4 senenin sonunda ‘Çatı Katı’ klibim çıkmıştı. Sinem aradı, kamera kiralama şirketinde çalışıyormuş, “Klip çekiyorsun, neden beni aramıyorsun” dedi. Bir araya geldik. O görüştüğümüz gece birbirimize daha önce sarılmadığımız gibi, çok değişik sarıldık ve oradan el ele çıktık.

◊ Yıllardır arkadaşsınız ve her şey bir gecede mi oluyor?

Evet, sarılıp o geceyi beraber geçiriyoruz ve ben “Çocuk yapalım, evlenelim” diyorum. Belki de hayat o geçen sürede bizi birbirimize hazırlamış.

◊ Bütün bu süreçte şöhret büyüyor, insanlar seni tanıyor... Bu kadar uzun süreli bir aşk. Hiç aklın dışarıya kaymadı mı?

Ben o olayı çözdüm. Saygı duyduğun, sevdiğin ve değer verdiğin bir insanı gelip geçici bir heves için yıkmanın bir anlamı olmadığına çok eskiden karar verdim.

◊ Kızlarından Nil 10, Leyla 8 yaşında. Onlara verdiğin en büyük öğüt nedir?

Benim en çok uğraştığım şey, insanın bütün nankörlüğünü, bütün iğrençliğini atabilmek ve gerçekten bir canlı olarak kendimi tanımlayabilmek. Çocuklara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne yaşarsan yaşa, hangi meslekte olursan ol, kiminle olursan ol, kesinlikle insan olmaya çalış. İyi bir canlı olmak, adaletli olmak, dürüst olmak, empati yapabilmek, kibirden uzaklaşmak, egolarını kontrol altına alabilmek ne demek, bunları konuşuyorum onlarla.

‘Hayata bakış açım duygusallıktan çok duyarlılık üzerine’

◊ Seni slow şarkıların prensi olarak tanımlıyorlar...

Daha çok slow şarkılarım oldu, belki dışarıdan da karakter olarak daha soğuk görünüyor olabilirim.

◊ Evet, neden öyle görünüyorsun?

Çocukluğumdan beri öyleyim, yoksa bu işi yapıyorum diye öyle bir tribim olmadı.

◊ Soğuk musun peki?

Bilmem, sence?

◊ Şu anda değilsin ama şimdi röportaj yapıyoruz, bana karşı sıcak olman da normal...

Samimi, gerçek biriyim, netim, öyle olmayı da çok seviyorum. Buraya da ‘Röportajım var, sıcak olmalıyım, kendimi karşı tarafa iyi göstermeliyim’ diye gelmedim. Tabii, seninle röportaj yapacağım diye ekstra bir şevkle, keyifle geldim ama canım sıkkın bir şekilde de gelebilirdim, bunu sana yansıtabilirdim de. Bu da bana göre amatörlük değil. Net olmaya çalışıyorum, hayatım boyunca hiç böyle dolaylı yoldan bir şey anlatmayı sevmedim. Ne hissediyorsam onu görürsün. Sahte gülücükler atmam, gerçekten gülüyorsam gülüyorumdur.

◊ Slow şarkıların yıldızı etiketinden sıkıldın mı?

İlk başlarda çok sıkılıyordum çünkü ben ‘romantik prens’ olacak kadar romantik biri değilim. Ama şarkılarım öyle. Hayata bakış açım duygusallıktan çok duyarlılık üzerine. Etrafıma kayıtsız şartsız değilimdir, empatim yüksektir. Yaşadığın şeyi bana ne kadar samimi anlatırsan ondan ciddi anlamda etkilenirim.

◊ “Romantik değilim” dedin ama şarkılarında romantik biri var, fotoğrafların da daha rock’n roll ve seksi. Sen aslında hangisisin?

Her romantik seksi olabilir ama her seksi romantik olamaz, galiba öyle bir durum var (gülüyor). Kendime göre romantiğim aslında, insanların bildiği gibi bir romantizm olmayabilir, delidolu, rahat biriyim, kasmam, kasmayı da sevmem... Yoksa eşim Sinem’le buluştuğum ilk gecede “Evlenelim, çocuk yapalım bence” demem çok romantik.