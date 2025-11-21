Her okura göre bir öneri var

Haberin Devamı

Çıplak Kalabiliriz

Melike Koçak

İletişim Yayınları

Öykü

2008’de yayımlanan ‘Beşinci Pencere Bir Cemil Kavukçu Portresi’ ve 2022’de çıkan ‘Hiçkuşu’yla tanınan Melike Koçak’ın son kitabı ‘Çıplak Kalabiliriz’ bir önceki çalışması gibi öykülerden oluşuyor. Yazar görünenin yerine sezilenin peşine düşüyor.

Yazlıkçılar

Tess Gerritsen

Çeviren: Solina Silahlı

Doğan Kitap

Roman

Polisiye-gerilim türünün usta kalemi son romanında aile dramıyla casusluk hikâyesini ustaca bir araya getiriyor. Eski casus Maggie Bird, bir kasabada emekliliğin tadını çıkarırken bölgedeki yazlıkçılardan bir genç kız kaybolur ve şüpheli Bird’ün arkadaşıdır.

Kasiyer

Sayaka Murata

Çeviren: Hüseyin Can Erkin

İthaki Yayınları

Roman

Japonya’da büyük ilgi gören roman; 18 yıldır aynı mesleği yapan 36 yaşında bir kasiyerin hayatına ‘tuhaf’ bir adamın girmesiyle altüst oluşunu konu alıyor. Yazar toplumsal normların; kendi halinde, belli bir düzende sürüp giden hayatlara neler yaptığını gözler önüne seriyor.

Kuşbakışı Filistin

Yayına hazırlayan:

Prof. Dr. Zeynep Çelik

Yapı Kredi Yayınları

Sergi

Belgeler, fotoğraflar, haritalar, mektuplar, videolar ve sanat işlerinden oluşan, Gazze’deki yıkımı ele alan ‘Kuşbakışı Filistin’ sergisinin kataloğu İngilizce ve Türkçe yayımlandı. Sergi 25 Ocak 2026’ya dek Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) ziyaret edilebilir.