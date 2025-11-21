Her okura göre bir öneri var

Güncelleme Tarihi:
Çıplak Kalabiliriz
Melike Koçak
İletişim Yayınları
Öykü
2008’de yayımlanan ‘Beşinci Pencere Bir Cemil Kavukçu Portresi’ ve 2022’de çıkan ‘Hiçkuşu’yla tanınan Melike Koçak’ın son kitabı ‘Çıplak Kalabiliriz’ bir önceki çalışması gibi öykülerden oluşuyor. Yazar görünenin yerine sezilenin peşine düşüyor.
Yazlıkçılar
Tess Gerritsen
Çeviren: Solina Silahlı
Doğan Kitap
Roman
Polisiye-gerilim türünün usta kalemi son romanında aile dramıyla casusluk hikâyesini ustaca bir araya getiriyor. Eski casus Maggie Bird, bir kasabada emekliliğin tadını çıkarırken bölgedeki yazlıkçılardan bir genç kız kaybolur ve şüpheli Bird’ün arkadaşıdır.
Kasiyer
Sayaka Murata
Çeviren: Hüseyin Can Erkin
İthaki Yayınları
Roman
Japonya’da büyük ilgi gören roman; 18 yıldır aynı mesleği yapan 36 yaşında bir kasiyerin hayatına ‘tuhaf’ bir adamın girmesiyle altüst oluşunu konu alıyor. Yazar toplumsal normların; kendi halinde, belli bir düzende sürüp giden hayatlara neler yaptığını gözler önüne seriyor.
Kuşbakışı Filistin
Yayına hazırlayan:
Prof. Dr. Zeynep Çelik
Yapı Kredi Yayınları
Sergi
Belgeler, fotoğraflar, haritalar, mektuplar, videolar ve sanat işlerinden oluşan, Gazze’deki yıkımı ele alan ‘Kuşbakışı Filistin’ sergisinin kataloğu İngilizce ve Türkçe yayımlandı. Sergi 25 Ocak 2026’ya dek Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) ziyaret edilebilir.