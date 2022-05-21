‘Her hekim tartışmasız bir sanatçıdır’

Onlarca canı iyileştiren, hayat kurtaran bir veteriner Dr. Ateş Barut. Sadece geçen yıl 1.152 ameliyat yapmış, binlerce hasta hayvana bakmış. Ama onun tek tutkusu hekimlik değil. 2018’de yayımladığı ‘Neşter’ kitabının devamı niteliğindeki ‘Neşter: Cennetten Kovuluşun Hikâyesi’ kısa süre önce raflardaki yerini aldı. Yeni romanında bir beyin cerrahının seri katile evrilişinin hikâyesini anlatan Dr. Ateş Barut’la konuştuk.
* Veteriner hekimsiniz; yazarlıkla yolunuz nasıl kesişti?
Yazmak değil ama hikâyeler kurgulamak hep hayatımın bir parçasıydı. Çok hayalperest bir çocuktum. Hâlâ da öyleyim; hem hayalperest hem de çocuk... Mesleğimi yaparken de hayatımı yaşarken de bu pek değişmedi. Her fırsatta önce zihnime yazdım hikâyelerimi... Onları yazıya dökmek, birilerinin alıp okuyacağına inanmak belki de hayallerin en büyüğü, en imkânsızıydı. Bir roman yazmak, kurguladığınız bir olay dizgisine anıları, fikirleri, soruları yerleştirmek; bunları asla yaşam yolunuzun kesişmeyeceği insanlara ulaştırmak, okunan her satırda o insanların zihnine, hayatına girmek muhteşem bir şey.
* Nasıl bir iş temponuz var, yazmaya nasıl vakit ayırıyorsunuz?
Çok yoğun... Geçtiğimiz yıl 1.152 ameliyat yaptım, binlerce hasta baktım. Her gün spor yapıyorum, sevdiklerime zaman ayırıyorum, okuyorum, biraz resim yapıyorum. Herkes bu tempoda yazmaya nasıl zaman ayırdığımı merak ediyor. Aslında ben ‘Neşter’i cep telefonumda yazdım. Koşarken, spor yaparken, bazen saatler süren ameliyatlarda zihnimde tasarladığım hikâyeyi ilk fırsatta cep telefonumun notlar kısmına yazıyorum. Gün içinde tanık olduğum olayları, aklıma gelen fikirleri de ekliyorum o notlara. Sonra da kendime postalıyorum. Yani ben bilgisayar başına oturarak değil, yaşarken yazıyorum. Sanırım o temponun, insanı içine alan kurgunun hareketliliği de buradan geliyor.
‘Dünya bu kadar kötülüğü hak etmiyor’
* Kitabınız okurlarınıza ne hissettirsin istersiniz?
Hiçbirimiz mükemmel değiliz, hiçbirimiz mükemmel olmak zorunda da değiliz ve olamayacağız. Doğa bu kadar kusurluyken hatasız olmaya çabalamak ne kadar anlamsız. Bizi kusurlarımızla kabul edecek insanlar aramadan önce kendi kusurlarımızı keşfetmek, kendi şeytanlarımızla tanışıp onlarla barışmak, onları iyiliğe evriltmek gerek. Çünkü dünya bu kadar kötülüğü hak etmiyor. ‘Neşter’de hiç isim yok çünkü tüm karakterler boşta. Okuduğunuzda kim olmak isterseniz o olun ya da kimi kimin yerine koymak isterseniz oraya koyun.