Her güne etkinlik

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*KONSER





-Melek Mosso 25 Ocak Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Bilet fiyatı 1.710 ila 19.500 (4 kişilik loca) lira.

-Progresif metal grubu Persefone 25 Ocak 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 880 ve 1.300 (2 kişi) lira.

-Gökhan Türkmen 25 Ocak 22.00’de İzmir, Hangout Performance Hall’da olacak. Bilet fiyatı 750 lira.

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-Islandman 25 Ocak 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 250 ve 650 lira.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Oda Müziği Topluluğu 27 Ocak Pazartesi 20.00’de ‘Yüzyıllık ‘Ezgiler’ konseri için Şişli, İBB Kültür Habitat Sahne’de seyirciyle buluşacak. Ücretsiz.

-İş Sanat ‘Parlayan Yıldızlar’ serisine Yalçın Cherkashin (keman) ve Özgür Gözler (obua) konseriyle devam ediyor. 27 Ocak 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konsere katılım ücretsiz.

-Piyanist İris Şentürker 27 Ocak 20.30’da Mozart’tan Haydn’a ünlü bestecilerin sevilen piyano eserlerini seslendireceği konseri için Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 250 ve 400 lira.

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-Amerikalı avantgart müzik ikilisi Xiu Xiu 28 Ocak Salı 21.30’da Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 950 lira.

-Sena Şener 29 Ocak Çarşamba 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 399 lira.

-Jakuzi 30 Ocak Perşembe 21.00’de Blind İstanbul sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 780 lira.

-Erol Evgin 30 Ocak 21.00’de Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya gelecek. Bilet fiyatı 1.000 ila 2.500 lira.

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-Kaan Tangöze 30 Ocak 21.30’da Holly Stone Beyoğlu’nda. Bilet fiyatı 290 ila 7.200 (4 kişilik VIP) lira.

-İrem Derici 31 Ocak Cuma 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.368 ila 18.500 (4 kişilik loca) lira.

-Vega 31 Ocak 21.00’de Zorlu PSM, %100 Studio’da konser verecek. Bilet fiyatı 850 lira.

-Hande Yener 31 Ocak 21.00’de JJ Arena’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.710 ila 15.500 (4 kişilik VIP) lira.

*PARTİ

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-Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild 31 Ocak Cuma 21.00’de Babylon’da setin başına geçecek. Bilet fiyatı 250 ve 500 lira.

*SERGİ





-Fikirtepe’deki Artists&Collectors, ‘Pay, Payda ve Küme’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Ahmet H. Başgöz, Bilal Can Kara ve Esra Mengülerek’in üretimlerinden oluşan sergide sanatçılar, bireysel deneyimlerle toplumsal bağlamları bir araya getiriyor. Sergi 11 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilir.

-Beyoğlu’nda ‘Terziler Sinagogu’ olarak anılan Schneidertempel Sanat Merkezi’nde Selen Hayal’in ilk kişisel sergisi ‘Kâh Söner Kâh Parlarmış’ var. Çeşitli kumaşlar üzerine tamamen el dikişiyle yapılan eserlerin yanı sıra bir video ve yerleştirmenin de olduğu sergi, sanatçının kişisel olana, hafızaya, anılara, gece ve gündüzün güvenilirliğine dair derin bir incelemesini sunuyor. 16 Şubat tarihine kadar görülebilir.

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-Levent’teki Muse Contemporary Sanat Galerisi, Rus mimar ve sanatçı Alex Petunin’in ‘Invisible Worlds’ (Görünmez Dünyalar) başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçı paslanmaz çelik, temperli cam, fiberglas, LED entegrasyon ve 3D baskı gibi tekniklerle ürettiği eserlerinde izleyiciyi gözle görülmeyen ve varoluşumuzu derinden etkileyen âlemlerde yolculuğa çıkmaya davet ediyor. 22 Şubat’a kadar açık.

*DJ





-ANNA ve Henri Bergmann 25 Ocak 21.00’de Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 600 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

-İtalyan DJ ve prodüktör Fabrizio Mammarella 31 Ocak 23.00’te Karaköy’deki Frankhan İstanbul’da çalacak. Bilet fiyatı 350 ila 30.000 (10-12 kişi) lira.

*TİYATRO

-Merve Dizdar başrolde





Duncan McMillan’ın ödüllü oyunu ‘People Places and Things’ten uyarlanan ‘İnsanlar Mekanlar Nesneler’in yönetmeni İbrahim Çiçek. Oyunda sahneyi Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, İsmet Bora Akın ve Ferhat Güneş paylaşıyor. Oyun Emma isimli bir aktrisin bağımlılıkları nedeniyle yaşadığı çöküşün ardından rehabilitasyon sürecine girip geçmişinin yüklerinden kurtulmaya çalışmasını anlatıyor. 25 Ocak Cumartesi 20.30’da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 888 ila 1.766 lira.

-Üç kardeş ve bir bar masası





Zeynep Kıymacı’nın Anton Çehov’un ‘Üç Kız Kardeş’ eserinden uyarladığı ‘İki Kent Arasında Bir Bar Masasında’ oyununda yönetmenliği Kardelen Ezgi Yıldız üstleniyor. Oyun babalarını kaybeden üç kız kardeşin yaşayamadıkları yaslarını, hayal kırıklıklarını, yüzleşmelerini ve doğdukları kente geri dönme arzularını anlatıyor. 26 Ocak Pazar 20.30’da Beyoğlu, Ziba’da izleyiciyle buluşacak oyunda üç kız kardeşi Bilge Varol, İdil Özaydın ve Mine Nur Şen oynuyor. Bilet fiyatı 300 ve 400 lira.

-Annelikle gelen





Morgan Lyod Malcolm’ın kaleme aldığı, Tuğrul Tülek’in yönettiği ‘Kutsal’ Tatlı Ekşi Tiyatro yapımı. Oyun tek perde, 90 dakika sürüyor. Yeni anne Nina, annelikle gelen sevgi, kaygı ve beklentiler arasında sıkışırken kendini yeniden keşfetme sürecine girer… Nina rolünü canlandıran Seda Türkmen sahneyi Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’le paylaşıyor. 27 Ocak Pazartesi 20.30’da Ataşehir, Watergarden Performans Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 500 ila 700 lira.

*ATÖLYE





-Kadıköy’deki Ankaworkshop 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günleri saat 16.00’da ‘Cam Boncuk Atölyesi’ düzenliyor. Katılımcılar iki saat süren atölyede kendi cam boncuklarını yapmayı öğrenecek. Bilet fiyatı: 1.500 lira.

-Finanskent Mahallesi’ndeki Harmony Gastronomi 26 Ocak Pazar 12.00’de ‘Cheesecake Çeşitleri Yapımı’ atölyesi düzenliyor. Katılımcılar farklı cheesecake yapımı ve tekniklerinin yanı sıra Antep fıstığı dolgusu hazırlamanın püf noktalarını öğrenecek. Bilet fiyatı: 3.000 lira.