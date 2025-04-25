Her burcun kendine göre bir tarzı var

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Burcumuz; kariyerimiz, vizyonumuz veya insanlarla ilişkilerimizin yanı sıra giyim kuşam konusunda da bize ilham olabilir. Astroloji yazarımız Dinçer Güner burçların konfor alanlarını, estetik kaygılarını, karakter özelliklerini anlattı. Stil yazarımız Neslişah Aygören’se bu özellikleri sezon trendleriyle birleştirip öneriler verdi.

Gözü hep start çizgisinde

Koç

Ateş elementinin ilk kıvılcımı olan Koç burcu spontane ve tez canlıdır. Gözü her zaman start çizgisindedir. Rekabetten ve hızdan beslenen bu önder ruh görünüşünde de “İlk hamle benden” der. Koç burcunun stilinde hareket ve iddia başroldedir. Pudra pembe tonlarında geniş kesim bir blazer takım, yumuşaklığı ve maskülen görüntüyü birleştirip Koç burcunun enerjisine uygun bir denge kurabilir. Trendyolmilla, 670 lira

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Sakin ama kararlı bir duruş

Boğa

Venüs’ün toprağa kök salmış çocuğu Boğa konforu ve kaliteyi asla pazarlık konusu yapmaz. Sakin ama kararlı duruşuyla giydiği kıyafetin her ilmeğinde lüks arar. Hâki, kahve, yeşil ve bej gibi toprak tonları Boğa’nın olmazsa olmazıdır. Bu sezon çok trend olan ekose etek, bej rengi gömlek, kahve tonlarında bir mokasen ve güneş gözlükleri onun favori görünümü olabilir. Zara, 1.090 lira

Katmanlar kullanmayı sever

İkizler

Zodyak’ın meraklı muhabiri İkizler, fikirden fikre, trendden trende uçar. Kombinleri kıpır kıpırdır. Çoklu karakterini yansıtan katmanlar kullanmayı sever. Zıtlıklarla oluşturulmuş tarzıyla sosyal etkinliklerde dikkat çeker. Transparan bir bluz, neon renklerde şapka, altına da canlı renklerde bir pantolon İkizler burcunun tarzını yansıtır. Gömlek, Koton, 542 lira



Romantik ve zarif

Yengeç

Duygularının gelgitleriyle yaşayan Yengeç burcu nostalji ve korunma hissini stiline de işler. Romantik dokunuşlar onun imzası gibidir. Geçmişin romantizmini günümüz zarafetiyle buluşturan elbiseler ve tül detaylar tam Yengeç burcuna göre. İncili çantalar ve babetlerle tamamladığı görünümü ona şefkatli, masalsı ve zarif bir hava verir. Ecru Atelier, 5.200 lira

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‘Buradayım’ demek ister

Aslan

Zodyak’ın gösterişli çocuğu Aslan, spotların altında doğar, alkıştan aldığı enerji onun yakıtı gibidir. Altını çizercesine “Buradayım” demek ister. Aslan burcunun tarzını payetli ceketler, saten detaylar ve metalik parçalar çok iyi yansıtır. Payetli elbiseyi, metalik bir ayakkabı ve çantayla tamamlamak iddiasına yakışır. H&M, 1.999 lira

Sadelik ve ince işçilik arar

Başak

Titiz Başak detaylarda kusursuzluk arar, fonksiyonel kıyafetler ona huzur verir. Zarif sadelik ve ince işçiliğin bir araya gelmesini ister. Minimal ve keskin hatlı eşleştirmeler vazgeçilmezidir. Beyaz jilet gibi bir kumaş pantolon üstüne, çizgili bir gömlek, beline kemer tam ona göre. Altına da zarif sandaletler giyince Başak kadınının sofistike tercihleri tamamlanabilir. Gömlek, Gant, 3.400 lira



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Her adımında denge var

Terazi

Venüs’ün zarif diplomatı olan Terazi uyum ve estetikten vazgeçemez. Renklerde, kumaşlarda, her adımında dengeli görünmek ister. Bu yüzden tarzları karıştırmak yerine, tek bir estetik seçerek onunla uyumlu görünümler yaratır. Örneğin pastel tonlarda, uzun, saten bir elbise, zarif taş detaylı sandaletler ve uyumlu küpeler Terazi burcuna sofistike bir tarz sunar. Forever 21, 1.500 lira

Sınırları zorlayabilir

Akrep

Derin, manyetik ve sezgisel bir burç olan Akrep gizemli tarafını moda kılıfıyla saklamayı sever, sınırları zorlamaktan çekinmez. Onun için tutku ve gizem bir aradadır, bu yüzden bordo ve siyah Akrep burcunun renkleridir. Transparan detayları sever çünkü bu şekilde hem güçlü hem baştan çıkarıcı bir etki yaratabilir. Metalik aksesuarlarla bu çekimi pekiştirebilir. Akrep burcu kendine olan güvenini saklamaz, hatta onu moda diliyle ilan eder. Burberry, 17.300 lira

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Özgürlük manifestosudur

Yay

Zodyak’ın maceraperesti Yay burcunun hareketi kısıtlıysa stili de yavaşlar. Ufuk çizgisini genişleten her yolculuk, dolabına da yeni renkler katar. Keten, safari tarzındaki parçalar özgür ruhuna hitap eder. Canlı renklerde bir şal maceracı ruhunu vurgular. Trekking havasındaki sandaletler ve gözlük ipleri gibi aksesuarlar özgürlük manifestosunu tamamlar. Bermuda, Ryder Act, 9.500 lira



Prestijini sessizce ilan eder

Oğlak



Disiplin ve strateji ustası Oğlak için fonksiyon lüksün ta kendisidir. Minimal ama güçlü çizgilerle prestijini sessizce ilan eder. Onun için sadelik, güçlü bir duruş anlamına gelir. Ekru tonlarda geniş kesim blazer ceket ve bralet gibi parçalarla ‘corporate core’ ya da bir başka deyişle ‘office siren’ (ofis alarmı) trendlerine modern bir yorum getirebilir. Mokasenler ya da sivri uçlu, topuklu ayakkabılar fonksiyonel stilini tamamlar. Pull&Bear, 1.390 lira

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Zamanın ötesine geçer

Kova

Gelecekten gelen Kova burcu kuralları hack’ler, sıradışı fikirlerini kumaşlara döker. Teknoloji ve özgürlük vurgusu stilini her zaman birkaç adım öteye taşır. Fütürist tarzları sever, zamanın ötesinde parçaları tercih eder. Holografik bomber ceket ve şeffaf çanta gibi öğelerle modayı bir deney alanına çevirebilir. Metalik detaylar da Kova burcunun olmazsa olmazıdır. Mango, 1.900 lira

Masalsı estetiğe sahiptir

Balık

Hayallerin ressamı Balık duygu dalgalarını kıyafetlerine de taşır. Şefkatli romantizmi, puslu masal estetiğiyle buluşturur. Stilinde duygu, düş ve zarafet iç içe geçer. Bu sezon hayalperest stiller de yükselişte. Pastel tonlarda fırfırlı ve uçuş etekler, sedef ve saten detaylarla deniz kabuğu formundaki aksesuarlar Balık’ın rüya gibi enerjisini yansıtır.Join Us, 2.999 lira