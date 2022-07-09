Hepsi değil, biri

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12 yıl önce Hepsi grubunun dağılmasıyla müzik kariyerine ara veren Yasemin Yürük, DJ/prodüktör Selami Bilgiç’le bir proje gerçekleştirdi. Pop-dans türündeki ‘Düştüm Gülüşüne’nin sözleri Atilla Cem Ürkmez tarafından yazılmış. Şarkının renkli klibiyse İstanbul’daki Museum of Motivation’da çekilmiş. Yürük’ün klipteki dansları da oldukça başarılı.

‘Düştüm Gülüşüne’ (Tekli)

Selami Bilgiç,

Yasemin Yürük

Sony Music Türkiye

Dünyaca ünlü şirketten...

DJ, prodüktör Mahmut Orhan bir başarıya daha imza attı. Son dönemin yükselen isimlerinden Selin’le yaptığı ‘Dönmem Ben Sana’ Ultra Records’tan çıktı. Şarkı, dünyaca ünlü şirketin yayımladığı ilk Türkçe sözlü parça. ‘Dönmem Ben Sana’nın bestesi Selena Gomez, Lana Del Rey gibi isimlerle çalışmış olan Devrim Karaoğlu’na ait. Mahmut Orhan ruhunu taşıyan parça yazın hitlerinden olmaya aday.

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‘Dönmem Ben Sana’ (Tekli)

Mahmut Orhan, Selin

Ultra Records

Ayrılık öncesi ‘son dans’

Dijital platformların çok dinlenen isimlerinden Batuhan Kordel, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı ‘Son Dans’ı yayımladı. Son dans bir ayrılık şarkısı olmasına rağmen aşka dair umutları da içinde barındırıyor: “Bu dağlar, denizler var oldukça dayanır bu kalp.” Şarkının düzenlemesi Efe Demiryoğuran imzalı.

‘Son Dans’ (Tekli)

Batuhan Kordel

Sony Music Türkiye

Jabbar’sız bir yaz düşünülemez

Tam bir doğa insanı Jabbar. Yeşil ve maviyi görmeden yaşayamayanlardan. Eline gitarını alıp açık havada şarkı söylemeye başladı mı anlayın ki; yaz da gelmiş. Bu havalar belli ki onun üretimini de olumlu etkiliyor. Bunun son örneği de ‘Kaç Gündür’. Jabbar, düzenlemesini Safa Hendem’le yaptığı pop şarkıda “Sabır kalmadı laf geçmez gönüle” diyor.

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‘Kaç Gündür’ (Tekli)

Jabbar

Universal Music

Türkiye