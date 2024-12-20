Hep taze, hep çıtır çıtır

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Özel ürünleri var

Koz Kuruyemiş, İstanbul

1974’ten bu yana tazeliğiyle öne çıkan dükkânın Bağdat Caddesi’nde şubeleri var. Çiğ ürünleri kendi imalathanesinde kavuran Koz, buzda ceviz ve badem, ballı-susamlı fıstık gibi özel lezzetleriyle tanınıyor. Onur Ziya Demir, Bora Bozankaya, Zeynep Kakınç, Ferit Özkaşıkcı, Gülay Barbaros Altan ve Koray Günyaşar’ın favori adresi. (0216) 368 94 95

150 yıllık marka

Malatya Pazarı, İstanbul

Ferit Özkaşıkcı burayı şöyle değerlendiriyor:

“70 farklı kuruyemiş çeşidini barındıran üç mağazasıyla ve 150 yılın üzerindeki geçmişiyle Türkiye’nin en eski firmalarından biri. 80 yıldır da Mısır Çarşısı’nda ilk ziyaret ettiğimiz dükkânlardan…” Ebru Erke’nin de listesindeki adreslerden. (0212) 665 91 20

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Sütlü çekirdeğini deneyin

Kavruk Kuruyemiş, Nevşehir

Uygun fiyatlı ve taze ürünleriyle dikkat çeken Kavruk Kuruyemiş, özellikle odun ateşinde kavrulmuş sütlü kabak çekirdeğiyle tanınıyor. Ebru Erke’nin de favorileri arasında olan işletme için Nilhan Aras “Ana ürünü tuzlu ve tuzsuz çeşitleriyle sütlü kabak çekirdeği olan Kavruk Kuruyemiş’te çerez ürünler kadar meyve kuruları da tercih ediliyor” yorumunu yapıyor. (0530) 656 67 02

Kadıköy’ün sevileni

Brezilya Kuruyemişçisi, İstanbul

Kadıköy’de 1952 yılından beri hizmet veriyor. Bora Bozankaya ve Berat Çokal öneriyor. Çokal “Tarihi bir mekân olan Brezilya Kuruyemişçisi, Kadıköy Çarşısı’nın sevilen adreslerinden biri. Taze ve lezzetli kuruyemişlerini mutlaka denemeniz gerek” diyor. (0216) 337 63 17

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Cezeryenin ustası

Görallar, Mersin

Cezerye üretimiyle tanınan Görallar, taze kuruyemiş ve kahve çeşitleriyle de gözde. Nilhan Aras “Cezeryesiyle bilinse de başta yerfıstığı olmak üzere her türlü kuruyemişi en taze haliyle bulmak mümkün” yorumunu yapıyor. Ebru Erke de öneriyor. (0324) 622 66 66

Antep fıstığı cenneti

Elmacı Pazarı Saçıbeyaz Gıda, Gaziantep

WhatsApp üzerinden sipariş verebilirsiniz. Gülay Barbaros Altan: “Özellikle Antep fıstığı, yöresel menengiç, kırık leblebi ve kendir tohumuyla hazırlanan nostaljik karışımı mutlaka denemelisiniz. Nostaljik isimli karışım sade Türk kahvesiyle çok iyi bir ikili oluyor.” (0342) 231 49 07

Dört nesillik işletme

Guruyemiş, Kahramanmaraş

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“1923’ten beri, 4 nesildir hizmet vermeye devam eden Gülşen Kuruyemiş, yolculuğuna Guruyemiş olarak devam ediyor. Türkiye’nin her yerine ürün gönderiyorlar. Siirt fıstığı ve çikolatalı leblebisi en sevilenleri” yorumunu yapıyor Zeynep Kakınç. (0507) 867 62 86

Tazelik ön planda

Şükran Kuruyemiş, Ankara

Kurucaşile fındığı ve Datça bademi gibi ürünleri özellikle beğeniliyor. 1986’da kurulan işletme için Koray Günyaşar şöyle diyor: “Sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin en iyi kuruyemişçilerinden biri… Her çeşit üstün kalitede ve daima taze, ürünler en geç üç gün içerisinde bitiyor.” (0850) 888 75 76

Hızlı satılıyor

Öksüzler Lokum Kuruyemiş, Hatay

1945 yılından bu yana geleneksel lezzetler sunuyorlar. “Özellikle lokum alanında ismini duyuran Öksüzler kuruyemiş ve kahve alanında da çok bilinen bir marka. Sürümü fazla olunca gelen ürün hızlı bir şekilde satılıyor. Kaliteli ve taze ürün bulunur” diyor Asuman Kerkez. (0531) 331 66 22

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Çeşitleri bol

Hasanzade Kuruyemiş, İzmir

“1.470 çeşit ürün sunan Hasanzade, İzmir’in en büyük kuruyemişçilerinden. Aynı zamanda kahve, lokum, kuru meyve ve aktar ürünleriyle tanınıyor. Kahve, lokum ve kuruyemişlerini kendileri üreticiden alıp kavuruyor ve hazırlıyorlar” diyor Onur Ziya Demir. (0232) 339 04 53