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Hep taze, hep çıtır çıtır

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Tahirler#Kuruyemiş#Çerez
Hep taze, hep çıtır çıtır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 07:00

Yeni yıl sofralarımızda farklı kültürlerden gelen birçok değişik ‘vazgeçilmez’ ürün olsa da kuruyemişler ülkece ortak paydamızdır. Yemek öncesi, sonrası demez, gece boyu atıştırırız. Kuruyemişini henüz almamış olanlar için Türkiye’nin en iyi 10 kuruyemişçisini uzman jürimize sorduk. Epey pahalı da olan bu lezzetleri alırken en azından verdiğimiz paraya değsin diye en iyi adresleri sıraladık.

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Özel ürünleri var
Koz Kuruyemiş, İstanbul

1974’ten bu yana tazeliğiyle öne çıkan dükkânın Bağdat Caddesi’nde şubeleri var. Çiğ ürünleri kendi imalathanesinde kavuran Koz, buzda ceviz ve badem, ballı-susamlı fıstık gibi özel lezzetleriyle tanınıyor. Onur Ziya Demir, Bora Bozankaya, Zeynep Kakınç, Ferit Özkaşıkcı, Gülay Barbaros Altan ve Koray Günyaşar’ın favori adresi. (0216) 368 94 95

Hep taze, hep çıtır çıtır

150 yıllık marka
Malatya Pazarı, İstanbul

Ferit Özkaşıkcı burayı şöyle değerlendiriyor:
“70 farklı kuruyemiş çeşidini barındıran üç mağazasıyla ve 150 yılın üzerindeki geçmişiyle Türkiye’nin en eski firmalarından biri. 80 yıldır da Mısır Çarşısı’nda ilk ziyaret ettiğimiz dükkânlardan…” Ebru Erke’nin de listesindeki adreslerden. (0212) 665 91 20

Hep taze, hep çıtır çıtır

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Sütlü çekirdeğini deneyin
Kavruk Kuruyemiş, Nevşehir

Uygun fiyatlı ve taze ürünleriyle dikkat çeken Kavruk Kuruyemiş, özellikle odun ateşinde kavrulmuş sütlü kabak çekirdeğiyle tanınıyor. Ebru Erke’nin de favorileri arasında olan işletme için Nilhan Aras “Ana ürünü tuzlu ve tuzsuz çeşitleriyle sütlü kabak çekirdeği olan Kavruk Kuruyemiş’te çerez ürünler kadar meyve kuruları da tercih ediliyor” yorumunu yapıyor. (0530) 656 67 02

Hep taze, hep çıtır çıtır

Kadıköy’ün sevileni
Brezilya Kuruyemişçisi, İstanbul

Kadıköy’de 1952 yılından beri hizmet veriyor. Bora Bozankaya ve Berat Çokal öneriyor. Çokal “Tarihi bir mekân olan Brezilya Kuruyemişçisi, Kadıköy Çarşısı’nın sevilen adreslerinden biri. Taze ve lezzetli kuruyemişlerini mutlaka denemeniz gerek” diyor. (0216) 337 63 17

Hep taze, hep çıtır çıtır

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Cezeryenin ustası
Görallar, Mersin

Cezerye üretimiyle tanınan Görallar, taze kuruyemiş ve kahve çeşitleriyle de gözde. Nilhan Aras “Cezeryesiyle bilinse de başta yerfıstığı olmak üzere her türlü kuruyemişi en taze haliyle bulmak mümkün” yorumunu yapıyor. Ebru Erke de öneriyor. (0324) 622 66 66

Antep fıstığı cenneti
Elmacı Pazarı Saçıbeyaz Gıda, Gaziantep

WhatsApp üzerinden sipariş verebilirsiniz. Gülay Barbaros Altan: “Özellikle Antep fıstığı, yöresel menengiç, kırık leblebi ve kendir tohumuyla hazırlanan nostaljik karışımı mutlaka denemelisiniz. Nostaljik isimli karışım sade Türk kahvesiyle çok iyi bir ikili oluyor.” (0342) 231 49 07

Dört nesillik işletme
Guruyemiş, Kahramanmaraş

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“1923’ten beri, 4 nesildir hizmet vermeye devam eden Gülşen Kuruyemiş, yolculuğuna Guruyemiş olarak devam ediyor. Türkiye’nin her yerine ürün gönderiyorlar. Siirt fıstığı ve çikolatalı leblebisi en sevilenleri” yorumunu yapıyor Zeynep Kakınç. (0507) 867 62 86

Tazelik ön planda
Şükran Kuruyemiş, Ankara

Kurucaşile fındığı ve Datça bademi gibi ürünleri özellikle beğeniliyor. 1986’da kurulan işletme için Koray Günyaşar şöyle diyor: “Sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin en iyi kuruyemişçilerinden biri… Her çeşit üstün kalitede ve daima taze, ürünler en geç üç gün içerisinde bitiyor.” (0850) 888 75 76

Hızlı satılıyor
Öksüzler Lokum Kuruyemiş, Hatay

1945 yılından bu yana geleneksel lezzetler sunuyorlar. “Özellikle lokum alanında ismini duyuran Öksüzler kuruyemiş ve kahve alanında da çok bilinen bir marka. Sürümü fazla olunca gelen ürün hızlı bir şekilde satılıyor. Kaliteli ve taze ürün bulunur” diyor Asuman Kerkez. (0531) 331 66 22

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Çeşitleri bol
Hasanzade Kuruyemiş, İzmir

“1.470 çeşit ürün sunan Hasanzade, İzmir’in en büyük kuruyemişçilerinden. Aynı zamanda kahve, lokum, kuru meyve ve aktar ürünleriyle tanınıyor. Kahve, lokum ve kuruyemişlerini kendileri üreticiden alıp kavuruyor ve hazırlıyorlar” diyor Onur Ziya Demir. (0232) 339 04 53

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#Pınar Tahirler#Kuruyemiş#Çerez

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