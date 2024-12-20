Hep taze, hep çıtır çıtır

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Özel ürünleri var
Koz Kuruyemiş, İstanbul
1974’ten bu yana tazeliğiyle öne çıkan dükkânın Bağdat Caddesi’nde şubeleri var. Çiğ ürünleri kendi imalathanesinde kavuran Koz, buzda ceviz ve badem, ballı-susamlı fıstık gibi özel lezzetleriyle tanınıyor. Onur Ziya Demir, Bora Bozankaya, Zeynep Kakınç, Ferit Özkaşıkcı, Gülay Barbaros Altan ve Koray Günyaşar’ın favori adresi. (0216) 368 94 95
150 yıllık marka
Malatya Pazarı, İstanbul
Ferit Özkaşıkcı burayı şöyle değerlendiriyor:
“70 farklı kuruyemiş çeşidini barındıran üç mağazasıyla ve 150 yılın üzerindeki geçmişiyle Türkiye’nin en eski firmalarından biri. 80 yıldır da Mısır Çarşısı’nda ilk ziyaret ettiğimiz dükkânlardan…” Ebru Erke’nin de listesindeki adreslerden. (0212) 665 91 20
Sütlü çekirdeğini deneyin
Kavruk Kuruyemiş, Nevşehir
Uygun fiyatlı ve taze ürünleriyle dikkat çeken Kavruk Kuruyemiş, özellikle odun ateşinde kavrulmuş sütlü kabak çekirdeğiyle tanınıyor. Ebru Erke’nin de favorileri arasında olan işletme için Nilhan Aras “Ana ürünü tuzlu ve tuzsuz çeşitleriyle sütlü kabak çekirdeği olan Kavruk Kuruyemiş’te çerez ürünler kadar meyve kuruları da tercih ediliyor” yorumunu yapıyor. (0530) 656 67 02
Kadıköy’ün sevileni
Brezilya Kuruyemişçisi, İstanbul
Kadıköy’de 1952 yılından beri hizmet veriyor. Bora Bozankaya ve Berat Çokal öneriyor. Çokal “Tarihi bir mekân olan Brezilya Kuruyemişçisi, Kadıköy Çarşısı’nın sevilen adreslerinden biri. Taze ve lezzetli kuruyemişlerini mutlaka denemeniz gerek” diyor. (0216) 337 63 17
Cezeryenin ustası
Görallar, Mersin
Cezerye üretimiyle tanınan Görallar, taze kuruyemiş ve kahve çeşitleriyle de gözde. Nilhan Aras “Cezeryesiyle bilinse de başta yerfıstığı olmak üzere her türlü kuruyemişi en taze haliyle bulmak mümkün” yorumunu yapıyor. Ebru Erke de öneriyor. (0324) 622 66 66
Antep fıstığı cenneti
Elmacı Pazarı Saçıbeyaz Gıda, Gaziantep
WhatsApp üzerinden sipariş verebilirsiniz. Gülay Barbaros Altan: “Özellikle Antep fıstığı, yöresel menengiç, kırık leblebi ve kendir tohumuyla hazırlanan nostaljik karışımı mutlaka denemelisiniz. Nostaljik isimli karışım sade Türk kahvesiyle çok iyi bir ikili oluyor.” (0342) 231 49 07
Dört nesillik işletme
Guruyemiş, Kahramanmaraş
“1923’ten beri, 4 nesildir hizmet vermeye devam eden Gülşen Kuruyemiş, yolculuğuna Guruyemiş olarak devam ediyor. Türkiye’nin her yerine ürün gönderiyorlar. Siirt fıstığı ve çikolatalı leblebisi en sevilenleri” yorumunu yapıyor Zeynep Kakınç. (0507) 867 62 86
Tazelik ön planda
Şükran Kuruyemiş, Ankara
Kurucaşile fındığı ve Datça bademi gibi ürünleri özellikle beğeniliyor. 1986’da kurulan işletme için Koray Günyaşar şöyle diyor: “Sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin en iyi kuruyemişçilerinden biri… Her çeşit üstün kalitede ve daima taze, ürünler en geç üç gün içerisinde bitiyor.” (0850) 888 75 76
Hızlı satılıyor
Öksüzler Lokum Kuruyemiş, Hatay
1945 yılından bu yana geleneksel lezzetler sunuyorlar. “Özellikle lokum alanında ismini duyuran Öksüzler kuruyemiş ve kahve alanında da çok bilinen bir marka. Sürümü fazla olunca gelen ürün hızlı bir şekilde satılıyor. Kaliteli ve taze ürün bulunur” diyor Asuman Kerkez. (0531) 331 66 22
Çeşitleri bol
Hasanzade Kuruyemiş, İzmir
“1.470 çeşit ürün sunan Hasanzade, İzmir’in en büyük kuruyemişçilerinden. Aynı zamanda kahve, lokum, kuru meyve ve aktar ürünleriyle tanınıyor. Kahve, lokum ve kuruyemişlerini kendileri üreticiden alıp kavuruyor ve hazırlıyorlar” diyor Onur Ziya Demir. (0232) 339 04 53