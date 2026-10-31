Hep bir ağızdan şarkılar söylerek eğlenelim

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Biraz eskiye dönelim... Gece eğlenmeye çıkılacağı vakit istikamet gece kulüpleri olur, zamanın ünlü DJ’leri setin başına geçer, dönemin yerli-yabancı hit’leriyle müdavimlerini coştururdu. Sonra gece hayatı ağırlıklı Türkçe müzik çalan mekânlar etrafında şekillenmeye başladı. Özellikle 80’ler, 90’lar çalan mekânlar popüler oldu. Harbiye’de Piyasa, Nişantaşı’nda Sess, Akaretler’de önce Kaf:f, sonra isim değişikliğiyle Limoncello...

Türkçe müzik çalınan gecelerde eğlence bir başka oluyor tabii. Kimse inkâr etmesin, seviyoruz biz bağıra çağıra şarkı söylemeyi, flörte, eski sevgiliye göndermeler yapmayı, yanımızdaki yakın arkadaşımıza sarılıp dans etmeyi... İşte gece hayatının da bu sevgimizi keşfetmesi uzun sürmedi. Kulüplere sahneler kuruldu, canlı müzik başladı. Bu işin fitilini ateşleyenlerden biri yine Limoncello oldu. O zamanlar salıları Mert Davran’lı canlı müzik geceleri vardı. Hemen arkasından Emirgân’daki Gizli Kalsın geldi. Peşine Cihangir’deki Hazine açıldı. Sonra da gerisi malum...

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“İstanbul’da gece hayatı pek kalmadı” diyenlere müjde, yepyeni canlı müzik mekânlarının açılmasıyla gidilecek adresler çoğaldı. Elbette klasikler canımız, onların müdavimi olmayı da sürdüreceğiz...

Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Sahneye çıkan isimler konusunda bir benzerlik söz konusu. Malum, bu işin zirvesindeki şarkıcılar iki elin parmaklarını geçemeyecek kadar az. Hal böyle olunca bir gece bir mekânda, ertesi gece başka bir yerde yine aynı isimle karşılaşırsanız şaşırmayın. Yaşadığımız dejavu değil, İstanbul gece hayatının yeni düzeni...

YENİLER

◊ Kuruçeşme’deki Şirket Live’dan başlayalım. Gece hayatının tanınan işletmecilerinden Serkan Koca’nın imzasını taşıyor. Haftanın beş gecesi canlı müzik var. Programlarını haftalık olarak duyuruyorlar. Bu gece Seda Mete, 7 Kasım Cumartesi Begüm Obiz izlenebilir. @sirketlivemusic

◊ Etiler’deki Arşiv Live’da da beş gece canlı müzik oluyor. Bu gece Melsum, 6 Kasım’daysa Rafet El Roman sahneye çıkacak. @arsivliveistanbul

◊ Yine Kuruçeşme’de, Rebeka’nın içindeki Why Not? ismiyle açılan mekân, bu sezon Bodrum’dan tanıdığımız Barınak’a dönüştü. Rebeka’da yemeğinizi yediniz, içkinizi içtiniz, eğlendiniz; hop, mekânın içinden Barınak’a geçiyorsunuz. İstanbul trafiğinde büyük kolaylık! Ezgi Bıcılı, Müjde Kızılkan izleyebileceğiniz isimler arasında. @barinakkurucesme

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◊ Kuruçeşme’deki bir başka mekân daha bu yıl canlı müzik sahnesi açtı; Pantheon. @pantheonistanbul

◊ Gümüşsuyu’ndaki InterContinental Istanbul otelinin terası bu yıl canlı müzik furyasına katıldı. City Lights Bar’da manzara şahane, eğlence zaten garanti. Cuma geceleri Mert Davran sahneye çıkıyor, cumartesi geceleriyse Cefi mikrofonun başına geçiyor. Adı bar ama yemek de var. Tabii isteyen bistroda da takılabiliyor. @citylightstr

◊ Nişantaşı’ndaki The St. Regis Istanbul’un canlı müzik mekânı Off The Record da bu sezonun iddialı adreslerinden. Cuma ve cumartesi geceleri canlı müzik oluyor. Bu gece Güven Yüreyi şarkılarıyla gidenleri coşturacak. @offtherecordbarr

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◊ Armutlu’daki eski Room Live’ı gece kuşları çok iyi bilir. Bir süredir kapalıydı, yenilendi, ismini değiştirdi ve nihayet gece hayatına geri döndü. Beko’dayız’dan bahsediyorum. Çarşambadan pazara canlı müzik var. Bu gece Sera Tübek, yarın geceyse Yusuf Aslan mikrofonun başına geçecek.

KLASİKLER

◊ Kuruçeşme’nin en sevilen iki mekânı Korto ve Minibar son dönemde... İkisinin de müdavim kitlesi çoktan oturdu, benim de en sevdiğim yerlerden. Korto (@kortoistanbul) salıdan cumartesiye, Minibar (@minibaristanbul) her gün açık.

◊ Suadiye’deki Rise n’ Fall, Anadolu Yakası’nın yıldızı. Hatta artık sadece o yakanın değil, şehrin en iyi canlı müzik yapan mekânlarından biri sayılıyor. Salıdan cumartesiye her gece canlı müzik var. Oturttuğu kemik sanatçı kadrosuyla işi iyi götürüyor... @risenfallsuadiye

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◊ Nişantaşı’nın gözbebeği Müştemilat geçen yıl Kuruçeşme’ye taşınmıştı. Müdavimleri de tabii ki çok mutlu oldu. Salıdan pazara altı gün açık, eğlence kaldığı yerden devam ediyor.

◊ Etiler’deki Perde Arkası hem isim hem de el değiştirdi, birkaç sezondur kendine gece hayatında bir yer buldu nihayet. Çarşambadan pazara açık. @perdearkasietiler

AH GECELER





◊ Aşkın Nur Yengi, bu gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde olacak. (0212) 706 78 90

◊ Emrah bu gece 22.30’da İstanbul Günay’da çıkacak. (0212) 230 33 33

◊ Kıvanç Kasar bu gece 00.00’da Harbiye’deki Altın Saatler’de tabletini eline alıp gece boyu müdavimlerini coşturacak.

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◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊ Ulaş Kızılırmak yarın 00.00’da Nişantaşı’ndaki Legy’de Türkçe parçalardan oluşan setini çalacak. (0533) 330 59 26

◊ Özgür Cankardeş 3 Kasım Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında olacak. (0212) 245 45 42

7/24 YETMEZ

◊ Açılmasını heyecanla beklediğim Meira, ortaklarından Emrah Gencer’den duyduğuma göre kasım ayının ikinci yarısından sonra kapılarını açacak. Etiler’deki restoran bizi eski bir İstanbul konağında 50’li, 60’lı yıllara ışınlayacak. Pazar günleri eski usul bahçede mangal partileri de düzenlenecekmiş. Hatta bahçeye kuyu bile açılmış, kuyu kebabı yapılacakmış.

◊ Şişli’deki Aztek İstanbul’un gece hayatı klasiklerinden biri. Önümüzdeki çarşamba 50’nci yılını özel bir geceyle kutlayacak. Tabii ki ben de orada olacağım!

◊ Etiler’deki La Boucherie birkaç sene önce yenilendi, ismine Depo’yu da ekleyerek hayatına bu şekilde devam etmeyi seçti. Mekân yeni sezona 6 Kasım’da başlıyormuş. Ben eski La Boucherie’yi çok severdim. Umarım o şaşaalı günlerine yeniden kavuşur.