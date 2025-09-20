Hep beraber söylemeye hazır mıyız?

Haberin Devamı

Cazın kraliçesi, pop müziğin prensesi, klasik müziğin prensi, elektronik müziğin kralı... İstanbul önümüzdeki aylarda müziğin zirvesindeki isimleri ağırlayacak. Açık hava sahnelerinde, salonlarda buluşacak, sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz. Kimi zaman doyasıya dans edecek kimi zaman da gözlerimizi kapatıp sevdiğimiz melodiler eşliğinde eşsiz yolculuklara çıkacağız. Anılar biriktirip yeni dostluklar edineceğiz...

İstanbul’da önümüzdeki aylarda gerçekleşecek konser ve festivalleri derledik. Konserlerde yeni şarkılara eşlik etmek isteyenlere piyasaya çıkmak için günleri ve haftaları sayan albüm ve teklilerden oluşan bir de liste hazırladık.

KONSER

En sevdiklerimiz sahnede

◊ Ludovico Einaudi, Volkswagen Arena (27 Eylül, 21.00)

İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi sade ve duygusal eserleriyle günümüz klasik müziğinin en çok dinlenen isimlerinden. Son albümü ‘The Summer Portraits’in dünya turnesi kapsamında Volkswagen Arena’da gerçekleştireceği konserde unutulmaz bir gece vaat ediyor. Biletler 2.900 ile 8.400 lira arasında.

◊ Edis, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu (30 Eylül, 21.00)

Türkçe popun sevilen ismi kısa bir süre önce ‘Bachi-Bouzouk’ adlı albümünü yayımladı. Harbiye’de özel sahne şovu ve yeni şarkılarıyla hayranlarının karşısında olacak. Biletler 980 ila 6.000 lira.

◊ Robbie Williams, Ataköy Marina Açıkhava (7 Ekim, 21.00)

Pop müziğin efsanesi Robbie Williams enerjik sahne performansı ve hitleriyle İstanbul’da. Baştan sona eğlence ve nostalji dolu bir şov izlemek isteyenler için harika bir fırsat. Bilet fiyatları 6.400 ila 20.500 lira.

◊ Can Güngör, DasDas (18 Ekim, 22.00)

Alternatif müziğin üretken isimlerinden Can Güngör sahnedeki samimi yorumu ve güçlü şarkı sözleriyle dinleyicileri derinden etkiliyor. DasDas Avludaki Sesler serisi kapsamında müzikseverlere kendine özgü tarzıyla farklı bir konser deneyimi yaşatacak. Bilet fiyatı 350 lira.

◊ Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu (19, 20 Ekim, 21.00)

Bu yaz DJ performanslarıyla çok konuşulan Kenan Doğulu hit şarkılarıyla sahnede. Bilet fiyatları 950 ila 6.500 lira.

◊ Roisin Murphy, Maximum UNIQ Açıkhava (26 Ekim, 21.00)

Elektronik popun yıldızı, uçuk kostümleri ve teatral sahne şovlarıyla konserlerini görsel bir şölene dönüştürüyor. Doyasıya dans etmek istiyorsanız ‘Back in Town Festival’ etkinliğinde sahneye çıkacak sanatçıyı kaçırmayın. Bilet fiyatı 1.250 lira.

◊ Mert Demir, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu (27 Ekim, 21.00)

Türkçe popun yükselen ismi Mert Demir dillere dolanan şarkıları ve başarıyla

yorumladığı cover’larıyla hayranlarına güzel bir gece yaşatacak. Biletler 980 ile 6.000 lira arasında.

◊ Diana Krall, Volkswagen Arena (1 Kasım, 21.00)

Cazın Grammy ödüllü kraliçesi, güçlü sesi ve eşsiz piyano yorumlarıyla caz klasiklerini yeniden keşfetmek isteyenler için geliyor. Yılın en önemli konserlerinden. Bilet fiyatları 1.200 ila 10.000 lira.

◊ Hande Yener, JJ Arena Ataşehir (7 Kasım, 21.00)

Benzersiz sahne şovu ve özgün tarzıyla bir kez daha sahnede olacak. Bilet fiyatları

1.539 ila 20.500 lira.

◊ Özcan Deniz, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu (13 Kasım, 21.00)

‘An Epic Symphony&Özcan Deniz’ konseri özel bir deneyim yaşatacak. Bilet fiyatları 900 ila 7.500 lira.

◊ Kae Tempest, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi (22 Kasım, 21.30)

Sözleriyle çağımızın ruhunu yakalayan Kae Tempest şiirle hip-hop’u sahnede birleştirip benzersiz bir performansa dönüştürüyor. İstanbul konseri etkileyici bir buluşma olacak. Bilet fiyatı 832,50 lira.

◊ Weval, Zorlu PSM % 100 Studio (6 Aralık, 21.30)

Hollandalı elektronik müzik ikilisi hipnotik ritimleri ve çarpıcı sound’larıyla sahnede müthiş bir enerji yaratıyor. Biletler 750 ve 950 lira.

◊ Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı (15 Ocak 2026, 20.00)

‘Yeni Yıl Konseri’nde Mozart, Çaykovski, Glazunov, Rossini, Puccini, Offenbach gibi klasik müziğin ünlü bestecilerinin eserleri çalınacak. Bilet fiyatları 650 ila 2.000 lira.

◊ Alfa Mist, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi (27 Mart 2026, 21.30)

Londra caz sahnesinin yenilikçi ismi, hip-hop ritimlerini caz doğaçlamalarıyla birleştiriyor. Biletler 750 ve 1.000 lira.

MİSTİK VOKALLER, MELANKOLİK ŞARKILAR...

Sony Music Türkiye Pazarlama Direktörü Hikmet Demirkol yeni sezonda izleyeceği konserleri yazdı.

◊ Tamino, KüçükÇiftlik Park (8 Ekim, 21.30)

Belçikalı Tamino mistik vokalini ve Ortadoğu tınılarıyla örülü müziğini açık hava atmosferine taşıyacak. Biletler 2.500 ila 3.900 lira.

◊ Maya Perest, BOVA (19 Ekim, 21.30)

Bağımsız sahnenin güçlü sesi Maya Perest içten sözleri ve akustik tınılarıyla Beyoğlu’ndaki BOVA sahnesinde duygusal bir yolculuk sunacak. Bilet fiyatları 350 ve 850 lira.

◊ Mass of the Fermenting Dregs, IF Beşiktaş Performance Hall (4 Kasım, 20.00)

Japon alternatif rock sahnesinin enerjik ve gürültülü temsilcisi Mass of the Fermenting Dregs, İstanbul’da sert gitar riff’leri ve çarpıcı performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Bilet fiyatları

1.250 ve 1.950 lira.

◊ Çağan Şengül, Dorock XL Kadıköy (5 Kasım, 22.00)

Müziğin melankolik şairi, samimi sahnesi ve şarkılarıyla karşımızda. Bilet fiyatı 450 lira.

◊ Elijah Fox, Zorlu PSM (16 Ocak 2026, 21.00)

Yeni nesil soul ve R&B’nin parlayan ismi, güçlü vokali ve hüzünlü şarkılarıyla İstanbul’da ilk büyük sahne deneyimini yaşayacak. Biletler 750 ve 950 lira.

YENİ KEŞİFLER...

Rânâ Uludağ yöneticisi olduğu Salon İKSV’de bu sezon gerçekleşecek konserlerden öne çıkanları anlattı.

◊ Vanishing Twin (27 Eylül, 21.00)

Pitchfork’un (müzik sitesi) ‘kaos ve sükûnet arasında olağandışı bir denge’ olarak tanımladığı Londra çıkışlı grup, deneysel bir pop anlayışı sunuyor. Bilet fiyatı 750 lira.

◊ Ahmed Fakroun (10 Ekim, 22.00)

Geleneksel Arap melodilerini Afrika halk enstrümanlarıyla 80’ler synth-pop, disko ve funk tınılarına taşıyan müzisyen, Salon’u dans pistine çevirecek. Bilet fiyatı 750 lira.

◊ RUBII (31 Ekim, 21.00)

İngiltere çıkışlı müzisyen, hip-hop, neosoul ve R&B’yi harmanlayan özgün tarzıyla dikkat çekiyor. Haftalar içinde 8 milyon dinleyiciye ulaşan EP’leri ve viral parçalarıyla alternatif pop sahnesinin en parlak yeni yıldızlarından. Bilet fiyatı 850 lira.

◊ Julianna Barwick&Mary Lattimore (10 Kasım, 21.00)

Barwick’in katmanlı vokalleri ve Lattimore’un büyüleyici arp tınıları, ambient’la klasik arasında gezinen eşsiz bir atmosfer yaratıyor. Bilet fiyatı 750 lira.

◊ Tommy Cash (4-5 Aralık, 21.00)

Estonyalı sanatçı, Eurovision çıkışlı ‘Espresso Macchiato’ hitiyle küresel bir fenomene dönüştü. İki gün boyunca dans dolu bir deneyim için oldukça heyecanlıyız. Bilet fiyatı 1.000 lira.

SINIRLARI AŞAN BULUŞMALAR

Akbank Caz Festivali’nin direktörü Gözde Sivişoğlu’nun 28 Eylül-13 Ekim arasında gerçekleşecek festivalden seçtikleri...

◊ Niechęć, Frankhan (2 Ekim, 20.00)

Duygulardan duygulara sürükleneceğimiz bir konser. Niechęć’in (Türkçe hoşnutsuzluk anlamına geliyor) müziği, öfkeyle melankoli arasındaki dengeyle derinleşiyor. Biletler 350 ve 850 lira.

◊ Jazz Meets Rap, Alan Kadıköy (3 Ekim, 20.30)

Cazın doğaçlamacı ruhunu rap’in keskin sözleriyle harmanlayan, özgün ve dinamik bir proje. Köklerinden aldığı gücü çağdaş bir yorumla birleştirerek dinleyicileri müzikal bir yolculuğa davet ediyor. Bilet fiyatları 350 ve 650 lira.

◊ Ali Perret ‘Octopus Band’, Akatlar Kültür Merkezi (4 Ekim, 20.00)

Türkiye’nin en önemli isimlerinden Ali Perret, yeni projesinin prömiyeriyle bizlerle olacak. Hem besteci hem icracı kimliğini ortaya koyduğu bu çalışma; modern, özgür, yer yer çocuksu, aynı zamanda dengeli yapısıyla adeta bir oyun alanı yaratıyor. Bilet fiyatları 250 ve 500 lira.

◊ Enji, Salon İKSV (4 Ekim, 21.30)

Moğolistan’dan bir ses Enji, ülkesinin müzikal geleneklerini caz ve folk unsurlarıyla buluşturuyor. Şarkılarında kimlik ve aidiyet gibi konu başlıklarını mecazi bir dille, ihtiyatlı ve daima umutlu bir bakış açısıyla ele alıyor. İçimizi ısıtacak bir konser olacak. Biletler 350 ile 750 lira arasında.

◊ The Brandee Younger Trio, Zorlu PSM (11 Ekim, 20.30)

Modern müzikte arpın rolünü devrimsel bir şekilde yeniden tanımlıyor Brandee Younger. Sahnede çok güçlü bir kadın müzisyen olarak mirasına sahip çıkıp gelecekle köprü kurarak arpın daha geniş ve çeşitli kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Bilet fiyatları 350 ve 1.500 lira.

ALBÜM

Hit adayları yolda

Meltem Fıratlı-Hürriyet Ekler müzik yazarı

En iyileri bir araya getiren çalışmalar, heyecanla beklenen albümler... Göksel’den Taylor Swift’e müzikseverlerin sevdikleri isimler yeni şarkılarıyla önümüzdeki aylarda karşımızda olacak.

YERLİ





◊ Jehan Barbur’un kendi deyişiyle ‘sevdiği ve zaman içinde yüreğine dokunan’ türkülerden oluşan ‘Nefs’ albümü 26 Eylül’de piyasada.

◊ Türkçe rock ve alternatif sahnesinin sevilen isimlerinden Emre Nalbantoğlu 3 Ekim’de ‘Akıldan Geçer’ adlı albümünü piyasaya sürecek.

◊ Jabbar’ın 17 Ekim’de çıkacak albümünün adı ‘Ekseri’ olacak. Albüm için müzisyen “Ne olursa olsun aşkın ölümsüz olduğuna inanan birinin hikâyesi” diyor.

◊ Göksel mayıs ayının sonlarına doğru ‘Olmaz mı’ teklisini yayımlamıştı. Ve bu şarkının yeni albümün habercisi olduğunu söylemişti. Sanatçı albümü için çalışmalarını sürdürüyor.

◊ Besteci, söz yazarı ve yorumcu Ümit Sayın müzik kariyerinin 33’üncü yılını ‘Ve Ümit Sayın’ albümüyle kutlamaya hazırlanıyor. Albüm, sanatçının imzasını taşıyan şarkıların sürpriz isimlerle yeniden yorumlandığı özel bir proje.

◊ Bu yıl ‘Anahtar’, ‘Mucize’ ve ‘Taksi’ teklilerini çıkaran Simge’nin albümü için geri sayım başladı. Yeni hitlere hazır olun.

◊ Güçlü yorumuyla son dönemin sevilen şarkıcılarından Melek Mosso bu yıl albüm müjdesi veren bir diğer isim. İlk albümünün adını taşıyan ve aynı zamanda çıkış şarkısı olan ‘Badem’i ağustos ayında yayımlamıştı.

◊ Dünyanın iki ucundan iki usta müzisyeni bir araya getiren ‘Trakya Funk’ da yakında çıkıyor. Burhan Öçal ve Jamaaladeen Tacuma (basgitar) yıllar sonra bu albüm için yeniden bir araya geldi.

◊ ‘Arnavut Kaldırımı’, ‘Kınalı Bebek’ gibi şarkılarıyla tanıdığımız Demet Sağıroğlu düetlerden oluşan bir albüm hazırlıyor.

◊ “Yeni çalışması ha çıktı ha çıkacak” dediğimiz Güneş ‘Beyaz Sayfalar’ şarkısını yayımlayıp yeni albümü için bizi heyecanlandırmıştı. Albüm hazır, çıkışını bekliyor.

YABANCI

◊ Nouvelle Vague grubunun ikonik sesi, Fransız şarkıcı ve söz yazarı Mélanie Pain kasım ayında dördüncü solo albümü ‘How and Why’ı yayımlayacak. Ama öncesinde Duman’ın ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını hem Türkçe hem Fransızca seslendirdi. 24 Eylül’den itibaren dijital platformlarda dinlenebilir.

◊ Amerikalı rap’çi ve şarkıcı Doja Cat’in beşinci albümü ‘Vie’ 26 Eylül’de raflarda. Doja Cat yeni çalışmasını ‘Retro estetiğe sahip bir pop albümü’ olarak tanımlıyor.

◊ İngiliz müzisyen Olivia Dean’in ikinci stüdyo albümü ‘The Art of Living’in çıkışı için verdiği tarih

26 Eylül. 2026’da da albümün dünya tanıtım turnesine çıkacak.

◊ 2024’te yayımladığı ‘The Tortured Poets Department’ albümünün ardından Taylor Swift’in ‘The Life of a Showgirl’ü 3 Ekim’de çıkıyor. 12 şarkıdan oluşan albüm 4 farklı kapakla piyasaya sürülecek.

◊ Ülkemizde sevilen bir diğer grup Kadebostany’nin konserlerinde solist olarak sahneye çıkan Saint Stacy de ilk solo albümü ‘Beginner Again’i 10 Ekim’de yayımlayacak.

◊ Techno müziğin Alman temsilcisi Paul Kalkbrenner 10 Ekim’de yeni albümü ‘The Essence’ı çıkarıyor. Kalkbrenner albüm için “Tam anlamıyla arkasında durduğum bir çalışma” diyor.

◊ Amerikalı şarkıcı Demi Lovato’nun yeni albümü ‘It’s Not That Deep’ için bekleyiş 24 Ekim’de sona eriyor. Lovato albümün dans pistleri için tasarlandığını söylüyor.

DJ PERFORMANS

Elektronik müzik çıkarması

Meltem Fıratlı-Hürriyet Ekler müzik yazarı





Techno ve house başta olmak üzere elektronik müziğin farklı türlerinin en iyi temsilcileri İstanbul’da setin başına geçiyor.

◊ Mahmut Orhan-Klein Phönix (24 Eylül)

Dünyanın dört bir yanında çalıyor ama İstanbul’daki hayranlarını da ihmal etmiyor. Bilet fiyatları 2.250 ve 12.000 lira.

◊ Fideles-Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi (4 Ekim)

Melodic techno’nun öncülerinden. Fideles’in sizi hipnotize edecek melodilerine hazır olun. Biletler

1.150 ve 3.500 lira.

◊ Artbat-Bonus Parkorman (11 Ekim)

Melodic techno ve progressive house ikilisi Artbat performansıyla yüksek tempolu bir gece vaat ediyor. Ukraynalı DJ’ler ülkemizde de çok seviliyor. Bilet fiyatları 2.750 ile 9.000 lira arasında.

◊ Black Coffee-Zorlu PSM Turkcell Sahnesi (11 Ekim)

Grammy ödüllü bir sahne sihirbazı. Elektronik müziği caz, R&B ve soul müzikle harmanlayıp Afrika’nın kışkırtıcı ritimleriyle zenginleştiriyor. Bilet fiyatları2.750 ile 10.000 lira arasında.

◊ ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U-Zorlu PSM Turkcell Sahnesi (28 Ekim)

Bu yıl Sónar İstanbul’da ilk kez izlediğimiz Japon DJ büyük ilgi görmüş, insanlar salona sığmayıp kapılardan taşmıştı. Her müzik türüne hâkimiyeti sayesinde parçaları kusursuzca bağlayarak çaldığı setlerle ünlü. Bilet fiyatı 1.900 lira.

◊ Nina Kraviz-Zorlu PSM Turkcell Sahnesi (31 Ekim)

Cadılar Bayramı ruhu elektronik müzikle birleşecek, gece boyunca techno’nun tekinsiz sularında Nina Kraviz’le ilerleyeceğiz. Bilet fiyatı 1.550 lira.

◊ Monolink-Volkswagen Arena (7 ve 8 Kasım)

Elektronik müziğin ülkemizde de çok sevilen ismi Monolink gelecek hafta yeni albümü ‘The Beauty of It All’u yayımlıyor. Ve hemen arkasından yeni parçalarıyla İstanbul’a geliyor. Biletler 1.250 ila 5.000 lira.

◊ Adriatique, Ataköy Marina Arena (9 Mayıs 2026)

İsviçreli elektronik müzik ikilisi, derin duygusal prodüksiyonları ve sürükleyici DJ setleriyle biliniyor.

9 Mayıs’ta Ataköy Marina Arena’daki performans, günbatımı ve deniz manzarasında dansa doyuracak.

Bilet fiyatları 1.500 ila 10.000 lira.