Hem yer kaplamıyor hem etkili

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Kettlebell
◊ Dambıldan farkı, tutuşu daha kolay olduğundan fonksiyonel hareketleri daha rahat ve çeşitli şekilerde yapma imkânı vermesidir.
Triathlon 4 kg kettlebell ağırlık, 209 lira.
Direnç bandı
◊ Gücünüzü banda aktararak, bandın sertlik katsayısına göre derecelendirilmiş direnciyle antrenman yapmanızı sağlar.
Elastik direnç bandı, 85 lira.
Atlama ipi
◊ Yağ yakmak için bir numaralı egzersizdir.
Delta atlama ipi, 29.90 lira.
Ab wheel
◊ Karın, sırt, kol ve omuz kaslarının çalışmasını sağlar.
Optana Ab Wheel, 96.90 lira.
Pilates topu
◊ Yumuşak yapısı sebebiyle antrenman sırasında veya sonrasında esneme hareketlerinde aktif olarak kullanılan bir alettir.
Delta 30 cm mini pilates topu, 34.90 lira.
Mini bant
◊ Hem uzama hem de kısalma aşamasında bir gerilim uygular. Kol ve bacak kasları için fonksiyonel antrenman imkânı sağlar.
Decathlon pilates bandı
seti, 75 lira.
Sağlık topu
◊ Tüm vücudu, özellikle de karın bölgesini çalıştırır.
Decathlon sağlık topu,
1 kg, 240 lira.
Dambıl
◊ Serbest ağırlıktır ve farklı kas gruplarını çalıştırmak
için kullanılır.
Decathlon fitness dambıl
2x2 kg, 250 lira.
TRX
◊ Çok yönlü hareket imkânı sağlayan bir ekipmandır. Vücudu doğal hareket mekanizmasında çalıştırır.
Decathlon cross training egzersiz seti, 480 lira.
Mat
◊ Yerde yapılabilecek egzersizler için kullanılır.
Decathlon pilates matı,
340 lira.