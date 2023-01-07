Hem yer kaplamıyor hem etkili

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Kettlebell

◊ Dambıldan farkı, tutuşu daha kolay olduğundan fonksiyonel hareketleri daha rahat ve çeşitli şekilerde yapma imkânı vermesidir.

Triathlon 4 kg kettlebell ağırlık, 209 lira.

Direnç bandı

◊ Gücünüzü banda aktararak, bandın sertlik katsayısına göre derecelendirilmiş direnciyle antrenman yapmanızı sağlar.

Elastik direnç bandı, 85 lira.

Atlama ipi

◊ Yağ yakmak için bir numaralı egzersizdir.

Delta atlama ipi, 29.90 lira.

Ab wheel

◊ Karın, sırt, kol ve omuz kaslarının çalışmasını sağlar.

Optana Ab Wheel, 96.90 lira.

Pilates topu

◊ Yumuşak yapısı sebebiyle antrenman sırasında veya sonrasında esneme hareketlerinde aktif olarak kullanılan bir alettir.

Delta 30 cm mini pilates topu, 34.90 lira.

Mini bant

◊ Hem uzama hem de kısalma aşamasında bir gerilim uygular. Kol ve bacak kasları için fonksiyonel antrenman imkânı sağlar.

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Decathlon pilates bandı

seti, 75 lira.

Sağlık topu

◊ Tüm vücudu, özellikle de karın bölgesini çalıştırır.

Decathlon sağlık topu,

1 kg, 240 lira.

Dambıl

◊ Serbest ağırlıktır ve farklı kas gruplarını çalıştırmak

için kullanılır.

Decathlon fitness dambıl

2x2 kg, 250 lira.

TRX

◊ Çok yönlü hareket imkânı sağlayan bir ekipmandır. Vücudu doğal hareket mekanizmasında çalıştırır.

Decathlon cross training egzersiz seti, 480 lira.

Mat

◊ Yerde yapılabilecek egzersizler için kullanılır.

Decathlon pilates matı,

340 lira.