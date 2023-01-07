Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Hem yer kaplamıyor hem etkili

Güncelleme Tarihi:

#Spor Ekipmanları#Cenk Öztokmak#Ertan Bedir
Hem yer kaplamıyor hem etkili
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:00

Kendinize evde bir spor alanı oluşturabilirsiniz. Antrenmanınızdan daha çok verim alabileceğiniz, çok yer kaplamayan ekipman çeşitlerini antrenörler Cenk Öztokmak ve Ertan Bedir önerdi.

Haberin Devamı

Kettlebell

Dambıldan farkı, tutuşu daha kolay olduğundan fonksiyonel hareketleri daha rahat ve çeşitli şekilerde yapma imkânı vermesidir.

Triathlon 4 kg kettlebell ağırlık, 209 lira.

 Direnç bandı

Gücünüzü banda aktararak, bandın sertlik katsayısına göre derecelendirilmiş direnciyle antrenman yapmanızı sağlar.

Elastik direnç bandı, 85 lira.

 Atlama ipi

Yağ yakmak için bir numaralı egzersizdir.

Delta atlama ipi, 29.90 lira.

 Ab wheel

Karın, sırt, kol ve omuz kaslarının çalışmasını sağlar.

Optana Ab Wheel, 96.90 lira.

Pilates topu

Yumuşak yapısı sebebiyle antrenman sırasında veya sonrasında esneme hareketlerinde aktif olarak kullanılan bir alettir.

Delta 30 cm mini pilates topu, 34.90 lira.

Mini bant

Hem uzama hem de kısalma aşamasında bir gerilim uygular. Kol ve bacak kasları için fonksiyonel antrenman imkânı sağlar.

Haberin Devamı

Decathlon pilates bandı
seti, 75 lira.

 Sağlık topu

Tüm vücudu, özellikle de karın bölgesini çalıştırır.

Decathlon sağlık topu,
1 kg, 240 lira.

Dambıl

Serbest ağırlıktır ve farklı kas gruplarını çalıştırmak
için kullanılır.

Decathlon fitness dambıl
2x2 kg, 250 lira.

TRX

Çok yönlü hareket imkânı sağlayan bir ekipmandır. Vücudu doğal hareket mekanizmasında çalıştırır.

Decathlon cross training egzersiz seti, 480 lira.

Mat

Yerde yapılabilecek egzersizler için kullanılır.

Decathlon pilates matı,
340 lira.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Ekipmanları#Cenk Öztokmak#Ertan Bedir

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz?

#Emlak
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu