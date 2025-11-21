Hem tanıdık hem yenilenmiş: Şık, sıcak, yumuşacık...

Haberin Devamı

Gardırobun en rahat hissettiren parçalarına kavuşuyoruz. Bu sezon trikolara biraz daha yakından bakmak istedim çünkü 2025 sonbahar-kış sezonunda hem tanıdık hem yenilenmiş bir triko havası var. Rahatlıkla şıklık arasında bir denge kurulmuş.

Öncelikle kalın, kabarık örgüler geri döndü ama o eski ağır ve kaba halleriyle değil. Daha dökümlü ve yumuşaklar. Özellikle kalın örgülü, hafif düşük omuzlu modeller (Y2K stiline bir selam niteliğinde) kişisel favorim. Genç bir görünüm vermesi bir yana, trikoya hafif seksi bir taraf da katıyor. Hırka modelleriyse bu yıl adeta sınırsız; kısa, uzun, düğmeli, fermuarlı... En güzeli de şu: İster jean’in üzerine giy-çık rahatlığında kullanın, ister tişört ya da gömleğin üstüne katman yaratın. En sevdiğim kullanımlardan biriyse; jean beline bağlayıp ekstra bir renk ve doku eklemek. Hem sportif duruyor hem de görünümü yükseltiyor.

Kahverengi başrolde

Desenlerde de hafif bir nostalji hissi var. Renkli örgüler, kolej ruhu taşıyan baklava desenleri, çizgiler... Ama hiçbiri demode durmuyor; aksine, modern ve şehirli. Çizgili bir trikoyu deri bir etekle yan yana getirmek artık çok doğal. Hafif maskülen tarzda hacimli bir örgü parçaysa minicik bir etekle akşam görünümünün en iddialı parçasına dönüşebiliyor. Renk paletindeyse kazanan belli: Kahverengi. Çikolata, kestane ve sıcak toprak tonları bu sezon trikolarda başrolde. Bej ve kremle birleştiğinde çok zarif, bordo ve kırmızı tonlarıyla bir araya geldiğinde çok güçlü bir görünüm yaratıyor. Bu sezon bir triko alınacaksa kahverengi ilk tercih olsun ama daha zamansız bir seçim için gri tonları vazgeçilmez. Daha enerjik bir seçim yapmak isteyenlere de kırmızı ve bordo tonlarını öneririm. Canlı kırmızının enerjisi, bordonun preppy (kolejli) havası kombinlere anında bir karakter katıyor.

Bu sezon bir diğer yükselen trendse takım triko parçalar. Pantolon-kazak veya etek-

kazak takımlar, aynı dokunun devam etmesiyle son derece modern duruyor ayrıca sabah ‘ne giysem’ karmaşasını da ortadan kaldırıyor. Altına bir bot ya da sneaker’la farklı ortamlara hazırsınız...

Atkı-bere ikilisinin de mevsimi geliyor. Aynı tonlarda seçildiğinde sade bir kazakla bile bütünlük sağlayan o çabasız şıklık hissi... Hele soğuk bir İstanbul sabahında kahvenizi alıp dışarı çıktığınızı düşünün: Krem bir kazak, tonsürton bir atkı-bere takımı, üzerine şık bir palto... Ayrıca bere yerine balaklavalar da çok moda, karlı günlerde çok seveceksiniz.

HER TARZA UYGUN



Kalın örgülü kazaklarda düşük omuzlu modeller öne çıkıyor.

Bershka, 1.590 lira



Triko elbise ve çizme kışın en şık ikilisi.

Beymen Club,

9.950 lira



Kırmızı kazaklar stili yükseltiyor.

GAP, 2.999 lira



Baklava desenlerin kolejli havası hem nostaljik hem modern.

H&M, 1.199 lira





Triko takımlar ‘ne giysem’ stresini ortadan kaldırıyor.

Knistt, üst 9.450 lira, etek 12.950 lira



Balaklavalar soğuk günlerin vazgeçilmezi olacak.

Tommy Hilfiger, 2.799 lira



Cesur, heykelsi ve zamansız

Heykelsi ve zamana meydan okuyan takı tasarımlarıyla Mea Culpa, sanat, mimari ve cesareti aynı potada buluşturuyor. Yeni koleksiyonu Opulence Now, Bizans estetiğinden ve mimari formlarından aldığı ilhamla

314 parçalık bir seçkiden oluşuyor. Marka, tasarımlarında modern teknolojiyle geleneksel el işçiliğini birleştiriyor.

İndirim dönemi bir alışveriş maratonu değildir

Kasım ayı geldiğinde hepimizi bir satın alma telaşı sarıyor. İndirimin sloganı, süresi değişiyor ama duygusu hep aynı: Kaçırma korkusu. Ama bu yıl ‘Hangi ürünle kaç sezon geçiririm’ sorusunu kendimize soralım. İnanın daha kazançlı çıkacaksınız. Alışverişe gitmeden önce birkaç dakikanızı dolabınıza ayırın.

Geçen sezon en çok giydikleriniz nelerdi, hangilerini artık kullanmıyorsunuz, gerçekten eksik olan parçalar hangileri? Bu küçük gözden geçirme, sizi kampanya furyasında kendinizi kaybetmekten korur.

Bir diğer tuzak da ‘büyük indirim’ sloganına kanmak. Fiyat geçmişine bakmadan alınan bir ürün, çoğu zaman sadece iyi pazarlanmış bir etiket olur. Bu yüzden önce kaliteye, sonra etikete bakın. Ve bu yıl belki de büyük zincirlerin kampanyaları yerine yerel ve küçük markalara yönelmenin tam zamanı. Çünkü hızlı tüketim döneminde kalite kontrolü kolayca düşebiliyor; az ama iyi parçalarsa dolabınızda yıllarca yerini koruyor. Yani, kasım indirimlerini bir alışveriş maratonu olarak değil, akıllı seçim dönemi olarak görün. Çünkü moda geçici ama stil daima kalıcı.