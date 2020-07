Hem serin hem gÃ¼venli

İSTANBUL

Swissôtel The Bosphorus

Beşiktaş’taki otelin Sultan Park korusunda her pazartesi 21.00’de açık hava sineması etkinliği düzenleniyor. Gösterimler 31 Ağustos’a dek sürecek. Alanda salgın kurallarına göre hazırlanan yemek ve içecek satış stantları da mevcut. Biletler biletix.com’da. 145 lira.

Program:

20 Temmuz: ‘Aile Arasında’

27 Temmuz: ‘Sarayın Gözdesi / The Favourite’

10 Ağustos: ‘Babam’

17 Ağustos: ‘The Hustle’

Açık Hava Gösteri Merkezi

Yenikapı’daki ‘Tik Tak ile Park Et, Seyret’ etkinliğine arabanızla giriyorsunuz. Dilerseniz kamp sandalyenizi yanınızda götürerek diğer misafirlerin alanına girmeyecek şekilde oturabiliyorsunuz. Biletler biletix.com’da. Sürücü ve bir yolcu için 56 lira.

Program:

Bugün: ‘7. Koğuştaki Mucize’

Yarın: ‘Fundamentals’

20 Temmuz: ‘Cinayet Süsü’

Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus

Beşiktaş’taki otelin Atik Pasha Teras’ında her çarşamba 21.00’de ‘Ay Işığında Sinema Geceleri’ düzenleniyor. Programa Instagram hesabından (@fsbosphorus) ulaşabilirsiniz. 90 lira.

Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı

Etkinlik yaz boyunca perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 20.30’da. Güncel program @adasinema Instagram hesabında. Yarın ‘Mavi Boncuk’ gösterilecek. Katılım ücretsiz.

Tırmata Beach

Kilyos’taki plajda, şezlonga uzanıp film izleyebilirsiniz. Biletler biletinial.com’da. Öğrenci 34, tam 50 lira.

Program:

19 Temmuz, Ayla

24 Temmuz, Türk İşi Dondurma

25 Temmuz, Naim

26 Temmuz, Çiçero

ANKARA

CerModern

Sanat galerisinde düzenlenen etkinlik biletleri kontenjanla sınırlı. Alana dışarıdan yiyecek-içecek kabul edilmiyor. Program bilgisi ve biletler biletix.com’da. 28 lira.

Program:

Bugün: ‘Climax’

22 Temmuz: ‘Güney İstasyonunda Randevu’

Kolejin

Gölbaşı’ndaki film gösterimlerinin öncesinde barbekü partisi var. 21.00’deyse film başlıyor. Program haftalık belirleniyor, Instagram hesabından (@kolejin) takip edilebilir. Rezervasyon için: 444 0 958. Bir içecek ve mısır dahil 50 lira.

BURSA

Altıparmak Millet Bahçesi

Osmangazi’deki Altıparmak Millet Bahçesi’nde düzenlenen gösterimler ücretsiz. Ağaçların arasında, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanan etkinlikteki filmler her cuma 21.00’de başlıyor. 24 Temmuz’da ‘Annem’ gösterilecek. 0224 716 37 81

EDİRNE

Dilaverbey Mahallesi

Darül Hadis Caddesi

Edirne Belediyesi’nin düzenlediği ‘Arabalı Sinema Keyfi’ etkinliği her cumartesi 21.30’da.Katılım ücretsiz. Detaylı bilgi ve güncellenen program için www.edirne.bel.tr adresi ziyaret edebilirsiniz.

KAYSERİ

Melikgazi

Melikgazi Belediyesi’nin ‘Arabalı Sinema Günleri’ etkinliği için filmler belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Katılım için rezervasyon şart. Etkinlik ücretsiz. WhatsApp: 0530 253 91 91

İstanbul Film Festivali'nin gösterimleri Sakıp Sabancı Müzesi’nde kurulan açık hava sinemasında. Ancak kısıtlı kontenjan kısa sürede tükendi.