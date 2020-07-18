Hem serin hem gÃ¼venli

Ä°STANBUL

SwissÃ´tel The Bosphorus

BeÅŸiktaÅŸâ€™taki otelin Sultan Park korusunda her pazartesi 21.00â€™de aÃ§Ä±k hava sinemasÄ± etkinliÄŸi dÃ¼zenleniyor. GÃ¶sterimler 31 AÄŸustosâ€™a dek sÃ¼recek. Alanda salgÄ±n kurallarÄ±na gÃ¶re hazÄ±rlanan yemek ve iÃ§ecek satÄ±ÅŸ stantlarÄ± da mevcut. Biletler biletix.comâ€™da. 145 lira.Â

Program:

20 Temmuz: â€˜Aile ArasÄ±ndaâ€™Â Â Â Â Â Â

27 Temmuz: â€˜SarayÄ±n GÃ¶zdesi / The Favouriteâ€™

10 AÄŸustos: â€˜Babamâ€™Â Â Â Â

17 AÄŸustos: â€˜The Hustleâ€™Â

AÃ§Ä±k Hava GÃ¶steri Merkezi

YenikapÄ±â€™daki â€˜Tik Tak ile Park Et, Seyretâ€™ etkinliÄŸine arabanÄ±zla giriyorsunuz. Dilerseniz kamp sandalyenizi yanÄ±nÄ±zda gÃ¶tÃ¼rerek diÄŸer misafirlerin alanÄ±na girmeyecek ÅŸekilde oturabiliyorsunuz. BiletlerÂ biletix.comâ€™da. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve bir yolcu iÃ§in 56 lira.

Program:

BugÃ¼n: â€˜7. KoÄŸuÅŸtaki Mucizeâ€™

YarÄ±n: â€˜Fundamentalsâ€™

20 Temmuz: â€˜Cinayet SÃ¼sÃ¼â€™

Four Seasons Hotel Ä°stanbul at the Bosphorus

BeÅŸiktaÅŸâ€™taki otelin Atik Pasha Terasâ€™Ä±nda her Ã§arÅŸamba 21.00â€™de â€˜Ay IÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Sinema Geceleriâ€™ dÃ¼zenleniyor. Programa Instagram hesabÄ±ndan (@fsbosphorus) ulaÅŸabilirsiniz. 90 lira.

BÃ¼yÃ¼kada Tarihi ArabacÄ±lar MeydanÄ±

Etkinlik yaz boyunca perÅŸembe, cuma, cumartesi ve pazar gÃ¼nleri 20.30â€™da. GÃ¼ncel program @adasinema Instagram hesabÄ±nda. YarÄ±n â€˜Mavi Boncukâ€™ gÃ¶sterilecek. KatÄ±lÄ±m Ã¼cretsiz.

TÄ±rmata Beach

Kilyosâ€™taki plajda, ÅŸezlonga uzanÄ±p film izleyebilirsiniz. Biletler biletinial.comâ€™da. Ã–ÄŸrenci 34, tam 50 lira.

Program:

19 Temmuz, Ayla

24 Temmuz, TÃ¼rk Ä°ÅŸi Dondurma

25 Temmuz, Naim

26 Temmuz, Ã‡iÃ§ero

ANKARA

CerModern

Sanat galerisinde dÃ¼zenlenen etkinlik biletleri kontenjanla sÄ±nÄ±rlÄ±. Alana dÄ±ÅŸarÄ±dan yiyecek-iÃ§ecek kabul edilmiyor. Program bilgisi ve biletler biletix.comâ€™da. 28 lira.

Program:

BugÃ¼n: â€˜Climaxâ€™

22 Temmuz: â€˜GÃ¼ney Ä°stasyonunda Randevuâ€™

Kolejin

GÃ¶lbaÅŸÄ±â€™ndaki film gÃ¶sterimlerinin Ã¶ncesinde barbekÃ¼ partisi var. 21.00â€™deyse film baÅŸlÄ±yor. Program haftalÄ±k belirleniyor, Instagram hesabÄ±ndan (@kolejin) takip edilebilir. Rezervasyon iÃ§in: 444 0 958. Bir iÃ§ecek ve mÄ±sÄ±r dahil 50 lira.

BURSA

AltÄ±parmak Millet BahÃ§esi

Osmangaziâ€™deki AltÄ±parmak Millet BahÃ§esiâ€™nde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterimler Ã¼cretsiz. AÄŸaÃ§larÄ±n arasÄ±nda, sosyal mesafe kurallarÄ±na uygun olarak planlanan etkinlikteki filmler her cuma 21.00â€™de baÅŸlÄ±yor. 24 Temmuzâ€™da â€˜Annemâ€™ gÃ¶sterilecek. 0224 716 37 81

EDÄ°RNE

Dilaverbey Mahallesi

DarÃ¼l Hadis Caddesi

Edirne Belediyesiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi â€˜ArabalÄ± Sinema Keyfiâ€™ etkinliÄŸi her cumartesi 21.30â€™da.ÂKatÄ±lÄ±m Ã¼cretsiz. DetaylÄ± bilgi ve gÃ¼ncellenen program iÃ§in www.edirne.bel.tr adresi ziyaret edebilirsiniz.

KAYSERÄ°

Melikgazi

Melikgazi Belediyesiâ€™nin â€˜ArabalÄ± Sinema GÃ¼nleriâ€™ etkinliÄŸi iÃ§in filmler belediyenin sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden duyuruluyor. KatÄ±lÄ±m iÃ§in rezervasyon ÅŸart. Etkinlik Ã¼cretsiz. WhatsApp: 0530 253 91 91

Ä°stanbul Film Festivali'nin gÃ¶sterimleriÂ SakÄ±p SabancÄ± MÃ¼zesiâ€™nde kurulan aÃ§Ä±k havaÂ sinemasÄ±nda. Ancak kÄ±sÄ±tlÄ± kontenjan kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi.