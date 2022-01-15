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Hem küçüklere hem büyüklere…

#Konser#Atölye#Etkinlik
Hem küçüklere hem büyüklere…

Bu hafta Zorlu PSM’de Sıla, Babylon’da Gaye Su Akyol konserleri var. Büyüklerin glütensiz, şekersiz tatlı hazırlamayı, küçüklerinse robot yapmanın inceliklerini öğrenecekleri atölye önerilerimize de göz atın.

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KONSER

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın yaylı dörtlüsü bugün saat 11.00’de Beethoven ve Dvorak’ın eserlerini seslendirecek. AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı öğrenci 25, tam 40 lira.

- İngiliz techno DJ’i Paula Temple ve İtalyan DJ SNTS bugün saat 17.00’de Volkswagen Arena sahnesinde buluşuyor. Bilet fiyatı 300-600 lira.

Sıla bugün saat 21.00’de Zorlu PSM’de sahneye çıkıyor. Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin bilet fiyatları 357-605 lira.

Mirkelam bugün Dada Salon Kabarett’de geçmişten günümüze sevilen şarkılarını söyleyecek. Saat 21.30’da başlayacak geceye genel giriş 250, birinci kategori yemekli 800 ve ikinci kategori yemekliyse 600 lira.

Göksel bugün saat 22.00’de Dorock XL Venue Fitaş Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 150 lira.

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- Türkiye’de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman, 20 Ocak Perşembe günü Zorlu PSM Touche’de. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 88 lira.

- Etnik-elektronik müzik üçlüsü Islandman, 21 Ocak Cuma günü Maximum UNIQ Box’ta konser verecek. Saat 20.00’de başlayacak etkinliğin bilet fiyatı 66 lira.

Gaye Su Akyol, 21 Ocak Cuma saat 21.30’da Babylon İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 150 lira.

- Sevilen grup Madrigal, 21 Ocak Cuma günü Ooze Venue İzmir’de sahneye çıkacak. Saat 22.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 168 lira.

Hem küçüklere hem büyüklere…

ATÖLYE

- Rahmi M. Koç Müzesi bugün saat 13.00’te 9-12 yaş çocuklar için robot atölyesi düzenliyor. Robotik Tasarımlar isimli atölyede geleceğin mühendisleri sanayinin ne demek olduğunu ve teknolojik gelişmeleri öğrenirken eğitmenlerle birlikte kendi robotlarını tasarlayacak. Katılım ücreti 145 lira.

- Zeytinli ve biberiyeli glütensiz ekmek, frambuazlı kurabiye… Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi glüten ve şeker hassasiyeti olanlar için pratik yemeklerle dolu bir atölye düzenliyor. 17 Ocak Pazartesi saat 19.00’da düzenlenecek atölyeye katılım ücreti 350 lira.

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Hem küçüklere hem büyüklere…

- AKM Çocuk Sanat Merkezi yarın saat 13.00’te 4-6 yaş arasındaki çocuklara Ritim ve Müzik Atölyesi düzenliyor. Davul, üçgen zil ve ritim çubukları gibi vurmalı saz enstrümanlarını kullanarak çocukların ritmik duygularını, el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonlarını artırma amacıyla düzenlenen atölyeye katılım ücreti 75 lira.

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#Konser#Atölye#Etkinlik

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