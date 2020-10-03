Hem fotoğraf hem İstanbul turu

Fotoğraf festivali 212 Photography İstanbul için geri sayım başladı. Festival 8-18 Ekim tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkıları ve OPPO desteğiyle gerçekleşecek.

Sergilerin merkezi Yapı Kredi Bomontiada. Ancak festival Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı, Akaretler Sıraevler’in olduğu beş rotayla fotoğrafseverleri bir keşif turuna çağırıyor. Festivalin direktörü Banu Tunçağ da buna vurgu yapıyor: “Hedefimiz şehri sahiplenen bir etkinlik olmak. Tabii dünyadaki festivalleri takip eden sanatseverlerin rotasına dahil olmak da istiyoruz. Festival İstanbul’un en önemli beş noktasına yayıldı. Şehri keşfetmeyi teşvik eden programla büyük bir adım attık.”

Hüseyin Çağlayan’la internet üzerinden söyleşi

Festivale katılacak isimlerden birkaçı öne çıkıyor: Fotoğraf meraklılarının yakından tanıdığı Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey, cüretkâr işleriyle bilinen Ouka Leele, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda eserleri bulunan Ellen Kooi ve Metropolitan Müzesi dahil birçok kurumda sergilenen Michal Cheblin...

11 Ekim Pazar günü saat 17.30’da da tasarımcı Hüseyin Çağlayan, Merve Arkunlar ile çevrimiçi bir etkinliğe katılacak: ‘Bir Pusula Olarak Yaratıcılık: Hussein Chalayan ile Buradan Nereye Gideriz?’

İlgilenenlere etkinliğin internet sitesi: 212photographyistanbul.com



