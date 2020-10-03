MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriHem fotoğraf hem İstanbul turu
GeriHürriyet Cumartesi Hem fotoğraf hem İstanbul turu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Uygar TAYLAN / utaylan@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hem fotoğraf hem İstanbul turu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hem fotoğraf hem İstanbul turu
Abone Olgoogle-news

Fotoğraf festivali 212 Photography Istanbul 8 Ekim’de başlayacak. 10 gün sürecek festival beş farklı mekânıyla fotoğraf tutkunlarına şehir turu da attıracak.

Fotoğraf festivali 212 Photography İstanbul için geri sayım başladı. Festival 8-18 Ekim tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkıları ve OPPO desteğiyle gerçekleşecek.

Hem fotoğraf hem İstanbul turu

Sergilerin merkezi Yapı Kredi Bomontiada. Ancak festival Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı, Akaretler Sıraevler’in olduğu beş rotayla fotoğrafseverleri bir keşif turuna çağırıyor. Festivalin direktörü Banu Tunçağ da buna vurgu yapıyor: “Hedefimiz şehri sahiplenen bir etkinlik olmak. Tabii dünyadaki festivalleri takip eden sanatseverlerin rotasına dahil olmak da istiyoruz. Festival İstanbul’un en önemli beş noktasına yayıldı. Şehri keşfetmeyi teşvik eden programla büyük bir adım attık.”
Hem fotoğraf hem İstanbul turu

Hüseyin Çağlayan’la internet üzerinden söyleşi

Festivale katılacak isimlerden birkaçı öne çıkıyor: Fotoğraf meraklılarının yakından tanıdığı Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey, cüretkâr işleriyle bilinen Ouka Leele, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda eserleri bulunan Ellen Kooi ve Metropolitan Müzesi dahil birçok kurumda sergilenen Michal Cheblin...

11 Ekim Pazar günü saat 17.30’da da tasarımcı Hüseyin Çağlayan, Merve Arkunlar ile çevrimiçi bir etkinliğe katılacak: ‘Bir Pusula Olarak Yaratıcılık: Hussein Chalayan ile Buradan Nereye Gideriz?’

İlgilenenlere etkinliğin internet sitesi: 212photographyistanbul.com

Hem fotoğraf hem İstanbul turu

Hem fotoğraf hem İstanbul turu

Hem fotoğraf hem İstanbul turu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle