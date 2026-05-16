Hem farklı olsun hem de ofise giyelim

Sıcak hava, toplantılar, ayarı tutmayan ofis klimaları... İşe uygun kıyafet bulmak çoğu zaman kolay değil. Ama biraz özen göstererek hem sezonun güçlü trendlerini uygulamak hem de ortama uygun giyinmek mümkün. Bu yazın ofis stillerinde krem, ekru, beyaz ve taş tonları ön planda. Markalar klasik gömleği dikkat çekici detaylarla yeniden yorumluyor. Diz hizasına yakın şortlar doğru eşleştirildiğinde ofis için şık bir alternatif olabiliyor.

Açık renkli pantolonlar: Ofis denince çoğumuzun eli hâlâ siyah pantolona gidiyor. Ama yazın siyah pantolon bazen fazla kışlık durabiliyor. 2026 ofis stillerinde krem, ekru, beyaz ve taş tonları daha yaygın. Buradaki püf noktası kumaş. İncecik, iç gösteren beyaz pantolon yerine tok kumaşlı, iyi kalıplı bir pantolon tercih edilebilir. Üzerine poplin gömlek, ince triko veya yakasız blazer’la temiz bir görünüm yakalanabilir. Baştan aşağı beyaz iddialı geliyorsa ekru pantolon, beyaz gömlek ve kahverengi kemer aynı etkiyi verir.

Gömleğin tasarım hali: Klasik beyaz gömlek bir yere gitmiyor ama bu yaz ofiste onun biraz daha karakterli halini kullanmak iyi fikir. Büyük manşetler, geniş (oversize) kesimler, fiyonk detayları, çizgiler ya da beklenmedik bir renk... Carolina Herrera, Saint Laurent ve Valentino klasik gömleği dikkat çekici detaylarla yeniden yorumluyor. Mavi çizgili oversize model veya fiyonk yakalı beyaz bluz en sade pantolon ya da eteği bile hemen günceller. Açık sarı, bebe mavisi ve kırmızı renk gömlek de tercih edilebilir.

Yakasız blazer’lar, kısa kollu ceketler: Chloé, The Row ve Loewe yakasız blazer’ları daha görünür hale getirdi. Kısa kollu ceketler de sık karşımıza çıkıyor. Hem bluz hem ceket gibi duruyor.

Etekler geri dönüyor: Düşük bel etekler, midi boy kalem etekler ve pileli tasarımlar ofis stiline feminen ve güçlü bir hava getiriyor. Bu sezon Tory Burch ve Chanel’in düşük belli etekleri öne çıkardığından geçen haftaki yazımda bahsetmiştim. Bu modeli ofise uyarlamanın en iyi yolu eteği poplin gömlek, kısa kollu triko, yakasız ceket ya da düz sandaletlerle dengelemek.

Şortlar ofise giriyor: Diz hizasına yakın, iyi kumaşlı, pileli ve bermuda şortlar doğru eşleştirildiğinde ofiste şık durabilir. Şort ne kadar rahat görünüyorsa üst taraf o kadar derli toplu olmalı. Gömlekler ve blazer ceketler bu dengeyi iyi kurar.

Renk meselesi: Baştan aşağı kırmızı bir takım herkese uymayabilir. Ama kırmızı bir gömlek, babet ya da ince kemer en sade kombini bile daha güncel gösterir. Parlak mavi tonları beyaz pantolonlarla, gri eteklerle veya kahve tonlarıyla iyi çalışır.Yeşiliyse daha canlı tonlarda (zeytin ve mint yeşili), küçük dokunuşlarla kullanmak yeterli.

Ayakkabıda şıklık: Kısa topuklular, babetler, minimal sandaletler ve mary jane’ler (yuvarlak burunlu, bantlı) yeniden görünür oldu. Loafer’lar hâlâ var elbet ama daha şık ve feminen ayakkabılar bu yaz ofis stilinde baskın. En basit pantolon-gömlek kombinini bile iyi bir ayakkabı başka bir yere taşıyor. O yüzden bu sezon görünümü ayakkabı üzerinden kurmak akıllıca olabilir.

HER TARZA UYGUN





Açık renk pantolonlar yaz ofisi için daha uygun. Piece Of Work, pantolon 5.000 lira





Fiyonk detaylı gömlekler sezonun ofis trendleri arasında. Zara, 1.800 lira





Diz hizasında bir bermuda şortla çok yakışır. H&M, 3.800 lira





Topuklu ayakkabı demek ofis şıklığı demek. Derimod, 2.800 lira





Canlı renklere tek bir parçada şans verebilirsiniz. Mango, 2.300 lira

Bermuda şortları gömlekler ve topuklularla tamamlayın. United Colors of Benetton, 5.000 lira

KISA KISA

İkonik markalar buluştu





Burberry ve Hunza G’nin yaz için hazırladığı mayo kapsül koleksiyonu (sınırlı sayıda üretilen), sezonun en doğru işbirliklerinden biri. Bir tarafta Burberry’nin köklü İngiliz mirası ve ikonik ‘check’ (ekose) deseni, diğer tarafta Hunza G’nin neredeyse her vücuda uyum sağlayan meşhur ‘crinkle’ (hızlı kuruyan, kendinden dalgalı) kumaşı... Ortaya güçlü bir yaz stili çıkıyor. Hunza G silüetleri Burberry renkleriyle yeniden yorumlanırken işbirliğine özel denizatı motifi de koleksiyona tatlı bir detay katıyor.

Doğayı kumaşa taşıyor





Gusto’nun İlkbahar/Yaz 2026 sezonundaki ‘İZ’ adlı kapsül koleksiyonu sadece Akdeniz’den, doğadan ya da yaz renklerinden ilham almakla kalmıyor, doğayı gerçekten kumaşın üzerine taşıyor. Yaprak, dal ve çiçeklerin doğal izleriyle oluşturulan ‘ecoprint’ tekniği her parçayı birbirinden farklı kılıyor. Bu da koleksiyona zanaat tarafı güçlü ve yaratıcı bir karakter veriyor. Türkiye’den çıkan bir markanın sürdürülebilirlik, doğal kumaşlar ve el işçiliği hissini böyle yorumlamasını çok sevdim.