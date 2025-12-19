Hem bohem hem akademik

Haberin Devamı

Dark academia ve nomadic spirit... İlk bakışta birbirine uzak duran bu iki dünya, Chloé’den Burberry’ye, Prada’dan Ulla Johnson’a kadar birçok markanın koleksiyonunda sezonun yeni hibrit estetiğini ortaya çıkarıyor: Nomadic academia...

Dark academia’nın kökleri nostaljik üniversite kampüslerinde, klasik edebiyatta ve vintage akademik giyimde. Tüvit ya da yünlü kumaşlar, takımlar, ekoseler, gömlekler, koyu paletler hâkim. Bu estetik her zaman düzenli, entelektüel ve biraz da melankolik. Son yıllarda özellikle içerik üreticisi Emma Chamberlain ve oyuncu Anya Taylor-Joy, sokak stillerine bu tavrı dahil ederek popülerleşmesinde etkili oldu.

Nomadic spirit’se çok daha özgür ve akışkan bir dünyanın yansıması. Chloé, Etro ve Ulla Johnson bu estetik için örnekler sunuyor. Bohem ruh, uçuşan bluzlar, tül detaylar, doğa ve çiçek desenleri, dokulu ceketler, maksi etekler ve rahatlığın ön planda olduğu trikolar... Bu çizgiye en yakın duran isimlerden biri Sienna Miller. Onun stili nomadic spirit’in tam karşılığı.

Günlük stile uygulamak kolay

Peki, bu iki estetik neden ve nasıl birleşiyor? Bence tasarımcılar artık farklı trendleri harmanlayarak daha modern, daha yaşayan bir kadın figürü yaratmayı seviyor.

Nomadic academia’yı günlük stile uyarlamaksa oldukça doğal. Maksi etek-blazer ikilisi örneğin... Bere ve gözlük de bu görünümü iyi tamamlar. Kalın dokulu ya da ekose klasik bir pantolonla yumuşak bir trikoyu birleştirmek de bu estetiği anlatır. Katmanlı takılar, uzun kolyeler ve kalın kemerler de aksesuarlarda vazgeçilmez olur. Ayakkabıda düz taban botlar veya maskülen modeller iki ruhu dengeliyor. Renk paletiyse koyu yeşiller, bordo ve siyahla sıcak kahveler, bejler ve vanilya tonlarını bir araya getiriyor.

Bu estetiği güçlü kılan şey, hepimizin içinde olan o çeşitlilik. Hem rutinleri seviyor hem spontane davranıyoruz. Bu stil tam da bu çokyönlü ruh halini görünür kılıyor sanki.

Nomadic academia için olmazsa olmaz parçalar

◊ Maksi veya midi etek

◊ Tüvit parçalar

◊ Dokulu/işlemeli ceket (Chloé-Etro çizgisi)

◊ Yumuşak örgü triko

◊ Düz tabanlı botlar

◊ Kalın, düşük belden takılan kemer

◊ Katmanlı takılar/uzun zincir kolyeler

◊ Tül ve akışkan dokular

◊ Toprak ve koyu renk paleti karışımı

◊ Retro tarzda çantalar

HER TARZA UYGUN



Kareli yün pantolonlar stili yansıtıyor.

Zara, 3.690 lir



Dokulu blazer’lar maksi eteklerle tamamlanabilir.

Suud Collection,

3.290 lira



Retro görünümlü çantalar bu tarza yakışıyor.

Mango, 2.199 lira

Yalnızca vitrin değil, deneyim de önemli

Dior, Pekin’de açtığı House of Dior Beijing’le bir mağazadan çok daha fazlasını sunuyor. Modanın, kıyafetlerin çok daha ötesinde olduğunu kanıtlıyor. Christian de Portzamparc tarafından tasarlanan bu heykelsi yapı, Dior’un couture mirasını mimari dile taşıyor. Beş kata yayılan mekânda, VIP salonlardan Monsieur Dior restoranına kadar farklı alanlar var. Benim için bu adresi asıl güçlü kılansa Dior’un Çin’le kurduğu kültürel bağı, yalnızca ürünle değil; sanat, mekân ve deneyim üzerinden anlatma biçimi. Pekin’in enerjisiyle Paris zarafetinin böylesine dengeli buluştuğu projeler, lüksün artık sadece vitrinle değil, hikâyeyle var olduğunu hatırlatıyor.