Hazırlanın, bayram gezmesine çıkıyoruz

Bayram ziyaretlerini tamamlayanlar için şimdi biraz şehir havası alma zamanı. İstanbul’da vapura atlayıp Boğaz’ı selamlayın ya da Tarihi Yarımada’da planı bırakıp yüreğinizin gittiği yöne yürüyün. Emirgân’da kahvaltı, Karaköy’de ayaküstü bir lezzet molası verin. İzmir’de Urla ve Alaçatı, Ankara’da Anıtkabir ve göl kenarı yürüyüşleri iyi birer seçenek. Kısacası uzaklara gitmeden de bayramı küçük kaçamaklarla değerlendirebilirsiniz. Hazır şehir sakinken hadi bayram gezmesine...

İSTANBUL

Denize nazır

◊ Vapur turu yapmadan olmaz. Çengelköy-İstinye ring hattında Çengelköy’den kalkan vapur, 10 dakika sonra Arnavutköy, 15 dakika sonra Bebek’te oluyor. Kandilli, Anadoluhisarı, Kanlıca ve Emirgân’a uğrayıp İstinye’de duruyor. Aynı rotadan da dönüyor. Meşhur Çengelköy Börekçisi’nden böreğinizi veya Peynirci Mehmet’ten sandvicinizi alıp şahane bir Boğaz turu yapabilirsiniz.

◊ Aynı vapura binip Emirgan’da inip Emirgân Sütiş’te kahvaltı yapın. Dikkat! Özellikle bayramları kalabalık oluyor, sıra beklemeniz gerekebilir. Deniz kenarında yürüyüş yapıp, sonra bir banka oturup etrafı seyredin. Bu arada Sakıp Sabancı Müzesi bugün açık, müzeyi gezip içindeki MSA’nın Restoranı’nda kahvaltı yapabilirsiniz. Japon pankeki şahane, mutlaka sipariş edin. Ya da Emirgân Pizza’nın dış kısmında oturup geleni geçeni seyredin.

Geçmişe yolculuk

◊ Tarihi Yarımada’ya her gidişimde planı, programı bir kenara bırakıp yürümeye başlıyorum. Sultanahmet Meydanı’nda vakit geçirmek, Ayasofya’nın gölgesinde durup kalabalığı izlemek, Kapalıçarşı’ya doğru devam edip kaybolmak şahane. Yemek için Sultanahmet’teki Four Seasons Hotel’in Avlu restoranını listenize ekleyin, Özgür (Üstün) Şef’in yemeklerinin tadına bakın. Kapalıçarşı’daysa Day Day Pastanesi’ne uğrayın; damla çikolatalı kekini, elmalı kurabiyesini ve bitmediyse tahinli çöreğini alın. Eminönü’nde balık ekmek yiyin, yanında turşu suyu için...

◊ Sarayburnu Aile Çay Bahçesi’ni çok severim. Eski nostaljik havasından artık eser yok, ‘modern’ bir çay bahçesi oldu. Koca heykeller, şık masalar... Manzaraya karşı çay molası verin, kahvaltısı da çok güzel.

◊ Fener ve Balat her köşesinde başka bir hikâye saklayan semtlerden. Patrikhane’den Fener Rum Lisesi’ne, sahildeki Aziz Stefan Bulgar Kilisesi’ne uzanan rota başlı başına etkileyici. Rengârenk evlerin arasında kaybolup kiliseleri, sinagogu ve eski çarşıyı keşfedin.

Sanat ve lezzet durakları

◊ Asmalımescit tarafına yolunuz düşerse güne sergi gezerek başlayın. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ‘Yan Yana’ sergisi var. Pera Müzesi’nde de ‘Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı’ sergisi açıldı. Sergi sonrası mola için Yakup (meyhane) ve 2025 Michelin Tavsiye Listesi’ne giren Gün Lokantası önerim. Semtin yenilerinden Bağ Pera da listenizde olsun.

◊ Karaköy’e uğrayın. Galataport’ta biraz mağaza bakın. Şık bir yemek istiyorsanız Frankie, “Klasikçiyim” diyorsanız Karaköy Lokantası’na uğrayın; taramasını, lakerdasını sipariş edin. Ayaküstü atıştırma için önerim Mehmet Usta’nın meşhur balık dürümü.

◊ Ataköy’de şef Ömür Akkor’un yenisi Havuş Deli’nin kahvaltısı pek popüler. Sadece kahvaltı değil tabii, Anadolu mutfağından yemekler servis ediyor; kuru domatesli humusu, Antep fıstıklı Girit’i, tahinli şakşukası efsanevi...

Yol yapın

◊ Arabayla Şile’deki butik otel Parma Sole’ye gidin. Restoranı iyi bir İtalyan. Makarna ve pizzası taze ve lezzetli.

◊ Prens Adaları’nı ziyaret edin. Bayramda kalabalık oluyor, gidiş için ilk sefer yerine bir sonrakini tercih edin. Dönüşte de son seferi beklemeyin. Büyükada ve Heybeliada’da yürüyüş yapmak, bisiklete binmek keyifli. Büyükada’daki Princes’ Palace Resort’un kahvaltısı meşhur, brunch için iyi bir seçenek. Burgazada’daki Kalpazankaya’da da güneşi batırabilirsiniz.

İZMİR

◊ Urla’ya doğru yola çıkın. Bağları gezin. Rakı-balık molasını İskele’deki Yengeç Restaurant’da verin. Ahtapot carpaccio’sunu mutlaka masaya isteyin.

◊ Çeşme her zaman insana iyi geliyor. Yaza gün sayarken Alaçatı’nın bayram kalabalığına karışın. Köşe Kahve’de bir şeyler için. Yıldızburnu’ndaki Deca çok keyifli. Öğle yemeğine gidebilirsiniz.

ANKARA





◊ Bayram tatili Anıtkabir ziyareti için iyi bir fırsat... Ailece binin arabaya, Anıtkabir’in yolunu tutun.

◊ Ankara’ya bir saat mesafedeki Beypazarı’na gidin. Çarşısını gezin, sokaklarında fotoğraf çektirin.

◊ Komşu Eymir ve Mogan göllerinin çevresindeki parkurlarda yürüyüş yapın, bisiklete binin.

AH GECELER

◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.30’da İstanbul Günay’da. (0212) 230 33 33

◊ Sibel Alaş bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Deha Bilimlier bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Baran Bayraktar bu gece 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Anıl Durmuş 25 Mart Çarşamba 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Alya 26 Mart Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz 27 Mart Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Bengü Beker 27 Mart 00.30’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

7/24 YETMEZ





◊ Tarihçi, rehber, Hürriyet Seyahat yazarımız Saffet Emre Tonguç’un Boğaz’da ‘Erguvan Turu’ 19 Nisan’da başlıyor. 12.00-16.00 saatlerinde gerçekleşecek gezide Tonguç, İstanbul’u şakalı, dedikodulu anlatıyor. Şimdiden rezervasyon yapmakta fayda var. Kişi başı 6.000 lira . (0532) 332 97 31

◊ Vakko Hotel Sumahan Bosphorus’ta akşamlar canlı müzikle hareketleniyor. Derya Asil perşembe ve cumartesi akşamları, Birhan İplikçi’yse salıdan cumartesiye setin başında. Rezervasyon için: vakkohotel.com

◊ Swissôtel’deki GABBRO çarşamba, cuma ve cumartesi günleri ‘Dream Theatre’ konseptiyle müzik, dans, gastronomi ve hikâye anlatımını buluşturuyor. 19.30’da yemekle başlayan gece 21.30’daki performansla devam ediyor. Bu arada bir hatırlatma, 21.30’dan sonra salona kimse alınmıyor. Etkinliğin fiyatı 4.250 lira.