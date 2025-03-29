Hayvan desenleri podyumu ele geÃ§irdi

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Leopar deseni artÄ±k stilimize ÅŸÄ±k bir dokunuÅŸ katmanÄ±n basit ve vazgeÃ§ilmez bir yolu haline geldi. Bu desenin Ã¶zellikle son yÄ±llarda o eski â€˜kokoÅŸâ€™ algÄ±sÄ±ndan sÄ±yrÄ±lÄ±p oldukÃ§a cool bir hava kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Eteklerden pantolonlara, elbiselere, dÄ±ÅŸ giyim parÃ§alarÄ±na ve aksesuarlara kadar leopar deseninin kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼rÃ¼n neredeyse yok. Bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n Ã¶ncÃ¼sÃ¼yse yÃ¼ksek moda markalarÄ± ve stil ikonlarÄ± oldu. Leopar deseni artÄ±k sadece yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k kadÄ±nlarÄ±n tercihi olmaktan Ã§Ä±ktÄ±, genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n dolaplarÄ±na da girmeyi baÅŸardÄ±. Sneakerâ€™lar ve sweatshirtâ€™lerle eÅŸleÅŸtiriliyor, gÃ¼ndelik olarak kullanÄ±lÄ±yor.

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LeoparÄ±n bu denli sevilmesinden ilham alan tasarÄ±mcÄ±lar bu sezon radarlarÄ±nÄ± yÄ±lan desenine Ã§evirdi. Bu ikonik desen elbiselerde, ceketlerde, eteklerde ve aksesuarlarda karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±ktÄ±. Ã–rneÄŸin Dries van Noten, Ä°lkbahar/Yaz 2025 koleksiyonunda bu deseni kullanan markalardan biri oldu. MarkanÄ±n yÄ±lan desenini, kÄ±rmÄ±zÄ± ve turuncu gibi canlÄ± renklerle eÅŸleÅŸtirerek bir kontrast yaratmasÄ± oldukÃ§a ilham verici. Bir diÄŸer marka Roberto Cavalli ise bu desenin tek baÅŸÄ±na ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ ve ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne vurgu yaptÄ±. AyakkabÄ±dan Ã§antaya kadar tÃ¼m gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri yalnÄ±zca bu desenle kurguladÄ±. Ancak size bir tÃ¼yo, gÃ¼ndelik hayatta baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± yÄ±lan deseni kullanmak yerine yalnÄ±zca tek bir parÃ§ada kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda stilinizde kontrast yaratÄ±r ve deseni Ã¶ne Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olursunuz. BÃ¶ylece daha sofistike ama stil sahibi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m elde edersiniz.

GENÃ‡LER ARASINDA POPÃœLER

Bu sezon dikkat Ã§eken bir diÄŸer hayvan deseniyse cesur ve iddialÄ±. Evet, inek desenli parÃ§alardan bahsediyoruz. AlÄ±ÅŸveriÅŸ platformu LTKâ€™nÄ±n verilerine bakÄ±lÄ±rsa â€˜inek desenli aksesuarâ€™ aramalarÄ± ÅŸubat ayÄ±ndan itibaren yÃ¼zde 300 oranÄ±nda arttÄ±. Platform, Adidasâ€™Ä±n hÄ±zla tÃ¼kenen inek desenli Samba modelinin de bu artÄ±ÅŸta etkisi olabileceÄŸini belirtiyor.

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Kovboy stilinin bir yansÄ±masÄ± olarak kabul edilen bu desen, hÄ±zla yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Kovboy Ã§izmeleri, aksesuarlar ve hatta telefon kÄ±lÄ±flarÄ±nda bile karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–zellikle genÃ§ler arasÄ±nda popÃ¼ler olan bu trend, genellikle siyah-beyaz ya da kahve-beyaz tonlarÄ±nda tasarlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kombinlemesi de kolay. Neredeyse her renkle uyum saÄŸlÄ±yor.

BUNLARA DÄ°KKAT EDÄ°N

â—Š Hayvan desenleri doÄŸal olarak dikkat Ã§ekici olduÄŸu iÃ§in kalan parÃ§alarÄ±nÄ±zÄ± sade tutmanÄ±zda fayda var.

â—Š Desenlerin daha belirgin ya da minimal versiyonlarÄ± mevcut. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmadan Ã¶nce tarzÄ±nÄ±zÄ± en iyi yansÄ±tan modeli seÃ§tiÄŸinizden emin olun.

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â—Š YÄ±lan deseni Ã¶zellikle dÄ±ÅŸ giyim parÃ§alarÄ±na Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±yor. Klasik bir trenÃ§kot yerine yÄ±lan desenli bir seÃ§enekle fark yaratabilirsiniz.

â—Š Ä°nek deseni ÅŸÄ±k olsa da diÄŸer hayvan desenlerine kÄ±yasla geÃ§ici bir trend olabilir. EÄŸer denemek isterseniz, pahalÄ± bir seÃ§enek yerine daha bÃ¼tÃ§e dostu alternatiflere yÃ¶nelebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN





Bahar aylarÄ±nda beyaz pantolonlarla tamamlayÄ±n. H&M, 999 lira





KÄ±rmÄ±zÄ± ve mor gibi canlÄ± renklerle eÅŸleÅŸtirin. Koton, 999 lira





Kombinin yÄ±ldÄ±zÄ± ayakkabÄ±nÄ±z olacak.ÂPull&Bear, 1.790 lira

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Ä°ddialÄ± bir ceket arayanlar iÃ§inâ€¦ Quzu, 1.649 lira





Hayvan desenlerini Ã§antalarda da tercih edebilirsiniz. Zadig&Voltaire, 8.395 lira

KISA KISA

Kariyerine gÃ¼Ã§lÃ¼ baÅŸlamak isteyen genÃ§ modacÄ±lara...





TÃ¼rkiyeâ€™nin en prestijli moda tasarÄ±m yarÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri olan, Ä°stanbul HazÄ±r Giyim ve Konfeksiyon Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen KOZA GenÃ§ Moda TasarÄ±mcÄ±larÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ± bu yÄ±l 33â€™Ã¼ncÃ¼ kez dÃ¼zenleniyor. 16 MayÄ±sâ€™a kadar baÅŸvurular sÃ¼recek. TÃ¼rk moda dÃ¼nyasÄ±na Bahar KorÃ§an, Ã–zgÃ¼r Masur, Zeynep Tosun, Hakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–zlem Kaya gibi pek Ã§ok deÄŸerli ismi kazandÄ±ran bu yarÄ±ÅŸma, kariyerine gÃ¼Ã§lÃ¼ bir adÄ±m atmak isteyen genÃ§ tasarÄ±mcÄ±larÄ± bekliyor. Birinciye hem para Ã¶dÃ¼lÃ¼ hem de yurtdÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim fÄ±rsatÄ± sunuluyor. Ä°lk 10â€™a giren finalistlere atÃ¶lye, danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve koleksiyon geliÅŸtirme desteÄŸi saÄŸlanacak.

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Ã‡ocukluÄŸumuzdan gelen trend





Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r Ã§ocukken daha Ã§ok deniz kenarÄ±nda giydiÄŸimiz plastik ÅŸeffaf sandaletlere kadÄ±n modasÄ±nda rastlÄ±yorduk. Kendi adÄ±ma biraz mesafeli duruyordum; zira iÅŸlevsiz ve oldukÃ§a Ã§ocuksu geliyordu. Ä°lkbahar/Yaz 2025 sezonunda fikrim biraz deÄŸiÅŸecek gibi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu sandaletlerin hem popÃ¼lerliÄŸi artacak gibi duruyor hem de daha ilgi Ã§ekici modelleri Ã§Ä±kÄ±yor. Ã–zellikle Tory Burch markasÄ±nÄ±n arkasÄ± aÃ§Ä±k terlik formunda tasarlanmÄ±ÅŸ olan modellerini Ã§ok sevdim.