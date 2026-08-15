“Hayranlarımız ‘Gelibolu ne zaman geliyor’ diye soruyorlardı”

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Multiplayer (çokoyunculu) oyunlar uzun süredir popüler. Bu oyunlar arasında oyuncularını tarih sahnelerine taşıyan da var. BlackMill Games’in ‘WW1 Game Series’i (1. Dünya Savaşı Oyun Serisi) gibi. Batı Cephesi’ni ‘Verdun’ (2015), Doğu Cephesi’ni ‘Tannenberg’ (2019) ve İtalya Cephesi’ni ‘Isonzo’yla (2022) oyun dünyasına taşıdıktan sonra şimdi rotasını Osmanlı Cephesi’ne çevirdi. 20 Ağustos’ta ‘Gallipoli/Çanakkale Savaşları’ Türkçe arayüz, altyazı ve seslendirmeyle yayımlanacak.

Oyun, Seddülbahir Kalesi, Kumkale, Arıburnu ve Anzak Koyu gibi savaşın önemli noktalarını, dönemin üniformalarından silahlarına ve siperlerine kadar tarihsel gerçekliğe mümkün olduğunca sadık biçimde ekrana taşıyor. Çanakkale, Eceabat’taki Seddülbahir Kalesi’nde gerçekleştirilen lansmana katılarak oyunu oynadık: “Ölmek var, dönmek yok” ve “Allah Allah” nidaları eşliğinde kendimizi siperlerin ortasında bulduk. Ardından da BlackMill Games’in kurucusu ve CEO’su Jos Hoebe’la konuştuk.

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◊ Gelibolu fikri nasıl doğdu?

1. Dünya Savaşı’na ve tarihine büyük bir tutkum var. Tarihsel gerçekleri mümkün olduğunca doğru ve aslına sadık biçimde video oyunlarına aktarmak, savaşın tamamını dijital dünyada yeniden yaratmak istedim. Amacım savaşın bütün cephelerini ele almaktı. Aslında hayranlarımız ‘Verdun’ döneminden beri sürekli “Gelibolu ne zaman geliyor” diye soruyorlardı. Türkiye’de insanların Gelibolu konusunda çok tutkulu olduklarını biliyoruz ama ilgi yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın pek çok yerinden geliyor.

◊ Oyunu geliştirirken sizi en çok şaşırtan şey neydi?

Beni en çok buradaki savaşların yoğunluğu şaşırttı. Çıkarmaları biliyordum ancak savaşın ölçeğini, süresini ve her iki tarafın çektiği acının boyutunu ayrıntılarıyla öğrenmek çok etkileyiciydi. Özellikle buraya sevk edilen yaklaşık yarım milyon Türk askeri olduğunu öğrenmek beni şaşırttı. Ayrıca ‘Gallipoli’ yalnızca Çanakkale’yi değil, Mezopotamya, Süveyş ve Filistin harekâtlarını da kapsıyor. Ayrıntıları araştırmak büyüleyiciydi.

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◊ Acının boyutundan bahsettiniz... Bu detayları öğrenmek oyunu geliştirme sürecini nasıl etkiledi?

Çatışmalar öylesine ağırmış ki, özellikle karşı taarruzların ardından savaş alanından ölüleri kaldırabilmek için ateşkes yapılması gerekmiş. Bunu çokoyunculu bir oyunda doğru şekilde yansıtmak kolay değil. Örneğin sinekleri oyuna dahil ettik. Sinekler cephelerin gerçeklerinden biriydi. Ancak aşırı kan ve vahşet göstermeyi tercih etmiyoruz.

◊ Gelibolu dendiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü Türkiye açısından olağanüstü önemli. Mustafa Kemal ve dönemin diğer önemli komutanları oyunda nasıl ele alınıyor?

25 Nisan (Anzak Günü) anma törenleri sırasında buradaydım ve gerçekten çok etkilendim. Oyunda belirli bir tarihi karakteri oynamıyorsunuz. Bu nedenle Atatürk oynanabilir bir karakter değil. Üstelik bu çokoyunculu bir oyun; Atatürk’ü doğrudan savaş alanına koyduğunuzda başka bir oyuncunun ona ateş edebilmesi gibi bir durum ortaya çıkar. Bunun doğru bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle ona göndermelerde bulunuyoruz ama her şeyden önce saygılı davranmak istiyoruz.

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◊ Araştırmalarınız sırasında haritalardan, asker günlüklerinden yararlandınız mı?

Tarihçi Dr. Chris Kempshall’la çalışıyoruz; ayrıca fotoğrafları, arşivleri, siper haritalarını ve asker günlüklerini inceliyoruz. Temel sorumuz şu: ‘Sıradan bir asker savaş alanında gerçekte ne görürdü?’ Hangi silahların kullanıldığına, savaş alanlarının nasıl göründüğüne bu gözle bakıyoruz.

Rakamlarla ‘Gallipoli’

◊Oyunda Çanakkale, Mezopotamya ve Sina cephelerinde 5 tarihi muharebe/senaryo oluşturulmuş.

◊Çevrimiçi savaşlar 50 oyunculu tasarlanmış.

◊Savaş döneminde kullanılan 50’den fazla silah gerçeğine uygun biçimde düzenlenmiş.

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◊Askerler için tarihsel roller temel alınarak 10 farklı sınıf hazırlanmış.

◊Dönemin birliklerinden esinlenen yüzlerce ekipman ve kişiselleştirme öğesi kullanılmış.

◊Oyun PlayStation 5, Xbox Series S/X ve PC için geliştirilmiş.

Gençler Çanakkale’yi keşfedecek

İsmail Kaşdemir-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı

‘Gallipoli’nin çocuklar ve gençler için Çanakkale Savaşları’nı tanımanın güçlü bir yolu olacağını düşünüyoruz. Geliştirme sürecinde tarihi bilgi, mekân ve coğrafi detaylar konusunda destek verdik. Gerçek mekânların mümkün olduğunca doğru aktarılmasını sağladık. Gençler artık Türk askerleri ve kahramanlarıyla da bu tarihi deneyimleyebilecek. Oyunun Çanakkale’ye olan merakı artıracağına inanıyoruz.