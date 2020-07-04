Haydi rast gele...

BalÄ±kÃ§Ä± ÅŸapka, genÃ§lerin en sevdiÄŸi mÃ¼zisyenlerden Billie Eilish ve Justin Bieber gibi isimlerin stillerinin anahtar parÃ§alarÄ±ndan biri. Kate Spade, Anna Sui, Jacquemus, Fendi ve Dior gibi markalarÄ±n son koleksiyonlarÄ±nÄ±n da gÃ¶zdesi. Ama son aylardaki yoÄŸun ilginin sebebi, 1980â€™li ve 90â€™lÄ± yÄ±llara damga vuran Ã¼nlÃ¼ basketbolcu Michael Jordanâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeni belgesel â€˜Son Dansâ€™ olsa gerek.

Zira, dÃ¶nemin bir diÄŸer popÃ¼ler basketbolcusu Dennis Rodmanâ€™Ä±n, leoparlÄ± balÄ±kÃ§Ä± ÅŸapkasÄ±yla ABDâ€™nin Ã¼nlÃ¼ bir televizyon programÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ hafÄ±zalarÄ±mÄ±zÄ± tazeledi; sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu. Rodmanâ€™Ä±n ÅŸapkasÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ± havalÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n ve sezonun bir baÅŸka gÃ¶zde trendi leoparla bir araya gelmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n da bu popÃ¼lerlikte etkisi olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz.

BalÄ±kÃ§Ä± ÅŸapkalarÄ±nÄ±n 14â€™Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±ldan beri var olduÄŸuna dair kaynaklar olsa da gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki tasarÄ±mÄ±na yakÄ±n haliyle asÄ±l doÄŸuÅŸunun 1900â€™lerin baÅŸÄ±nda olduÄŸu sÃ¶yleniyor. BirÃ§ok ikonik moda parÃ§asÄ± gibi iÅŸlevsel bir nedenle ortaya Ã§Ä±kan bu ÅŸapka, balÄ±kÃ§Ä± ve Ã§iftÃ§ilerin su geÃ§irmez bir modele duyduÄŸu ihtiyaÃ§la tasarlanmÄ±ÅŸ.

Nereden nereye...

1940â€™larda ilk kez orduda kullanÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Ã¼niformalarÄ±n bir parÃ§asÄ± olmuÅŸ. Bir moda aksesuarÄ± olarak anÄ±lmasÄ± 1960â€™lara dayanÄ±yor ama asÄ±l Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± 1990â€™lÄ± yÄ±llarda yapÄ±yor. O yÄ±llarda Ã¶zellikle hip-hop ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n stillerinin tamamlayÄ±cÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len balÄ±kÃ§Ä± ÅŸapkalarÄ± (moda literatÃ¼rÃ¼ndeki deyimiyle bucket ÅŸapkalar) gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeyse farklÄ± stillerin tamamlayÄ±cÄ±sÄ± olma yolunda ilerliyor.

HANGÄ° MODELLERÄ° TERCÄ°H ETMELÄ°?

KumaÅŸ seÃ§imi Ã¶nemli. Yaz iÃ§in gabardin, hasÄ±r ya da kanvas kumaÅŸtan olanlarÄ± tercih ederken, kÄ±ÅŸ iÃ§in pelÃ¼ÅŸ ya da yÃ¼nlÃ¼ olanlara yÃ¶nelebilirsiniz.

FarklÄ±lÄ±k arayanlardansanÄ±z batik, etnik ve hatta inek desenli olanlarÄ± Ã§ok popÃ¼ler. Desenli bir tercih edenler iÃ§inse Ã¶nerimiz elbette, kÄ±yafetlerinizi daha nÃ¶tr renklerde tutmanÄ±z yÃ¶nÃ¼nde...

Plajda ve tamamen gÃ¼neÅŸten korunma amacÄ±yla kullanacaksÄ±nÄ±z daha geniÅŸ kenarlÄ± olanlarÄ± tercih etmelisiniz.

Daha dramatik bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m iÃ§in Ã§ene altÄ±ndan baÄŸlanan modeller var.Â

Siyahtan vazgeÃ§emeyenlereÂZaraâ€™nÄ±n erkek bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden seÃ§tiÄŸimiz bu modeli Ã¶neriyoruz. 49.95 lira

Beyaz ve ekru tonlardaki uzun elbiselerle Ã§ok yakÄ±ÅŸacak olan bu ÅŸapkayÄ± Mangoâ€™dan seÃ§tik. 119.99 lira





Rengiyle romantik ama aynÄ± zamanda eÄŸlenceli bu ÅŸapkaya DeFacto maÄŸazalarÄ±ndan ulaÅŸabilirsiniz.Â 35.99 lira





Batik desenli bu model, rengÃ¢renk olmayÄ± sevenlere! Trendyol.com Ã¼zerinden ulaÅŸabilirsiniz. 89.90 lira





Nikeâ€™Ä±n neon rengi ve ip detayÄ±yla iddialÄ± olan bu ÅŸapkasÄ± hem erkek hem kadÄ±nlar iÃ§in. 199.99 lira



Morhipo.com Ã¼zerinden ulaÅŸabileceÄŸiniz etnik desenli bu modelin markasÄ± Divarese... 74 lira



Bershkaâ€™dan seÃ§tiÄŸimiz modeli, Ã§ift taraflÄ± olmasÄ± sayesinde, leoparlÄ± ya da dÃ¼z siyah olarak kullanmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. 69.95 lira





Kamuflaj desenli bu ÅŸapkayÄ± Maviâ€™nin erkek bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden seÃ§tik. 69.99 lira





Columbia marka bu Ã¼niseks ÅŸapka klasik tavrÄ±yla her stile uyum saÄŸlayacak ve uzun yÄ±llar modasÄ± geÃ§meyecek havada. 279.90 lira





Rengi ve tarzÄ±yla safariyi Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran bu ÅŸapka Kotonâ€™dan... 39.99 lira

HAUTE COUTURE, SPOR GÄ°YÄ°MLE BULUÅžTU

Christian Dior markasÄ±nÄ±n erkek bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n sanat direktÃ¶rÃ¼ Kim Jones, 2020 Sonbahar/KÄ±ÅŸÂ Erkek koleksiyonu iÃ§in Jordan Brand ile bir araya gelerek Air Jordan 1 ikonik modelini yeniden yorumladÄ±. AralarÄ±nda ÅŸort, ceket, pantolon, balÄ±kÃ§Ä± ÅŸapkasÄ±, sÃ¼veter, gÃ¶mlek ve hatta kravatÄ±n da olduÄŸu

hem spor hem de klasik giyimi bir araya getiren bir koleksiyon ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kim Jones, koleksiyonu hazÄ±rlarken en bÃ¼yÃ¼k ilham kaynaÄŸÄ±nÄ±n efsanevi basketbolcu Michael Jordanâ€™Ä±n gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±ndaki stili olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Jordanâ€™Ä±n maÃ§ta dÄ±ÅŸÄ±nda hep takÄ±m elbise giymesi, Kim Jonesâ€™a spor ve klasik giyim arasÄ±nda denge yakalamasÄ± konusunda ilham vermiÅŸ. TakÄ±m elbiseler, Air Jordan 1 spor ayakkabÄ±yla bir araya getirilmiÅŸ. Air Dior kapsÃ¼l koleksiyonu Diorâ€™un internet sitesinde satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼n tÃ¼kendi. 8 Temmuzâ€™dan itibaren de dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinde bulunan Dior pop-up maÄŸazalarÄ±nda yeniden satÄ±ÅŸa sunulacak.Â